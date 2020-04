Katharina Stell ist mit einer Vielzahl von Eindrücken und Erinnerungen aus den USA zurückgekehrt. (Michael Braunschädel)

Syke-Barrien. „Das wird ein unwahrscheinliches Erlebnis für Dich“, hatte der Kreis-Diepholzer Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig letztes Jahr zu Katharina Stell gesagt, als die Barrierin in die USA aufbrach. Die damals 16-Jährige war für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) des Deutschen Bundestages ausgewählt worden. Ein Jahr lang sollte sie in den USA verbringen, dort zur High School gehen und den „American Way of Life“ kennenlernen. Und wahrlich: Es war ein unwahrscheinlich schönes Erlebnis. Wenn auch mit einem abrupteren Ende, als Katharina Stell es sich gewünscht hat – wegen Corona.

„Am Donnerstag vor den Frühlingsferien kam die Nachricht, dass ich nach Hause muss“, berichtet sie. Drei Tage, nachdem den Stipendiaten zunächst versichert worden war, dass sie bleiben und ihr Jahr zu Ende bringen könnten. Nun sollte sie innerhalb von 24 Stunden die Vereinigten Staaten verlassen. In Corona-Zeiten kann sich eben Vieles schnell ändern. Dabei waren Abflug, Flugroute, Ankunft noch unbekannt. Einzig, dass sie nur noch einen Tag hatte, um ihre Sachen zu packen und sich von ihren Freunden in Smithville im Bundesstaat Missouri zu verabschieden sei klar gewesen. Da habe es auch Tränen gegeben, bekennt sie.

Verständlich. Anstatt die Frühlingsferien für einen Ausflug nach Las Vegas zu nutzen, musste sie ihren Traum von einem amerikanischen Highschooljahr drei Monate früher als geplant beenden. „Dabei haben wir eigentlich gar nichts mitgekriegt von Corona“, berichtet die 17-Jährige über die Situation im März in der Kleinstadt am Little Platte River, einem Zufluss zum Mississippi. Das Leben lief in den gewohnten Bahnen. „Am Abend vor der Nachricht fand sogar noch ein Konzert der Schulband statt.“ Dass „Katie“, wie Katharina in den USA genannt wurde, dann so überstürzt abreisen musste, war auch für ihre Gastfamilie, ihre Freunde und die Bandkollegen ein Schock. Auf die Schnelle organisierten sie noch eine Abschiedsparty, dann war das Abenteuer USA für Katie beendet.

Vorerst kein Gegenbesuch

Mit ein wenig Abstand, im heimischen Garten bei strahlendem Sonnenschein, überwiegen jedoch die positiven Eindrücke und fröhlichen Erinnerungen, die sie an ihre Zeit im Herzen der USA gesammelt hat. Vor allem an ihre Gasteltern Stefanie und Lyndon mit ihren beiden Söhnen Mason und Logan. Mit ihrer Gastfamilie habe einfach „alles gepasst“. „Ich war das dritte Kind da und habe mich richtig zu Hause gefühlt“, sagt sie. „Ich bin so froh, dass ich da war.“ Die Einladung wiederzukommen, den Las Vegas Besuch nachzuholen, wenn die Pandemie vorüber ist, steht auch schon. Auch ein Gegenbesuch der Familie, eigentlich für den Juni in diesem Jahr geplant, ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Dann freut sie sich darauf, ihren Gasteltern ein wenig von Deutschland zu zeigen.

Smithville heißt der Ort, in dem Katharina eine unvergessliche Zeit verbrachte. Eine Kleinstadt, ähnlich groß und ähnlich ländlich wie Syke, sagt sie. Und wie die Hachestadt Bremen vor der Haustür hat, liegt Smithville nur 20 Autominuten von Kansas City entfernt. Als die dortige American Football Mannschaft den Superbowl gewann, die amerikanische Meisterschaft, „da war der ganze Himmel rot vom Feuerwerk“, erinnert Katharina sich.

Überhaupt spiele Sport eine wesentlich größere Rolle in den USA, zumindest an der High School. Eigentlich erstaunlich, da dort sonst alles mit dem Auto erledigt wird. Zur Schule laufen oder mit dem Fahrrad fahren? „Unvorstellbar“, lacht Katharina. Auch modisch gibt es so einige Unterschiede: Cowboyhüte und -stiefel sind in Missouri ein normaler Anblick.

