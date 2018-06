Ein bisschen Kiwi: Luziane Tatari hat im Eiscafé La Piazza alles unter Kontrolle. (Janina Rahn)

Rund acht Liter Eis haben die Deutschen pro Kopf laut Statistik im vergangenen Jahr konsumiert. Wenn da nicht nur immer dieses schlechte Gewissen mit Blick auf die Kalorien wäre. Dank dem SYKER KURIER können Bürger jetzt unbeschwert los schlemmen und etwas fürs Karma tun. Denn in Zusammenarbeit mit dem Eiscafé La Piazza an der Syker Hauptstraße gibt es ab diesem Sonnabend (16. Juni) das Benefiz-Eis "Benefizio".

Luziane Tatari hat alle Hände voll zu tun. An den Tischen vor dem Eiscafé sitzen unzählige Kunden, und auch am Tresen nimmt der Andrang nicht ab. Mehrere Hundert Liter Eis wandern beim La Piazza täglich über die Theke. Von dem ganzen Trubel bekommt ihr Freund Paderi Mariano rund 16 Kilometer weiter erst einmal wenig mit. Er steht in seinem Eislabor in Thedinghausen und legt gerade alle Zutaten für Kaugummi-Eis zurecht. Die Milch für das Eis wird vor der Verarbeitung bei 85 Grad pasteurisiert, danach auf -4 Grad heruntergekühlt. "Dadurch wird das Eis später cremiger und entwickelt den typischen Milchgeschmack", erklärt Mariano.

Die dafür nötige Milch lagert einen Raum weiter. Aber nicht in Tetrapacks oder Kanistern, sondern in Säcken. Denn Paderi Mariano nutzt für sein Eis Milchpulver. Allen, die dem Italiener nun Panscherei vorwerfen, belehrt der Experte eines Besseren: "Eis muss cremig bleiben. Beim Erhitzen geht aber viel verloren. Durch das Pulver kann ich wieder Protein, Kasein, Fett und Zucker hinzugeben." Auf einer Palette finden 35 Säcke á 25 Kilogramm Milchpulver Platz. Mindestens drei Paletten braucht Mariano pro Monat. Hochgerechnet bedeutet das 2625 Kilogramm Milchpulver – das Gleiche gilt für Zucker.

Bereits 1994 arbeitete Paderi Mariano in einem Eiscafé, damals noch als Tellerwäscher in Hoya. Fünf Jahre später ging es für den Italiener nach Achim. Wieder in ein Eiscafé – geleitet von seinem Onkel. Dort lernte Mariano auch seine jetzige Freundin Luziane Tatari kennen, mit der er nun seit 17 Jahren zusammen ist. Mariano wird seinem Ruf als Italiener mehr als gerecht. Es gibt fast keine Sekunde, in der er stillhält oder nicht lächelt. Rührt er im einen Moment noch das Eis an, signalisiert er wenig später, ihm zu einer Truhe mit kiloweise Säcken gefrorener Früchte zu folgen. "Das sind 100 Prozent Früchte. Ohne Konservierungs- oder Farbstoffe, das ist mir wichtig", betont Paderi Mariano. Auch sonst versucht er, möglichst auf industrielle Zutaten zu verzichten.

Herr des Eises: Paderi Mariano zapft das erste "Benefizio"-Eis ab und schichtet es auf. Das Eis wird ab heute für einen guten Zweck verkauft. (Karsten Klama)

Endlich ist "Benefizio" dran – das SYKER KURIER-Benefiz-Eis. Etwas Frisches soll es werden. Etwas, dass Klein und Groß gleichermaßen abholt. "Waldmeister und Zitrone gehen immer. Das ist nicht so süß, erfrischt und hat die Farben von Werder Bremen", schießt es aus dem Eiskünstler heraus. Mariano schnappt sich etwa acht Liter der heruntergekühlten Milch, füllt sie in einen Eimer und vermengt sie mit einem übergroßen Quirl mit Waldmeister. Ehe man sich versieht, wandert alles in die Eismaschine. Diese kühlt die Masse unter ständigem Rühren auf -7 Grad herunter.

