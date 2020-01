Runa hatte eine unruhige Nacht – und damit auch "Papa" Yngve. Beim Präventionsbabyprojekt der Realschule Syke erhalten acht Schülerinnen und Schüler eine lebensechte Puppe, um den Ernstfall zu testen. (Michael Galian)

Syke. Runa war die ganze Nacht unruhig. Immer mal wieder quäkte und schrie sie. Wollte gewickelt oder gefüttert werden. Papa Yngve Engstfeld ist dementsprechend müde. „Die Versorgung lief irgendwann im Halbschlaf ab“, berichtet der Neuntklässler. Dennoch lautet sein Fazit: „Es war eigentlich eine schöne erste Nacht.“ Auch Sarah Rechenberg ist müde. Sie hat sich für die erste gemeinsame Nacht mit dem Säugling mit einer Freundin zum Übernachten verabredet. „Abends schrie das eine Kind ständig, in der Nacht dann das andere“, lacht sie. Vielleicht zwei Stunden Schlaf haben die jungen Eltern bekommen, rechnen sie hoch. Da ist es dann möglicherweise doch ganz gut, dass Runa, Marc, Edo, Lilja, Emma-Joline und Dean-Samuel keine echten Babys sind, sondern nur Babypuppen. Gemeinsam mit weiteren fünf Klassenkameradinnen und einem Klassenkameraden nehmen Sarah und Yngve derzeit am Babyprojekt der Realschule Syke teil.

Das Projekt ist seit „vielen Jahren“ ein wichtiger Bestandteil im Präventionsprogramm der Syker Realschule, berichtet Lehrerin Anne-Christin Lumpp. „Viele sagen: Ach, so ein Baby ist doch niedlich“, sagt sie. Doch mit einem Kind ist natürlich auch große Verantwortung verbunden. Mit der Übernahme einer digitalen Babypuppe, die wie ein echtes Baby in unregelmäßigen Abständen schreit, weil es hungrig ist, volle Windeln hat, ihm etwas weh tut oder es Aufmerksamkeit benötigt, soll den Schülerinnen und Schülern diese Verantwortung vor Augen geführt werden.

Fünf Tage lang, rund um die Uhr, müssen die Schüler die Babypuppen versorgen, als wären sie richtige Säuglinge. Waschen, wickeln, füttern, Bäuerchen machen, kuscheln – und dann den gleichen Zyklus wieder von vorn. Ein ständiger Kreislauf, der Kraft und Schlaf fordert, wie die acht Projektteilnehmer in diesem Jahr schon nach ihrer ersten Nacht festgestellt haben. Und auch, dass Babys unterschiedlich schreien, je nachdem, was sie gerade benötigen. „Das muss man dann erstmal raushören“, sagt Yngve, ehe er nach seiner Runa schaut, die in ihrem Maxi-Cosy wimmert. „Oh, das Bäuerchen vergessen!“, fällt ihm ein. Er hebt die Puppe hoch und tätschelt sanft den Rücken.

Bei der richtigen Technik für das Tragen, Halten und Heben der Babypuppen stehen den Schülern Lehrerin Julia Böhme und Sozialpädagogin Brunhilde Maskos zur Seite. Sie bereiten das Projekt vor und begleiten es. Doch Säuglingspflege ist nicht das einzige Thema des Projekts. Weitere Themen sind das erste Mal und Verhütung, die Entwicklung des Kindes im Mutterleib, welche Bedürfnisse ein Säugling hat, wo man Hilfe bekommt, wenn man nicht mehr weiter weiß, Schütteltrauma, Alkoholmissbrauch während der Schwangerschaft und auch, was man tun kann, wenn man als Minderjährige schwanger geworden ist. „Da gehört auch ein Besuch der Schwangeren-Konfliktberatung mit zum Programm“, so Anne-Christin Lumpp.

Nach dieser Vorbereitung erhalten die Teilnehmer ihre „Kinder“. „Das Geschlecht dürfen sie in diesem Fall aussuchen“, sagt Anne-Christin Lumpp mit einem Lachen. Den Puppen wird ein Name gegeben und die frischgebackenen Eltern erhalten auch eine Geburtsurkunde ihres Sprösslings. Ein gewisser Beschützerinstinkt stellt sich dann schnell von selbst ein, haben Yngve, Sarah und Co. ebenfalls schon feststellen können. „Da ist schon eine gewisse Verbindung da, auch wenn es nur eine Puppe ist“, sagt Yngve. Wie die anderen Projektteilnehmer hat er eine Bewerbung abgeben müssen, um überhaupt teilnehmen zu können. „Meist gibt es viel mehr Interessenten als Babypuppen“, erläutert Anne-Christin Lumpp diese Verfahrensweise. Und was bewegt Neuntklässler dazu, die Verantwortung für ein Baby auf sich zu nehmen, selbst wenn es nur für fünf Tage ist? „Ich will später mal Kinder haben“, weiß Yngve jetzt schon. „Jetzt wollte ich schon mal wissen, wie das so ist.“ Neugier bewegte auch die anderen Teilnehmer. Hinzu kommt der Wunsch zu beweisen, dass man schon verantwortungsbewusst genug ist, um auf ein Kind aufzupassen, etwa auf jüngere Geschwisterkinder. Doch auch, um zu sehen, was die eigenen Eltern mit einem selbst „durchgemacht“ haben. Die Aussage: „Und das sind jetzt nur fünf Tage!“ zeigt, dass bereits nach der ersten Nacht mit dem eigenen Sprössling ein neues Verständnis gewachsen ist. Schließlich mussten auch Pläne für das Wochenende geändert werden, damit die Versorgung der Babypuppe reibungslos klappt.

Denn: Ein Transponder zeichnet auf, wie die Versorgung des Kindes verlief, also ob die jungen Eltern den Säugling selbst gewickelt, gefüttert und getröstet haben. Am Ende wird ein in der Puppe enthaltener Chip ausgelesen und ausgewertet. „Anschließend erhalten die Schüler ein Feedback und können auch selbst eines geben, wie sie das Projekt empfunden haben“, sagt Anne-Christin Lumpp. Das sei in den letzten Jahren immer positiv ausgefallen. Und auch in diesem Jahr wird es wohl darauf hinauslaufen. „Das sollte jeder in der Schule machen. Das kann nur helfen“, sagen die jungen „Mütter“ und „Väter“ einstimmig.