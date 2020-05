Eine Komödie zum Auftakt: Bei der Brokser Autokino-Premiere gab es den deutschen Spielfilm "Das perfekte Geheimnis" zu sehen. (Michael Galian)

In Bruchhausen-Vilsen ist das Autokino zurück, und es ist etwas komfortabler geworden: Keine Lautsprecher an dicken Kabeln, die durchs spaltbreit geöffnete Autofenster ragen – heute wird der Ton über eine UKW-Welle per Autoradio empfangen. Zu verdanken ist das Filmvergnügen Manuel Recker und den Betreiberinnen des Filmhofs Hoya, die diese Idee für Corana-Zeiten hatten. Allerdings ist es keine Rückkehr an den früheren Ort, denn der ist mittlerweile ein Neubaugebiet. Die Filmvorführung fand stattdessen auf dem Marktplatz statt. Der füllte sich am Mittwochabend schnell, als um 20 Uhr der Einlass begann.

„Wir sind ausverkauft“, freuten sich Vater und Sohn Recker, die wie alle Schausteller harte Zeiten durchmachen. „Seit den Weihnachtsmärkten haben wir keine Einnahmen mehr“, erklärte Nico Recker, der auch seine 84-jährige Mutter nicht in der Pflegeeinrichtung besuchen konnte: „Wir Schausteller haben einen engen Familienzusammenhalt, da war das Besuchsverbot besonders schlimm.“

Die Gäste lobten derweil die neue Freizeitmöglichkeit: „Das finden wir richtig super. In Sulingen wurde das ja auch schon angeboten, aber wir wollten es lieber vor Ort annehmen“, erzählte Marion Schwarze, die mit ihrer Tochter in Schwarme wohnt. Nicole und Oliver Krautter kamen aus Dörverden: „Die Idee ist super, das ist für uns eine willkommene Abwechslung."

Ein regelrechtes Familientreffen war es für die Familien Dormeyer, Berger, Worthmann, Eiskamp, Leidenberger und Neumann: „Wir haben uns hier verabredet, wir wollten mal wieder etwas anderes erleben“, erzählten die Paare. Für andere Besucher war es eine Art Revival, so für Astrid Stünker, die mit Tochter Nova das Autokino besuchte: „Ich war als Kind hier in Bruchhausen-Vilsen im Autokino.„ Außerdem wollte Tochter Nova gern den Film sehen und hatte sich mit ihrer Freundin Anna-Catharina Kuczkowski verabredet, die ebenfalls mit ihrer Mutter Anke gekommen war. „Wir wohnen jetzt da, wo früher das Autokino war, aber für mich ist es eine Premiere, ich war vorher noch nie in einem.“ Auch Marco Preiss konnte mit dem Autokino Erinnerungen aufleben lassen. „Ich komme aus Vilsen, wir haben früher ganz in der Nähe des Kinos gewohnt“, erzählte der Bramstedter, der mit Ehefrau Claudia angereist war. Auf die Frage, warum die Besucher den Film nicht lieber zu Hause in Ruhe auf der Couch angucken, gab es von allen die fast gleiche Antwort: „Endlich mal wieder raus!“

„Man sitzt jetzt ja sowieso fast immer zuhause rum, da ist man froh über so ein Angebot“, brachte es ein Gast auf den Punkt, um sich dann, natürlich mit Mundschutz, am Verkaufswagen der Reckers mit Nachos zu versorgen. Und das war nicht das einzige Angebot, denn auch das kinotypische Popcorn fehlte nicht, und Pommes Frites und Bratwurst konnten die Kunden ebenfalls bei Jessica Recker kaufen. Dann mussten alle nur noch auf die Dunkelheit und den Vorfilm, der auch Teil einer Schaustellerkampagne ist, warten. „Wir wollen damit zeigen, dass wir noch da sind und uns nicht unterkriegen lassen“, erklärte Manuel Recker. So wurden die Zuschauer an diesem Abend auch mit einem Trailer begrüßt, der anschaulich dokumentierte, was der Lockdown für das Schaustellergewerbe bedeutet: 9750 Volksfeste mit 200 Millionen Besuchern werden in Deutschland sonst jährlich veranstaltet. Und das Gewerbe hat 31 800 Beschäftigte, die im Trailer versprechen: „Wir kommen wieder“.

Dann lief die Komödie „Das perfekte Geheimnis“ mit einer Starbesetzung an deutschen Schauspielern wie Jessica Schwarze, Elyas M’Barek und Wotan Wilke-Möhring. Noch bis zum 21. Juni wird das Autokino auf dem Marktplatz täglich ab 21 Uhr stattfinden. Plätze können bei Filmen wie „Joker“, „A Star Is Born“ oder „Zombieland“ beim Filmhof Hoya unter www.filmhofhoya.de gebucht werden.