Es soll so bleiben wie es ist: In Asendorf wollen sie auf keins der 30 Osterfeuer verzichten. (Björn Hake)

Asendorf. Osterfeuer. Allein das Wort wirft die Sinne an. Das Knistern der Flammen, der Duft von brennendem Holz, die Wärme. Dazu ein Bierchen und eine Bratwurst in Gemeinschaft mit den Nachbarn – das Idyll ist perfekt. Nun hat die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen vor, für dieses Brauchtumsfeuer eine Verordnung auf Grundlage des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsgesetzes zu erlassen. Ein Bestandteil davon: die Beschränkung der Anzahl der Osterfeuer. Die Antwort des Asendorfer Gemeinderates auf diesen Vorschlag: ein einstimmiges Nein.

Im Saal des Landgasthauses Steimke hatte sich das Gremium am Dienstagabend zur letzten Sitzung dieses Jahres getroffen. Ein knappes halbes Jahr nach der jüngsten Sitzung. Dennoch fanden sich nur zwei Punkte auf der Tagesordnung, von denen einer nur wenig Zeit verschlang. Cattrin Siemers wurde für die Kommunalwahl 2021 ohne Widerspruch zur Gemeindewahlleiterin ernannt; ihr Stellvertreter ist Volker Kammann.

Der Tagesordnungspunkt mit den Osterfeuern beschäftigte die Ratsmitglieder deutlich länger, eine gute halbe Stunde. Bürgermeister Heinfried Kabbert erläuterte, der Sozialausschuss sei in seiner November-Sitzung unsicher gewesen, „wie er weiter vorgehen soll, ohne die Gemeinden zu fragen“. Also würden nun die Gemeinden gefragt. Asendorf machte den Anfang.

Geld für die Vereine

Wobei Joachim Dornbusch (Die Grünen) überhaupt keine Eile sah, darüber zu entscheiden. „Wegen der Pandemielage wird es 2021 sowieso kein Osterfeuer geben“, meinte er und schlug vor, bei den veranstaltenden Vereinsvorsitzenden via Internet die Stimmungslage abzufragen. „Für mich sind die Osterfeuer allerdings elementar. Das steht noch vor dem Brokser Markt.“ Eyck Steimke (CDU) sah weniger den emotionalen und mehr den wirtschaftlichen Faktor. „Vielen Vereinen spülen die Osterfeuer Geld in die Kasse.“ Deshalb solle man den Clubs die Brauchtumsfeuer auch lassen.

Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann unterbrach an dieser Stelle, denn der Gemeinderat diskutierte knapp am Thema vorbei. „Der Samtgemeinderat hat die Verwaltung gebeten, die Zahl der Osterfeuer zu begrenzen. Aus Umweltgründen.“ Der Vorschlag sei, jeder der ehemaligen 23 Ortschaften zwei Feuer zuzuweisen – eins am Sonnabend, eins am Sonntag. Das wären 46 statt bisher 75 Feuer. Bormanns Frage: „Ist das ein guter Vorschlag?“ Asendorf müsste dabei allerdings verzichten, denn 2019 brannten in der Gemeinde allein 30 Osterfeuer.

Rudolf von Tiepermann (CDU) nahm den Umweltaspekt sofort auf. „Die ganze Gegend stinkt über Ostern verqualmt“, monierte er. Doch das war's schon mit Kritik. Für Hermes Lemke (Die Grünen) sind Osterfeuer „mehr als nur Bratwurst und Bier“. Brauchtum werde unterschätzt, man solle die Bevölkerung in die Entscheidung einbeziehen. Und weiter ging die Sammlung von Problemen. Wilken Meyer (FWG) hielt es für schwierig, die Zahl der Veranstaltungen zu reduzieren. „Wen sollen wir dann streichen?“

Heinfried Meyer (SPD) fand es korrekt, die Vereine als Veranstalter zu bevorzugen. „Die anderen Einschränkungen halte ich für schwer durchsetzbar.“ Jens Grimpe (SPD) befürchtet jedes Mal eine Diskussion, wenn ein Feuer wegfällt. Sein Votum: „Entweder wie bisher oder gar nicht.“ Auch Carsten Steimke (CDU) empfand es nicht als notwendig, „sich begrenzen zu lassen“. Wilken Meyer fasste es zusammen: „Es gibt keinen Handlungsbedarf.“

Letztlich sprach sich der Asendorfer Gemeinderat einstimmig gegen die Verordnung aus. Die Begründung fasste Heinfried Kabbert zusammen: „Die Reglementierungen werden als schwierig angesehen.“