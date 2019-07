Die Stadt Bassum zeichnete jüngst die Gewinner des Stadtradelns aus. Zwar waren einige Teilnehmer verhindert, die Urkunde gibt's aber dann per Post. (Tobias Denne)

Bassum. Mit zwei Touren hat sich Arwed Paul Meinert den Sieg geholt. Einmal ging es für den 20-Jährigen in die Nähe von Göttingen und einmal in den Harz. Bei der Aktion Stadtradeln, bei der die Stadt Bassum vom 30. Mai bis 19. Juni mitgemacht hat, ist Meinert etwa die Strecke Bassum-Madrid gefahren – mit dem Fahrrad. Mit seinen 1650 Kilometern hat er als Einzelperson die meisten Kilometer zurückgelegt. Am Freitag überreichte Bürgermeister Christian Porsch ihm und den anderen Gewinnern eine Urkunde und nannte den Preis, den sich die Lindenstadt ausgedacht hatte.

Insgesamt sammelten die fleißigen Pedalritter 36 400 Kilometer. „Das ist fast einmal um die Welt“, sagte Porsch nicht ganz unbeeindruckt. Der Umfang des Äquators ist mit rund 40 000 Kilometer nur ein wenig länger. In der Gruppe der Städte zwischen 10 000 und 50 000 Einwohner landet Bassum mit ihrem Einsatz „im guten Mittelfeld und nicht auf einem Abstiegsplatz“, scherzte Porsch, der selbst während der Aktion gemerkt hat: Es ist einfach und bequem, sich für kurze Strecken in das Auto zu setzen. „Mich hat das zum Nachdenken gebracht“, gab er zu. Denn die Aktion solle genau das bewirken. Es solle ein Zeichen gesetzt und Aufmerksamkeit erweckt werden. „Und auch durch kleine Touren kommt einiges zusammen“, weiß Dieter Gehrken, der mit dem Team „etwas schneller“ von der Bassumer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) an der Aktion mitgemacht hat.

Und er war in guter Gesellschaft, denn insgesamt 17 Teams mit 157 Teilnehmern haben die Zeit genutzt, um sich das eine oder andere Mal öfter aufs Rad zu schwingen. Dabei wurden fünf Tonnen Kohlendioxid eingespart. „Als kleinen Anreiz, um mitzumachen, hatten wir uns einen Wettbewerb ausgedacht“, erzählt Porsch. Dabei sollten nach dem Ende der Aktion in Bassum (in anderen Kommunen geht das Stadtradeln noch weiter, Anm. d. Red.) das Team mit den meisten Teilnehmern, das Team mit den meisten Kilometern pro Teilnehmer und die Einzelperson mit den meisten Kilometern ausgezeichnet werden.

Gemeinsames Frühstück als Preis

Arwed Paul Meinert sicherte sich die meisten Einzelkilometer, beim größten Team sammelten sich 21 Teilnehmer unter dem Namen „etwas schneller“ vom ADFC (7819 Kilometer zurückgelegt) und Holger Peters und Jana Buchecker vom Team „2Wheels1Love“ waren mit jeweils 607 Kilometern die aktivsten Teilnehmer eines Teams. Der Preis ist ein gemeinsames Frühstück im Restaurant Zum Mühlenteich in Neubruchhausen. „Wir finden, das ist ein lustiger und angemessener Preis. So kommt man noch mal ins Gespräch. Und natürlich reisen wir mit Fahrrad an“, witzelte Porsch.

Nicht nur der Bürgermeister, auch Susanne Vogelberg von der Stadtverwaltung freute sich über das gute Ergebnis beim ersten Durchlauf. „Selbst ohne Team ist man nie alleine geradelt“, sagte Vogelberg. Porsch findet auch, dass durch solche Aktionen das Wir-Gefühl gestärkt wird. „In den Nachbarkommunen gibt es das Stadtradeln schon länger. Warum machen wir das dann nicht?“, stieß laut Porsch ein Bassumer das intensive Nachdenken über eine Umsetzung an.

Ob die Aktion im kommenden Jahr eine Wiederholung findet, das steht noch nicht fest. Aber Porsch kündigte an: „Wir werden demnächst ein Resümee ziehen und schauen dann, ob wir das Stadtradeln auch nächstes Jahr wieder machen.“