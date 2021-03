Und hoch die Spaten: Zum offiziellen Start der Bauarbeiten rund um das Syker Hallenbad packten die Fraktionsvorsitzenden und die Bürgermeisterin mal mit an: Andreas Schmidt (FWG, von links), Jutta Filikowski (Grüne), Hannelore Diekel (Ortsrat Steimke, FWG), Bürgermeisterin Suse Laue und Wilken Hartje (CDU). (Tobias Denne)

Auf dem Gelände des Syker Hallenbades laufen die Arbeiten schon auf Hochtouren. Und die ersten Ergebnisse kann man bereits erkennen - wie etwa das ausgehobene Loch auf der Rückseite des Gebäudes. Dort hat der Bagger ganze Arbeit geleistet, soll doch dort ein Therapie- und Kursbecken entstehen. Der Clou: Die Wassertiefe ist veränderbar. „In 30-Zentimeter-Schritten schaffen wir eine Wassertiefe bis zu 1,80 Meter“, sagt Architekt Christian Bär vom Planungsbüro Janßen und Bär aus Bad Zwischenahn. Möglich macht das der Hubboden. Das Becken ist nicht nur für Therapien gedacht, können darin auch Kinder künftig schwimmen lernen. „Sogar eine größere Menge an Kursen können wir anbieten“, freut sich Bürgermeisterin Suse Laue.

Doch das neue Becken ist nur die Spitze des Zehn-Millionen-Euro-Eisberges. „Das letzte Mal, als wir so viel Geld ausgegeben haben, haben wir die Avacon-Netze gekauft“, erinnert sich Laue - und das ist schon Jahre her. Sie hatte zum offiziellen Start der Bauarbeiten eingeladen, kurzerhand nahmen die Fraktionsvorsitzenden des Syker Rats die neuen Spaten in die Hand. „Wir haben bereits viele Vergaben getätigt“, freut sich Laue über den Fortschritt des Projektes. Zwar könnte man meinen, dass Ende 2022 (dann soll alles fertig sein) noch lange hin ist, Verwaltung und Politik haben indes viel vor mit dem Hallenbadareal.

So wird das Motto im Innenbereich lauten: „einmal Rohbau und zurück“, wie Bär erzählt. Denn bis auf die Fassaden und das Becken wird kaum ein Stein auf dem anderen stehen bleiben. Die Technik wird einer Generalüberholung unterzogen - Heizung, Lüftung und Sanitär: Alles wird neu. „Im Bestand ist es sehr viel Detailarbeit“, gibt Bär zu. Da sei es einfacher, auf einer Wiese ein neues Gebäude hochzuziehen. Das wäre aber für die Stadt Syke noch deutlich teurer geworden, wie Laue versichert. Sie fügt hinzu: „So wie wir das Bad in der Größenordnung hier haben, hätten wir es nicht mehr bekommen.“

Das Bestandsgebäude soll dabei aber vor allen Dingen eines werden: energetischer. Nicht nur durch ein modernes Äußeres, sondern auch etwa durch Wärmerückgewinnung, um Energie einzusparen, oder die Wiedervertretung des Wassers (nach dessen Reinigung natürlich). „Das dafür investierte Geld hat man schnell wieder drin“, ist Bauingenieur Mario Kruse von der Stadt Syke überzeugt.

Er steht, wie auch die anderen Vertreter an diesem Tag, auf der Wiese direkt hinter dem Hallenbad. Das wird in eineinhalb Jahren wohl nicht mehr so einfach möglich sein. Dort entsteht nämlich eine Liegewiese - eine Außennutzung sozusagen. Von draußen kann man dann natürlich auch wieder ins Warme hinein, um vom neuen Sprungturm zu springen, Bahnen zu ziehen, seine Kinder in das neue Kindererlebnisbecken packen („Das haben wir vorher eher stiefmütterlich behandelt“, sagt Laue) oder ein wenig im Gastrobereich zu verweilen.

Wobei es dabei ebenfalls Änderungen für die Besucher gibt. Denn der Restaurantbetrieb wird eingestellt. „Das ist nicht wirtschaftlich, da wir viel an der Küche ertüchtigen müssten“, erklärt Laue. Daher entsteht eine Art Verweilbereich, der auch für Veranstaltungen oder Seminare genutzt werden kann. Eine Grundversorgung wird es weiterhin mit Automaten geben - die Gummitierchen nach dem Schwimmen sind also drin.

Derzeit läuft gleichzeitig die Voraberkundung des angrenzenden (und geplanten) Neubaugebiets beim Hallenbad-Areal. Bauamtsleiter Heinrich Sievers berichtet zunächst, dass der Bauzaun im Moment ein wenig zu weit auf der Wiese steht. Der wird aber in den kommenden Tagen zurückgestellt. „Wir nehmen nichts von der Wiese weg“, versichert Sievers. Die Untersuchung, ob sich schützenswerte Arten auf dem Gelände befinden, dauert noch ein wenig. Wahrscheinlich wird sie im Juni oder Juli zum Abschluss kommen.

Der symbolische Spatenstich ist vorbei, die Bauarbeiter packen sich wieder ihre Rüttelplatte, Spaten oder bewegen den Bagger - die Arbeit nimmt wieder Fahrt auf. Immerhin ist noch einiges zu tun.