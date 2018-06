Hinein! Seit Sonnabend hat das Syker Freibad geöffnet. Freibad auch, weil der Eintritt frei ist. (Jonas Kako)

Syke. Als die Landkreisprominenz am Freitag eine Schaufel Sand gen Kamera hob, um den Bau des Goldschatz-Museums zu beginnen, wird das nicht allzu schweißtreibend gewesen sein. Angesichts der heißen Temperaturen wird der eine oder andere aber doch neidisch durch den nicht blickdichten Bauzaun aufs Freibad geschaut haben, schließlich lockte dort das kühle Nass. Doch Plantschen war da noch verboten, denn die Eröffnung des Freibades war erst am Sonnabend. Da waren die Lufttemperaturen deutlich kühler, doch die Schwimmgäste waren sich einig: Es fühlte sich gut an, das Wasser war 24 Grad warm, beste Plantsch-, Bade- und Schwimmtemperaturen also.

Eine Art Joint Venture

Kreisprominenz wurde übrigens nicht gesichtet, dafür waren drei Syker Ratsmitglieder da, von denen zwei sogar ins Wasser gingen. Das Syker Freibad ist seit vielen Jahren bekanntermaßen eine Art Joint Venture, es wird mit städtischer Unterstützung betrieben vom Freibadverein. Dort ist unter anderem Carola Damm-Heuser aktiv, sich mit der benachbarten Baustelle abgefunden hat. "Damit muss man leben, ich hoffe, dass der Zaun noch einen Sichtschutz bekommt." Vielleicht wäre das nicht nur für die Badegäste gut, sondern würde auch die Bauarbeiter nicht ablenken, fügte ihr Tischnachbar hinzu.

Dass die letzte sommerliche Sonnenwoche noch nicht zum Baden genutzt werden könnte, hing laut Damm-Heuser mit dem Zeitplan zusammen: "Wir können das Bad aber kaum früher öffnen." Schließlich seien noch Restarbeiten zu erledigen gewesen. "Zudem muss die Filteranlage in Betrieb genommen werden und sich einpendeln", ergänzte Gunnar Preibusch. Das werde vom Gesundheitsamt des Landkreises Genus geprüft. Preibusch ist Schwimmeister oder wie es heute heißt: Fachangestellter für Bäderbetriebe. "Er hat sich in den letzten Wochen ganz viel ums Bad gekümmert, damit wir starten können", freute sich Damm-Heuser.

Preibusch und seine Kollegen werden diesen Sommer über übrigens in einer Schutzhütte sitzen können – die ist eine Kompensation des Landkreises für die Unannehmlichkeiten beim Museumsbau. "Wir hatten in den letzten Jahren immer Probleme wegen der Genehmigung, die dürften nicht so nah ans Wasser gebaut werden", hatte sich nicht nur Damm-Heuser gewundert. Eine Heizung gehört übrigens nicht zur Ausstattung des Beckens, doch das übernahm die Sonne höchstpersönlich.

Nicht nur Amira, Leonie und Anna, sondern auch Bersan, Paul und Ilija tobten sich im Wasser aus. "Wir kommen regelmäßig hier her. Ist alles toll. Der Eintritt ist frei und es liegt ganz in der Nähe", nannten die Elf- und Zwölfjährigen die Vorzüge. Eine regelmäßige Schwimmerin ist Nicole Fromm. Sie hatte sich die Haare zum Dutt gebunden und schwamm fröhlich winkend durchs Becken: "Kommt rein, ist echt warm hier." Na denn, wer kann da schon nein sagen? Geöffnet ist das Bad bei warmen Außentemperaturen unter der Woche von 14 bis 19 Uhr, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr.