In diese Richtung wird das Fahren auf der Hauptstraße ab dem 15. Februar nicht mehr möglich sein. Die Verkehrsführung wird geändert. Die Stadt rechnet damit, dass die Menschen rund drei Monate für die Umgewöhnung brauchen. (TAMMO ERNST)

Syke. Autofahrer in Syke müssen sich umgewöhnen. Die Verkehrsführung auf der Hauptstraße wird ab dem 15. Februar geändert, kündigen Bürgermeisterin Suse Laue und Freya Söchtig, Leiterin des Ordnungswesens der Stadt, an. „Wir wollen damit den Durchgangsverkehr in der Hauptstraße unterbrechen“, erläutert Freya Söchtig den Hintergrund. Die Änderung sei zudem als Auftakt für das Mobilitätskonzept zu verstehen, an dem die Stadt gerade arbeitet, ergänzt Suse Laue.

Betroffen von dieser Änderung ist in erster Linie der motorisierte Verkehr. Fußgänger und Radfahrer können die Straße weiterhin wie gewohnt nutzen. Und das ist auch gewollt, wie Suse Laue erläutert. „Eines der Ziele des Mobilitätskonzepts ist die Stärkung des Rad- und Fußgängerverkehrs“, sagt die Bürgermeisterin zu den geplanten Änderungen. Motorisierter Verkehr ist auf der Hauptstraße erlaubt, allerdings nur in Schrittgeschwindigkeit und unter der Voraussetzung, dass Autofahrer Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer nehmen. „Das verträgliche Miteinander ist erstrebenswert“, sagt Suse Laue dazu, muss allerdings auch einräumen: „Es funktioniert aber nicht so richtig.“

Als Grund nennt sie unter anderem, dass viele Autofahrer schlichtweg zu schnell unterwegs seien und viele die Hauptstraße als Abkürzung nutzten. Bei Messungen Ende 2018 bis Anfang 2019 gab es Spitzenwerte von bis zu 73 Stundenkilometern und mehrere Male Werte über 50 Stundenkilometern. Das sei für einen Bereich, in dem Schrittgeschwindigkeit gilt, zu hoch. Zudem gab es immer wieder Beschwerden von Anwohnern. Hinzu komme, so Freya Söchtig weiter, dass auf der Hauptstraße generell reger Betrieb herrsche. Im Messzeitraum vom 13. Dezember 2018 bis zum 16. Januar 2019 etwa seien insgesamt 111.516 Verkehrsteilnehmer gemessen worden, teilt Freya Söchtig mit. Dieser Wert umfasst alle: Fußgänger, Radfahrer, Mofafahrer, Autofahrer.

„Die Hauptstraße ist nie als Durchgangsstraße geplant worden“, führt Suse Laue aus. Dennoch werde sie vielfach in dieser Hinsicht genutzt – mit Auswirkungen auf die Fußgänger und die Radfahrer, die sich dadurch entlang der Hauptstraße nicht so sicher bewegen können, wie es gewünscht ist. Das wolle man mit der neuen Verkehrsführung nun ändern. „Die Hauptstraße soll eine Straße werden, wo man sich gern aufhält – auch zu Fuß“, so die Bürgermeisterin. Ein Vorhaben, das auch die Werbegemeinschaft Syke unterstützt. „Wir wünschen uns eine hohe Aufenthaltsqualität für die Hauptstraße“, sagt dazu Florian Kastner, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. „Wir wollen, dass es den Leuten Spaß macht, da durchzuschlendern, ohne ständig auf den Verkehr achten zu müssen.“ Dementsprechend sei die Gestaltung der Straße auch geplant worden, mit der Pflasterung, der Beleuchtung, dem geschwungenen Verlauf, der sich an der Hache orientiert. „Doch dieses Flair ist durch die Durchgängigkeit nie entstanden.“

Eine reine Fußgängerzone sei für die Werbegemeinschaft ebenfalls keine Lösung gewesen, denn es gebe viele Geschäfte, deren Kunden nicht mehr so gut zu Fuß sind. „Dieses Konzept finden wir daher sehr gut“, sagt Kastner. Es entspreche dem gewünschten Charakter der Straße, dennoch kann man weiterhin jedes Grundstück erreichen – auch mit dem Auto. „Man muss nicht mitten durch fahren“, findet er.

Die Werbegemeinschaft begrüßt zudem, dass es bei der jetzt erfolgten Änderung zunächst eine Testphase geben wird. Sie wird bis zum 15. Oktober andauern, so Freya Söchtig. „Wir werden den Verkehr weiter beobachten, auch messen und gegebenenfalls nachbessern“, sagt sie. „Es wird ein Prozess sein, der dauert.“

Die Stadt stimmt sich dabei ebenfalls mit der Planungsgemeinschaft Verkehr (PGV) Alrutz aus Hannover ab, die das gesamte Mobilitätskonzept begleitet. Söchtig erwartet, dass die Bürger etwa drei Monate benötigen werden, um sich umzuorientieren. In dieser Zeit rechne man auch mit Beschwerden, allerdings nicht mit mehr Verkehr, wie Suse Laue hinzufügt. Die Bewegungen werden sich allerdings in andere Bereiche verlagern, darunter auch diejenigen, bei deren Planung das so gedacht war. Stille Hoffnung dabei ist, dass sich dadurch der ein oder andere vielleicht noch überlegt, künftig ganz aufs Auto zu verzichten und lieber mit dem Fahrrad oder dem Bürgerbus fährt. Die Linienführung des Bürgerbusses wurde der neuen Verkehrsführung schon angepasst.

In der Ratssitzung am Donnerstagabend betonte Suse Laue noch einmal, dass es sich bei dieser Änderung der Verkehrsführung der Hauptstraße um einen Versuch im Zuge der Erstellung des Mobilitätskonzepts handelt. Die Verkehrssituation werde beobachtet, die Ergebnisse gesammelt und im Anschluss an die Probephase auch noch politisch diskutiert, versicherte sie den Ratsmitgliedern. Zuvor hatten einige bemängelt, dass die Information zu diesem Vorhaben bei ihnen nicht angekommen war.

Zur Sache

Verkehrsführung im Detail

Im Teilstück der Hauptstraße zwischen dem Ernst-Boden-Platz (Sparkasse) bis zur Einmündung Gesseler Straße/Plackenstraße (Restaurant Pino) wird die bisherige Einbahnregelung umgekehrt. Vom Schuhhaus Kastner bis zum Landvolk ist eine Durchfahrt in Richtung Bahnhof für den Fahrzeugverkehr nicht mehr möglich. Wer mit dem Auto oder Motorrad zum Bahnhof will, sollte daher dann beispielsweise über die Luise-Chevalier-Straße/Georg-Hoffmann-Straße/An der Weide dorthin gelangen. In Höhe des Schuhhauses Kastner bis zum Landvolk wird zudem nur noch eine Durchfahrt für Radfahrer und Fußgänger möglich sein. Dort werden Absperrpfosten die Durchfahrt verhindern. Im östlichen Teil der Hauptstraße ändert sich nichts. Dort ist die Zufahrt auf die Hauptstraße wie bisher möglich. Allerdings kommt man auch von dort aus mit dem Auto nur noch bis zur Einmündung der Straße An der Volksbank.