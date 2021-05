Von nun an können E-Autos auf dem Gelände des Raiffeisen-Marktes in Twistringen an zwei Säulen geladen werden. (Michael Galian)

Eine Neueröffnung stand am Freitag in Twistringen an. Am Mittag wurde auf dem Gelände des Raiffeisen-Marktes an der Konrad-Adenauer-Straße eine E-Tankstelle feierlich eingeweiht. Von nun an können dort E-Fahrzeuge an zwei Ladepunkten mit je 22 Kilowatt geladen werden. Zur Einordnung: Der Ladevorgang ist bis zu sechsmal schneller als an einer Haushaltssteckdose. Nach einer Stunde Ladezeit kann somit eine Reichweite von bis zu 110 Kilometern geladen werden.

Am Markt integriert

„Während der Wagen lädt, können die Kunden im Raiffeisen-Markt stöbern oder in der Tankstelle einen Snack zu sich nehmen. Die Wartezeit ist also gut überbrückt“, betont Angela Beißner aus der Marketingabteilung von Raiffeisen Mitte. „Bis so eine E-Tankstelle steht und reibungslos funktioniert, muss einiges bedacht werden“, weiß derweil Fachberater Björn Tuchscherer von der beauftragten Firma Praml Energiekonzepte. Ein entscheidender Punkt sei eine funktionierende und eichrechtskonforme Abrechnung der Ladevorgänge.

Es handelt sich um die erste E-Tankstelle der Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte. „Da sich der Ausbau der Ladeinfrastruktur von E-Tankstellen noch in vollem Gange befindet, wollen wir auch unseren Teil dazu beitragen“, erklärt Jürgen Cordes, Marktbereichsleiter Energie der Raiffeisen Mitte. In den nächsten Monaten plane die Genossenschaft den Bau von weiteren E-Tankstellen an ihren Standorten. Aktuell betreibt sie 17 Märkte in der Mitte von Niedersachsen.