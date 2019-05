Das ist die Strecke für den Syker Hachelauf am kommenden Wochenende. (Weser Kurier Grafik)

Mit rund 500 Teilnehmern haben die Organisatoren gerechnet, am Montag waren es schon fast doppelt so viele. Zehn bis 15 würden täglich dazukommen. „Das ist für uns ein unglaubliches Gefühl. Das haben wir nicht erwartet“, gibt Mitorganisator Folke Harries zu. Die Premiere des Syker Hachelaufs hat schon jetzt das Zeug zum Highlight des Wochenendes. Das steigert den Druck, eine gelungene Premiere hinzulegen und den Erwartungen gerecht zu werden. Jetzt geht es für die Verantwortlichen in den Endspurt.

925 Läufer haben sich bereits angemeldet. Am stärksten gefragt ist momentan der Fünf-Kilometer-Lauf der Erwachsenen mit 352 Teilnehmern. „Aber auch die anderen Läufe wie die Kinderläufe mit 175 oder die 2,5 Kilometer mit 133 Startern, sind sehr gut besetzt“, freut sich Harries. Die zehn Kilometer wollen satte 265 Sportler stemmen. Damit es für Besucher nicht zu langweilig wird, hat Carsten Dickhut, der Programmplaner im Team, für ordentlich Spaß und Action in der Syker Innenstadt gesorgt. Los gehe es gegen 14 Uhr.

Final Sound beschallt den Start-Ziel-Bereich (Kreuzung Mühlendamm), die Bürgermeisterin Suse Laue ist für eine Eröffnungsrede eingeplant. „Gegen 14.40 Uhr starten wir mit dem ersten Kinderlauf“, plant Dickhut. Der letzte Lauf soll gegen 19.30 Uhr enden. Das Amtshof-Gelände wandelt sich zum Läufer-Campus. Von der Ausgabe der Startunterlagen über Verpflegung und Ausruh-Möglichkeiten bis hin zur Siegerehrung werde dort alles stattfinden. „Die Läufer können eigentlich den ganzen Tag dort verbringen und kurz auf die Laufstrecke springen“, sagt Carsten Dickhut mit einem Lächeln.

Kids, die nicht mitlaufen, können sich trotzdem auspowern – an der Luise-Chevalier-Straße. Dort warte unter anderem ein 40 Quadratmeter großer Ninja-Action-Parcours, eine Hüpfburg und Spiele wie Dosenwerfen. Dickhut und seine Mitstreiter sind sich sicher: Am Sonnabend wird es eng in Syke. Mit etwa 5000 Besuchern rechnen die Organisatoren. Anmeldungen gab es aus Verden, Oldenburg, Bremervörde, Langenhagen – und Polen.

„Wie es der Zufall so will, wird an dem Wochenende eine Delegation aus der polnischen Partnerstadt nach Syke kommen“, erzählt Folke Harries. Darunter eben auch einige Sportbegeisterte. Selbst die Gewerbetreibenden an der Hauptstraße solidarisieren sich mit dem Hachelauf und öffnen länger als normal ihre Türen. „Daran ist erkennbar, dass eine gewisse Begeisterung und Vorfreude vorhanden ist“, ist sich Folke Harries sicher. Für den reibungslosen Ablauf sorgt ein Team aus 60 ehrenamtlichen Helfern, wer dazustoßen möchte, kann sich per E-Mail an info@syker-hachelauf.de ins Gespräch bringen. Für Sicherheit und Erste Hilfe sorgen Polizei und Deutsches Rotes Kreuz.

Alle Kinder und Jugendlichen werden für ihre Teilnahme mit einer Medaille belohnt. Zudem gibt es diverse Pokale. Sowohl die schnellsten Schulklassen von eins bis vier als auch die teilnehmerstärkste Schule werden auf diese Weise belohnt. „Dann gibt es noch Pokale für die schnellste Firma und die schnellste Mannschaft auf dem Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf“, verrät Melanie Meyer. Auf die ersten drei Plätze der jeweiligen Einzelsieger warten Sachpräsente.

Die Startunterlagen können ab Donnerstag, 8. Mai, in der Oldenburgischen Landesbank in Syke herausgeholt werden – oder am Sonnabend vor Ort. Zum Parken stehen am Wochenende allerlei Flächen zur Verfügung. Im Hachepark, bei der Kreissparkasse, vor dem Rathaus und beim Amtsgericht beispielsweise. Achtung: Parkplätze an der Schloßweide stehen nicht zur Verfügung, auch eine Zufahrt darüber ist nicht möglich.

Anmeldungen sind bis Mittwoch, 8. Mai, möglich. Danach nur am Veranstaltungstag – dann auf dem Innenhof des Kreishauses. Alle Läufer sind gerne gesehen, Folke Harries äußert aber noch einen Wunsch: „Wir würden uns freuen, wenn sich noch das ein oder andere Kind animiert fühlt. Gerade die Jahrgänge 2009 bis 2013 wären super, weil wir die Kinder nach Jahrgängen starten lassen möchten und die Kinder in einem vernünftigen Teilnehmerfeld unterwegs sein sollen.“