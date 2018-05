Aquarien-Architekt: Sylvio Pönisch wollte die oft mangelhafte Beratung in Zoofachgeschäften nicht mehr hinnehmen. (Janina Rahn)

Syke. Dutzende Fische ziehen ihre Bahnen in Sylvio Pönischs Keller. Nein, kein Fall für die Versicherung nach einem Rohrbruch, sondern die Liebe zur Aquaristik, die nunmehr in einem Unternehmen mündete. Denn der Syker baut selber Aquarien und berät obendrein zu Zubehör und Fischen. Alles unter dem Banner von Neomare.

Obwohl es das Unternehmen Neomare erst seit zwei Jahren gibt, hat Sylvio Pönisch schon vor fast drei Dekaden sein Herz an Fische und Aquarien verloren. Damals noch als kleiner Junge vor dem Teich des Vaters im eigenen Garten gestaunt, folgte schnell das eigene 100-Liter-Aquarium mitsamt Guppys. Dennoch hatte es ihn beruflich nicht in den nächsten Zoo oder ein Meeresbiologie-Studium gezogen. Stattdessen wurde der in Syke lebende Neu-Unternehmer Baugeräteführer.

Die eigentliche Idee zu Neomare kam Sylvio Pönisch, weil er die aus seiner Sicht mangelhafte Beratung in Zoofachgeschäften nicht mehr hinnehmen wollte. "Die kleinen Kinder freuen sich über die bunten Fische, und es wird irgendetwas verkauft. Natürlich ist genau das die Aufgabe eines Verkäufers, aber auf dieser Basis kann man eine gute Beratung nicht gewährleisten", findet Sylvio Pönisch. Und wieso hat sich der Syker überhaupt zum Retter aller geknechteten Fische erkoren und sich nicht einfach seinen Teil gedacht? Eine Frage, über die der Quereinsteiger erst einmal nachdenken muss, dann aber doch zu einem Ergebnis kommt: "Ich bin so aufgewachsen, dass ich gerne Menschen helfe. So bin ich erzogen worden." Zudem gebe er gerne sein Wissen weiter. Dafür setzt er sich nach eigenen Worten auch keine zeitlichen Grenzen bei der kostenlosen Beratung. "Dass die Menschen richtig informiert sind, ist mir wichtiger, als das Wissen für mich zu behalten."

Der Tüftler

Eigentlich wollte Sylvio Pönisch seine Kunden nur beraten und die Aquarien über Dritte anfertigen lassen. Genervt von den langen Lieferzeiten der Aquarienhändler nahm er die Sache aber lieber gleich selber in die Hand. Das Gros an handwerklichem Geschick bringt der Baugeräteführer praktischerweise mit – der Rest kam vom Vater. Damit seine Kunden auch in den Genuss kommen, können diverse Fische übrigens gleich beim Syker mitgekauft werden. Die nötigen Glasscheiben kommen aus Verden. "Mit dem Händler arbeite ich seit fast zwei Jahren zusammen. Er kann von heute auf morgen Scheiben fertigen, und Verden ist von hier nur eine halbe Stunde entfernt. Dadurch kann ich einen schnellen und kostengünstigen Support bieten", begründet Sylvio Pönisch. Etwa 95 Prozent der Teile sollen so von heute auf morgen verfügbar sein.

Je origineller und herausfordernder die Anfrage ist, desto wohler fühlt sich Sylvio Pönisch. Egal ob übers Eck oder auf mehreren Ebenen: Sylvio Pönisch gibt alles, um es wahr zu machen. "Die meisten Aquarienbauer machen die Standardsachen. Alles Außergewöhnliche würde für sie Mehrkosten bedeuten. Ich tüftele aber gerne und habe gerne Fische, die nur wenige haben. Das war schon immer so", lautet Pönischs einfache Erklärung. Dass er sich dadurch von dem Einheitsbrei abhebe, sei ein positiver Nebeneffekt. Den Möglichkeiten – allerdings dann auch Preisen – sind daher keine Grenzen gesetzt. So schlägt ein deckenhohes Aquarium mit bis zu 100 000 Euro zu buche. "Da kostet eine Scheibe schon leicht etwa 10 000 Euro", verdeutlicht Pönisch. Zu seinen größten Projekten gehört ein Holz-Aquarium, an dem Sylvio Pönisch jüngst gearbeitet hat. Dank einer Größe von 4,30 x 1,20 x 0,90 Meter können sich die Fische in 4600 Litern Wasser austoben.

Des Weiteren habe er das weltweit einzige modulare Wasserfallbecken erfunden. Dazu kam es nach einer Anfrage des international bekannten Aquascapers und Aquariumdesigners Oliver Knott. "Wir haben uns im Dezember auf einer Messe kennengelernt. Da hat er mich gefragt, ob ich ihm ein Becken bauen könnte – etwas mit einem Wasserfall", erinnert sich Sylvio Pönisch. Das Ergebnis ist besagtes Modularbecken. Dieses kommt in Form von drei unterschiedlich großen Behältern daher. Im größten befindet sich ein Schienensystem, in das die kleineren Becken eingelegt oder verschoben werden können. "Man kann diese Schale verstellen. Oder komplett rheausnehmen, dann hat man nur noch einen Wasserfall und kann die Fische unten schwimmen lassen", beschreibt Pönisch und hebt zur Verdeutlichung ein Becken heraus. "Das man ganze Module herausnehmen, verschieben oder durch andere ersetzen kann, gibt es definitiv noch nicht", sagt Pönisch stolz. Der Nachfolger vom Prototyp soll in der Rückwand ein komplettes Filtersystem verbaut haben.

Wer bei handgefertigten Aquarien Angst um sein Bares bekommt, kann aber aufatmen, wie Pönisch abschließend versichert. Ein Zuhause für die Fische sei bei ihm auch schon ab 300 Euro zu haben: "Ich will meinen Grundgedanken nicht vergessen. Wenn eine Familie kommt, die ein kleines Becken haben möchten, kriegt sie das."