Syke. Grundstückseigentümer im Baugebiet Lerchenfeld II in Syke machen sich Sorgen. Sorgen, dass es nach langen Jahren der Planung doch nichts werden könnte mit den neuen Eigenheimen im Syker Westen. Grund dafür sind nach Angaben der Grundstückseigentümer Diskrepanzen zwischen dem Bauträger – das ist die Firma Parc-Bauplanung aus Bruchhausen-Vilsen, mit dem die Eigentümer Vorverträge zur Erschließung des Geländes abgeschlossen haben – und der Stadt Syke.

In einer E-Mail der Grundstückseigentümer an Bürgermeisterin Suse Laue und Bauamtsleiter Heinrich Sievers, die auch dem Syker Kurier vorliegt, heißt es, dass sich die Stadt und die Firma „bisher vertraglich nicht einigen konnten“. Damit stünde eine Beschlussfassung „auch schon wieder auf der Kippe“ – zumal die geplanten Sitzungen aufgrund der Corona-Lage ohnehin verschoben wurden. Die Vorverträge der Eigentümer mit dem Bauträger Parc-Bauplanung laufen jedoch am 31. Dezember 2020 aus. Dann gehen die Grundstücke wieder an die eigentlichen Besitzer zurück. Die Eigentümer sind daher besorgt, dass das Projekt aufgrund des Zeitmangels dann nicht nur „auf Eis gelegt wird“, sondern vielleicht sogar gänzlich scheitert, heißt es in der E-Mail weiter. Das sei nicht in ihrem Interesse und könne auch nicht im Interesse der Stadt sein, heißt es seitens der Grundstückseigentümer.

„Juristisch gar nicht möglich“

Tatsächlich liegt dies nicht im Interesse der Stadt, wie Bürgermeisterin Suse Laue und Erster Stadtrat Thomas Kuchem auf Anfrage des Syker Kurier mitteilen. Allerdings sieht sich die Stadt auch nicht in der Lage, die Wünsche des Bauträgers zu erfüllen. Dieser hat die Forderung an die Stadt gestellt, dass diese sich an den Erschließungskosten zum Baugebiet Lerchenfeld II beteiligen soll – für den Fall, dass ein künftiges Baugebiet Lerchenfeld III von der Erschließung des Baugebiets Lerchenfeld II profitieren sollte. Klingt kompliziert? Ist es auch, denn damit müsste sich die Stadt vertraglich verpflichten, Kosten zu tragen, von denen bis jetzt noch nicht einmal feststeht, dass sie überhaupt entstehen werden. „Das ist juristisch gar nicht möglich“, stellt Suse Laue klar. Auch einen bis dato noch unbekannten Bauträger für ein noch nicht einmal in Planung befindliches Baugebiet jetzt schon in die Pflicht zu nehmen, sei rechtlich nicht machbar. Mal ganz abgesehen davon, dass ein Baugebiet Lerchenfeld III bisher noch nicht einmal in der Planung ist, heißt es seitens der Stadtvertreter weiter. „Das sehe ich auch noch nicht“, sagt Laue und relativiert damit eine Aussage von Städteplaner Wolfram Schneider, der im Januar 2019 bei der Vorstellung des Baugebietes Lerchenfeld II im Bauausschuss gesagt hatte, er könne sich gut vorstellen, dass in einigen Jahren auch die Baugebiete Lerchenfeld III und IV ausgewiesen werden könnten.

Zunächst einmal geht es um das Baugebiet Lerchenfeld II. Dabei stehe man vor dem Satzungsbeschluss. Diesen könne der Rat aus rechtlichen Gründen jedoch erst fällen, wenn der Erschließungsvertrag mit dem Bauträger abgeschlossen wurde. Dabei gehe es jedoch lediglich nur noch um „einen Satz“ sieht Torsten Franz, Geschäftsführer der Parc-Bauplanung, die ganze Angelegenheit gelassen. Er sieht auch den Zeitplan nicht gefährdet. „Vor dem Jahresende sollte alles geklärt sein“, versichert er. So ein Erschließungsvertrag umfasse mehrere Seiten und es gehe darum, unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bekommen, macht er deutlich. Das geschehe nicht von gestern auf heute. Doch: „Wir haben schon so viel Papier gewälzt. Das kriegen wir auch noch hin“, ist er optimistisch, dass auch die letzten Diskussionspunkte noch geklärt werden können.