Benjamin Petters stellte das Projekt und die dafür genutzte Ortsnetzstation vor. (Michael Galian)

Syke/Twistringen. Neue Wege in der Stromversorgung will die Avacon AG gehen. Dazu startet der Strom- und Gasnetzbetreiber im März einen Feldtest im Twistringer Ortsteil Abbenhausen. Dieser ist Teil eines europäischen Forschungsprojekts, bei dem die Avacon gemeinsam mit dem italienischen Stromversorgungsunternehmen Areti und dem griechischen Energieversorger Hedno neue Versorgungsstrategien für regionale Stromnetze prüft – und zwar für sogenannten Ökostrom, also erneuerbare Energien aus Sonne, Wind oder Wasser. Stephan Tenge, Technikvorstand der Avacon, und Projektleiter Benjamin Petters stellten das Projekt und den Versuch in Syke vor.

Bis 2050 soll 95 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien bestehen. Dieses Ziel habe sich die Bundesregierung gesetzt, führte Stephan Tenge einleitend aus. „Und um dieses Ziel zu erreichen, müssen erneuerbare Energien an Netze angeschlossen werden.“ Da setze das Projekt an, doch „noch besser ist es, die Energie vor Ort zu verbrauchen“. Insbesondere von Energie aus Wind oder Sonne, die gespeichert werden muss, um auch später bei Bedarf zu Verfügung zu stehen, wenn kein Wind weht oder die Sonne nicht scheint.

Unter dem Namen „Energieplattform Twistringen“ soll in diesem Pilotprojekt daher eine mögliche zukünftige Energieversorgungskonstellation nachgestellt werden, die die Nutzung der Energie aus Wind oder Sonne flexibler und effizienter gestalten soll, als dies bisher noch vielfach der Fall ist. Dazu sollen mehrere Privathaushalte, die etwa Solarmodule oder Fotovoltaikanlagen installiert haben und nicht nur Strom aus dem Netz beziehen, sondern auch selbst produzieren, sogenannte Energiegemeinschaften gründen. Der in den Häusern produzierte Strom werde, führte Petters aus, in einen gemeinsam genutzten Großbatteriespeicher eingespeist, um „so die Gemeinschaft zu befähigen sich selbst zu versorgen“. Über eine Ortsnetzstation als zentrale Mess- und Steuerungseinheit soll untersucht werden, wie viel Energie erzeugt, verbraucht und geteilt wird und auf wie viel Energie über einen gemeinsamen Erzeuger- und Speicherpool zurückgegriffen werden kann. Darüber hinaus soll erforscht werden, wie derartige Gemeinschaften in das zukünftige Stromverteilnetz aktiv integriert werden können.

Zu diesem Zweck sollen in diesem Feldtest gleich mehrere Anwendungsfälle getestet werden, erläuterte Petters das Vorhaben. Zunächst der „Inselbetrieb“, also wenn die Energiegemeinschaft tatsächlich unabhängig vom Netz agiert, um zu sehen, wie lange sich so eine Gemeinschaft bei maximalem Bedarf selbst mit Energie versorgen kann. In einem weiteren Szenario soll die Gemeinschaft befähigt werden, „ad hoc Leistung bereitzustellen“, und in zwei weiteren Szenarien soll schließlich ein neues Energie-Vertreibungskonzept getestet werden, bei dem von der Echtzeit-Bereitstellung von Energie abgewichen wird. Stattdessen soll dabei Energie vorab oder Überschüsse zur späteren Nutzung gespeichert werden.

Als Komponenten des Projekts stehen dabei zur Verfügung: eine intelligente Ortsnetzstation, die für die Messung, Überwachung, Spannungsregelung und Kommunikation zuständig ist; ein Batteriegroßspeicher, der die lokalen Energieerzeugungsüberschüsse speichert, die lokale Erzeugung und den lokalen Verbrauch ausgleicht und Leistung im Bedarfsfall bereitstellt; sowie Haushaltsspeicher und flexible Verbraucher wie Elektroheizung oder Ladestationen für E-Autos. Der Batteriegroßspeicher wird „etwa so groß wie ein Seecontainer sein“, so Petters. Und eine installierte Leistung von 300 Kilowatt- und eine Speicherkapazität von 600 Kilowattstunden haben.

Feldtest soll im März 2021 starten

Die Wahl sei auf Abbenhausen gefallen, weil der ländlich geprägte Ort mit seinen 650 Einwohnern „ideale Voraussetzungen für eine Energiegemeinschaft“ biete, so Petters. Denn dort befinden sich bereits jetzt zahlreiche Haushalte mit einer Fotovoltaikanlage, Wärmepumpe oder Batteriespeichern. Die Haushalte, die für eine Teilnahme an dem Projekt infrage kommen, sollen im Herbst angeschrieben und zur Teilnahme an dem Projekt eingeladen werden, kündigte Petters an. Einwohner, deren Interesse geweckt ist, können sich aber auch schon jetzt an die Avacon wenden. Teilnehmer werden regelmäßig zu den Projektinhalten und -ergebnissen informiert und kostenlos mit der Sensorik zur Messung von Erzeugung und Verbrauch ausgestattet. Darüber hinaus erhalten sie ein Angebot für ein Finanzierungsmodell für Batteriehaushaltsspeicher. Im März 2021 beginnt der Feldtest, Mitte 2023 wird er enden.

Landrat Cord Bockhop, Twistringens Bürgermeister Jens Bley und Abbenhausens Ortsbürgermeister Bernhard Kunst begrüßten diese Initiative. „Die Kontinuität der Energieversorgung muss auch bei der Energiewende gewährleistet sein“, unterstrich Bockhop. Das gelte ganz besonders „im Lokalen“.

Die „Energieplattform Twistringen“ wird Teil des europäischen Forschungsprojekts „Plat-One“. Dies besteht aus einem Konsortium von 13 Partnern aus den Bereichen Wissenschaft und Wirtschaft aus Belgien, Deutschland, Griechenland und Italien. Neben der Avacon ist etwa die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen an dem Projekt beteiligt. Gefördert wird es von der Europäischen Kommission. Weitere Infos finden sich unter www.avacon-netz.de/energieplattform-twistringen.