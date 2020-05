Endlich wieder: Pastor Wiardus Straatmann begrüßte mehr als 30 Gläubige in der Bassumer Stiftskirche am Sonntag zum ersten Gottesdienst nach sieben Wochen. (Vasil Dinev)

„Die Glocken haben uns zum öffentlichen Gottesdienst und zum gemeinsamen Gebet in die Stiftskirche Bassum gerufen, endlich wieder“, ließ Pastor Wiardus Straatmann am Sonntag in seiner Begrüßung zur Feier des Gottesdienstes verlauten. Dabei ließ er seiner Freude stimmlich freien Lauf.

Seit dem März blockiert das Coronavirus das öffentliche Leben. Inzwischen selbstverständlich hingenommene, gesetzlich festgeschriebene Freiheitsrechte wurden durch politisch notwendige Entscheidungen im Kampf gegen das Coronavirus unterbunden. Das betraf auch öffentliche Gottesdienste. Großes Wohlgefallen löste da auch in Bassum die am 6. Mai zwischen dem Ministerpräsidenten Stephan Weil und den Religionsgemeinschaften getroffene Vereinbarung aus, in Niedersachsen wieder öffentliche Gottesdienste und religiöse Versammlungen in Kirchen mit Auflagen zuzulassen. Nach sieben Wochen der Zurückhaltung – der letzte öffentliche Gottesdienst wurde in Bassum am 8. März mit Prädikant Thorsten Runge im Gemeindehaus gefeiert – wurde nun am Sonntag unter Leitung von Wiardus Straatmann wieder ein gemeinsamer öffentlicher Gottesdienst in der Stiftskirche zelebriert – mit mehr als 30 Gläubigen.

Zehn Quadratmeter pro Besucher

Der Inhalt der im Kirchenjahr festgeschriebenen Sonntagskantate, die als musikalisch besonders gestalteter Gottesdienst begangen wird, musste jedoch einige Federn lassen. „Es wird heute ein verkürzter Gottesdienst unter Corona-Bedingungen stattfinden", informierte Pastor Wiardus Straatmann die Gottesdienstbesucher. „Es gibt keinen Gemeindegesang, der Abstand von eineinhalb Metern ist einzuhalten, und es muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.“ Auch die Zahl der Besucher wurde auf 60 beschränkt, in der Stiftskirche Bassum war für jeden Gläubigen zehn Quadratmeter Platz.

Ein Gottesdienst ganz ohne Aktivitäten wurde es allerdings nicht. Während die Besucher auf sämtliche Betriebsamkeit verzichteten, weder singen noch aufstehen durften, trugen Kirchenkreiskantor Ralf Wosch, Kirchenkreiskantorin Réka-Zsusánna Fülöp und Daniela Preisigke Kirchenliedgut von der Orgelempore vor. Mit dem „Mailied“ von Robert Schumann startete das weibliche Gesangsduo in Begleitung von Ralf Wosch am E-Piano. Bestärkt wurde die herrliche Musik durch den erstmaligen Einsatz der neuen Beschallungsanlage im Kircheninnenraum.

Kirchenvorsteher Jürgen Rosendahl las aus dem Alten Testament Texte König Salomos, und Claudia Schröter trug das musikalische Glaubensbekenntnis vor. „Wo wohnt Gott? Sicherlich hier in dieser Kirche“, versuchte Wiardus Straatmann die Frage in seiner Predigt sofort zu beantworten. „Ohne Corona hätten wir mit weit mehr als 300 Leuten zum Beispiel die Konfirmationen feiern können“, sagte Straatmann. „Vieles fehlt schmerzlich in dieser Zeit, aber Gott wird uns aus den Fängen der Pandemie befreien.“

Eine der Gottesdienstbesucherinnen war Erika Cording. „Ich komme gebürtig aus Schlesien und bin sehr gläubig erzogen worden. Wen wundert es da, dass ich die Gottesdienste vermisst habe? Bei lauter Vorfreude auf den heutigen Vormittag bin ich schon um 10 statt um 11 Uhr zur Bassumer Stiftskirche geeilt“, erzählte die Bassumerin schmunzelnd.

Ein dem Coronavirus Tribut zollendes Ablaufverfahren ließ den Gottesdienst schon nach einer halben Stunde enden. Die Bestimmungen zum Sicherheitsabstand, zum Hygienekonzept des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums sowie dem Mund-Nase-Schutz wurden am Sonntagmorgen in der Bassumer Stiftskirche peinlichst genau eingehalten. Selbst die mittlerweile übliche persönliche Verabschiedung durch Pastor Wiardus Straatmann vor der Ausgangstür erfolgte – aber ohne Händedruck bei ausreichendem Sicherheitsabstand.