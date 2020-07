Lange mussten die Fans warten, jetzt kommen Die Feisten nach Syke. (Harald Hoffmann)

Syke. Das Ende des kulturellen Stillstands ist in Sicht. Wenn alles gut geht, öffnet das Syker Theater nach den Sommerferien ab September seine Pforten, natürlich mit den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. Denn in Zeiten von Corona ist vieles anders, so auch die Planungen für den Saal und alles drumherum. „Es gibt viele Neuerungen und Änderungen, wir waren und sind rundumzu damit beschäftigt“, beschreibt Kathrin Wilken, Kulturbeauftragte der Stadt, die momentane Arbeit daran, dass es wieder losgehen kann. Also war das Programm an sich nur einer unter vielen Punkten, die es zu bearbeiten gab.

Statt der 500 Besucher, die das Theater sonst fassen konnte, passen nun maximal 150 hinein dank der Abstandsregeln. „Wir müssen also für den veränderten Saalplan die dazwischenliegenden Bankreihen entfernen“, so Wilken. Zumindest unten. Auf der Empore lässt sich nichts verändern, aber dort könnten dann ja größere Gruppen aus ein bis zwei Haushalten Platz nehmen. Es musste ein Hygienekonzept mit dem Saalmeister geklärt werden. Dazu zählt die Abschaffung der Garderoben, jeder muss also ab sofort Jacke oder Mantel mit zu seinem Platz nehmen.

Um Tickets zu erwerben, muss sich jeder Besucher namentlich anmelden. Außerdem kann man sich dann auch gleich per „intelligentem Saalplan“ auf der Internetseite der Stadt einen Platz aussuchen. Da aber möglicherweise manche Besucher wieder verschoben werden müssen, wenn zum Beispiel Änderungen anfallen – Besuch von Menschen mit Handicap – gibt es für die kommende Saison neue Preise. Nämlich einen für alle. Bis auf die Ermäßigungen. Soll heißen, dass für Sitzplätze, egal ob vorne oder hinten, seitlich oder mittig, immer derselbe Kartenpreis fällig wird. Für Menschen in einer sozialen Notlage gibt es beim Sozialamt der Stadt die sogenannten Sozialtickets.

Eine ungewöhnlich große Zahl von Aufführungen hält gegen die verminderte Besucherzahl. Den Auftakt gestaltet das Duo Die Feisten mit „Junggesellenabschied“ am Sonntag, 27. September, ab 19.30 Uhr. Diese Zwei-Mann-Song-Comedy soll laut Ankündigung ein „Konzerterlebnis der besonderen Art“ sein. Gefolgt wird das schon drei Tage später von einem Event, das eigentlich für das Frühjahr geplant war und nun auf den Herbst geschoben wurde: Am 30. September ab 20 Uhr, gibt es eine Komödie mit dem Titel „Willkommen bei den Hartmanns“. Inhaltlich geht es um ein Stück zur Flüchtlingskrise nach dem Kinohit von Simon Verhoeven.

Auch Walter Sittler kommt wieder

Weiter geht es am 8. Oktober mit „Dshamilja“, einer der schönsten Liebesgeschichten der Welt nach dem Roman von Tschingis Aitmatow. Vorgetragen von Thomas Rühmann und Tobias Morgenstern. Aitmatows Dichtkunst, Rühmanns Stimme und Morgensterns Musik nehmen sich jener „Zaubernacht im August an, in der Mann und Frau sich erkennen und das Kind dunkel das Licht ahnt“, so beschrieb es Louis Aragon. Am Rand des Krieges, am Rand der Welt, am Rand der Religionen.

Am 12. November folgt „Vincent will Meer“, eine Komödie von Florian David Fitz. Berührend, witzig und respektvoll erzählt das Stück vom Leben dreier Menschen mit Handicap. Der gleichnamige Kinofilm gewann den Deutschen Filmpreis und war im Erscheinungsjahr die erfolgreichste deutsche Kinoproduktion, für die Schauspieler und Drehbuchautor Florian David Fitz mit dem Bayerischen Filmpreis für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurde. „Der Sittich“ mit Michaela May und Peter Prager kommt kurz darauf am 1. Dezember auf die Bretter. Eine französische Konversationskomödie, bei der es um zwei befreundete Ehepaare geht, bei denen das Verhalten des einen zum Katalysator für eine Wende in der Beziehung des anderen wird. Doch nur eines der beiden Paare sehen wir auf der Bühne. Das andere macht sich lediglich bemerkbar über Handy, Textnachrichten und Anrufbeantworter.

Am Nikolaustag kommt dann ab 15.30 Uhr das Kindertheater mit "Pettersson und Findus" auf die Bühne. Danach folgt eine lange Pause, die erst am 28. Januar mit der Show "Forever Queen, performed by Queen Mania", endet. Im Februar kommen gleich zwei Aufführungen auf die Bühne. Zum einen "Eine verhängnisvolle Affäre" mit Michael von Au, Stephan Benson, Alexandra Kamp und Lisa Karlström. Vielen dürfte der Film noch in Erinnerung sein, der US-amerikanische Erotikthriller des Regisseurs Adrian Lyne aus dem Jahr 1987 mit Michael Douglas und Glenn Close in den Hauptrollen. Und dann kommt Walter Sittler wieder einmal in die Hachestadt. Gemeinsam mit Barbara Auer präsentiert er am 25. Februar „Unsere Seelen bei Nacht" nach dem Roman von Kent Haruf.

Ihre letzte Tournee startet Heidi Mahler vom Ohnsorg-Theater mit "Tratsch im Treppenhaus" auf Hochdeutsch am 19. März. Einen Nachhol-Termin gibt es am 15. April mit "Ein Sound der um die Welt ging". Gegeben von der möglicherweise meist gebuchten Dire-Straits-Tribute-Band Europas, wenn man der Ankündigung Glauben schenken darf. Im Gleis 1 am Bahnhof selbst geht es nicht wieder los, alle Veranstaltungen der Awo sind ins Theater verlegt worden. So Carmela de Feo auf Freitag, 25. September, ab 20 Uhr. Und am 27. April kommt Arnd Zeigler. Der TV-Moderator und Stadionsprecher ist den meisten wahrscheinlich bekannt von seiner gleichnamigen Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs". Die begeistert auch Nicht-Fußball-Fans.

Der Kartenvorverkauf geht voraussichtlich nächste Woche los. Man bittet darum, ab und zu auf der Homepage der Stadt nachzuschauen. Auch die gedruckten Programmhefte soll es ab kommender Woche geben.