Für Paderi Mariano ist die Eisherstellung nicht nur ein Beruf, sondern gar eine Passion. Dementsprechend hielt es ihn nicht lange im Achimer Eiscafé. Von 2004 bis 2006 leitete er ein Eiscafé als Filialleiter im Bremer Bahnhof. Vor fünf Jahren folgte dann der letzte Schritt und er übernahm das La Piazza mitsamt Eislabor. "Ich finde es faszinierend, selber etwas herzustellen. Es gibt kein allgemeines Rezept, wie bei Pizza", beschreibt Mariano mit einem Leuchten in den Augen. Bestes Beispiel sei sein Basilikum-Eis. "Die Blätter schmecken immer unterschiedlich intensiv und müssen neu dosiert werden", sagt Mariano und zupft exemplarisch ein Blatt von einem vor ihm stehenden Strauch.

Während das Waldmeistereis seine Runden dreht, macht sich Paderi Mariano an eine Fruchtbase für das Zitroneneis. Die Masse wird mit Zitronen-Direktsaft angemengt. Plötzlich nimmt Paderi Mariano einen Löffel der Masse, bestreicht damit eine Art Fernglas und schaut hindurch. "Das ist ein Refraktometer, mit dem ich den Zuckergehalt messe. Eis muss immer etwa aus 25 Prozent Zucker bestehen", erklärt der Experte. Das Groß seines Wissens hat Paderi Mariano von Roberto Pasini – einem Eismeister und Freund seines Vaters. "Er hatte immer das letzte Wort", erinnert er sich und lächelt in Gedanken, als er erzählt, dass zwischen ihnen nie eine Schüler-Meister-Beziehung bestand, sondern eine Freundschaft.

Schon nach wenigen Minuten läuft das Waldmeistereis aus der Eismaschine heraus und wird im Wechsel mit dem ebenfalls fertigen Zitroneneis geschichtet. Das fertige Eis wandert in den Schockfroster, wo es auf -28 Grad gekühlt wird. "Das ist sehr wichtig", betont Mariano. Eis bestehe aus Wasser und Luft. Durch das Schockfrosten werde verhindert, dass sich die Moleküle verbinden. "Wenn das nicht gemacht wird, sinkt die Qualität des Eises", sagt der Profi. Was isst der Herr des Eises eigentlich selber am liebsten? "Es gibt keine Sorte, die ich nicht esse, wenn ich Eis herstelle", verrät Mariano und lacht. Letztenendes schlage sein Herz aber für die Klassiker wie Vanille, Erdbeer, Heidelbeer oder Zitrone. Gleichzeitig akzeptiert er, dass es eine neue Generation der Eis-Esser gibt, die eben auf Cookies und andere Sorten steht. "Ich würde es nicht essen, aber man darf auch nicht stehen bleiben." Dementsprechend experimentiert Mariano auch selber gerne. Erst vor kurzem habe er sich an Campari und Minze versucht: "Das habe ich aber weggeschmissen."

Die Spannung steigt, als die erste Kostprobe ansteht. Paderi Mariano füllt etwas von "Benefizio" in einen Eisbecher. Sofort fühlt man sich wieder in die Kindheit versetzt, als Kaugummi, Waldmeister und Schlumpf-Eis im Vergleich zu anderen langweiligen Sorten wie Nuss meilenweit vorne lagen. Auch wenn es pathetisch klingen mag, aber das Eis war wie eine ein paar Minuten anhaltende Zeitreise in die Kindheit. Glauben Sie nicht? Dann probieren Sie es doch selber aus. "Benefizio" ist ab heute für einen begrenzten Zeitraum im Eiscafé La Piazza erhältlich. Die Einnahmen durch den Kauf von Benefizio gehen zu 100 Prozent als Spende an eine Syker Einrichtung.