In der Schule sieht das hingegen anders aus. „Jeden Tag nach der Schule gibt es zwei Stunden Sport“, schildert sie. American Football, Basketball, Leichtathletik, Softball, Baseball, jeder Schüler hat die Wahl zwischen einer Vielzahl von Sportarten, aber mitmachen muss jeder. „Da war ich gefühlt die unsportlichste Person überhaupt“, war die Korbballerin vom FC Gessel-Leerßen allerdings erstaunt über die hohe Wettkampforientierung, die bereits in der Schule herrscht. Vor allem die Trainer seien „knallhart“. Weder Verletzungen noch schlechtes Wetter lassen sie als Grund für einen Trainingsausfall gelten, und sie schüren den ohnehin ehrgeizigen Wettstreit unter den Schülern um einen Platz in einem der Schulteams ordentlich an.

Wer es allerdings in eines der Teams geschafft hat, sammelt damit viele Beliebtheitspunkte. Und beliebt – „popular“ – zu sein, zählt dort tatsächlich so viel, wie man es in Deutschland aus den amerikanischen Highschool-Serien und -Filmen so kennt, lautet Katharinas Fazit. Da werde zu ihrer Überraschung aber auch seitens der Schule eine Menge für getan, sagt sie und zeigt ihr Plakat vom Softballteam. „Dafür wurde extra ein professioneller Fotograf engagiert“, sagt sie, und genau so sieht es auch aus. Dieses Plakat zierte nicht nur eine der Wände in der Smithville High School. „Ich habe auch einen Satz in Postkartengröße bekommen, wie Autogrammkarten“, sagt sie, und das Erstaunen darüber ist ihr immer noch anzuhören.

So sehr ihr das Ausprobieren der verschiedenen neuen Sportarten aber auch gefallen hat, richtig angekommen fühlte sie sich eher in der Schulband. „Das war meine beste High School Erfahrung“, sagt sie mit Bestimmtheit, und ihre Augen leuchten, wenn sie daran zurückdenkt. Die Saxophonistin, die auch am Syker Gymnasium in der Big Band spielt, hat ihr Instrument mit nach Smithville genommen. „Im Sommer waren wir eine ‚Marching Band‘ und sind bei den Heimspielen vor den American-Football-Spielen über das Feld marschiert, im Winter wurde normal geprobt und Konzerte gegeben.“ Und das alles im offiziellen Dress der Schule, grasgrün von Kopf bis Fuß. Auch Schul-T-Shirts gab es in der Farbe, und die Schüler haben diese auch viel getragen. „Überall wo man hinging hat man damit auch immer die Schule repräsentiert“, sagt sie. Das – ebenso die gemeinsamen Unternehmungen wie etwa die Home-Coming-Parade, die Bälle, das Singen der Nationalhymne vor den Heimspielen und der Sport – habe natürlich den „school spirit“, das Gemeinschaftsgefühl, gefördert. „Das fand ich gut“, sagt sie. Dadurch habe sie ein Zugehörigkeitsgefühl gehabt, das sie aus Deutschland so nicht kannte. Das fehlt ihr, ebenso wie die „extreme Freundlichkeit“ der Menschen.

Umgewöhnen musste sie sich allerdings in Bezug auf den Unterricht. „Es gibt in den USA keine Klassengemeinschaften“, erläutert sie. Jeder wähle vielmehr Kurse. „Die Auswahl ist da ungleich größer als hier bei uns, vor allem im Kunstbereich“, erläutert sie. „Auch der Chor und die Band sind eigenständige Kurse, nicht wie bei uns Arbeitsgemeinschaften.“ Unterschiede hat sie zudem hinsichtlich der Leistungsanforderungen festgestellt. „Wer will, kann es sich sehr leicht machen in der High School“, lautet ihr Fazit. Die Arbeiten bestehen aus Ankreuztests, die zuvor auch noch in derselben Form geübt werden können. Von anderem Kaliber seien da schon die College-Kurse, die in etwa mit den deutschen Leistungskursen zu vergleichen seien.

Und was ihr noch aufgefallen ist: Alles ist sehr stark auf die USA ausgerichtet. Selbst Fächer wie Geschichte oder Erdkunde behandeln so gut wie keine anderen Regionen der Welt. Immerhin konnte sie die falsche Vorstellung, dass Angela Merkel die Präsidentin von Europa sei, gerade rücken, sagt sie mit einem Schmunzeln. Aber genau dafür, für das Richtigstellen von falschen Vorstellungen, das Kennenlernen frei von Vorurteilen und Klischees, hat sie sich schließlich beim PPP beworben. „Ich kann das nur jedem empfehlen“, sagt die 17-Jährige.