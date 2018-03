Mittendrin statt nur dabei: Wenn Anke Nesemann und ihre Kinder im Syker Kreismuseum Kunst machen, sprüht nicht nur die Kreativität. Es geht auch um Verhalten in der Gruppe und einen eigenen Blick auf die Welt. (Jonas Kako)

Syke. „Anke, bei mir muss die Farbe noch trocknen.“ Die siebenjährige Emma hat gerade ihr Kantholz, aus dem an diesem Tag ein Fantasie-Tier entstehen soll, angestrichen und informiert die Kursleiterin Anke Nesemann über den Zwischenstand. Die Bildhauerin, Malerin und Kunstschul-Eigentümerin aus der Gemeinde Stuhr leitet nun schon seit 13 Jahren Gruppenkurse im Werkraum des Kindermuseums im Kreismuseum Syke, weitere werden bis Dezember folgen.

Einige Gruppenmitglieder lassen gerade Tiere entstehen. Bei einigen sind bunte Federn angeklebt worden. Es ist aber auch ein fertiger Pandabär auf dem Tisch zu sehen. Bei einem Elefanten mit großen Ohren wurde ein Teil eines Mixers verwertet. Dieses Utensil stammt aus einer der Kisten, in denen Wegwerfprodukte gesammelt werden. Die Kinder können sich hier bedienen, um sie einem neuen Zweck zuzuführen. „Einige sind noch dabei, andere sind fertig, manche Tiere wurden schon mit nach Hause genommen“, erzählt die Leiterin.

Plätze frei in Montagskursen

„Welche Landschaften es auf der Erde gibt, hat jedes Kind nach seinen Vorstellungen gebaut“, sagt Anke Nesemann. Einige Mädchen der Gruppe pinseln noch die Gegenstände in ihrer „Welt“ an. „Sie basteln nicht, sondern gestalten frei“, erzählt die Bildhauerin, die einst ihr Studium in der Hochschule Bremen absolvierte. Die Vielfalt der Arbeiten, die im Werkraum unter Nesemanns Anleitung entstanden sind, ist auf den Fensterbänken zu sehen.

Bei der spielerischen und künstlerischen Verarbeitung sind in den ganzen Jahren Bilder, Reliefs, Skulpturen, Objekte und Plastiken entstanden – wie zum Beispiel aus Keramik, Gips, Porzellan, Holz, Naturmaterial, Papier und Draht. Die Kinder lernen die klassische Bildhauerarbeit kennen. Beschäftigt wurde sich aber auch mit der Tierwelt in Zusammenhang mit der Umwelt. „Auch mit der Situation als Verbraucher, um zu zeigen, welche Macht wir haben. Zum Beispiel sind auf der Insel Borneo mit dem Urwald auch Tier- und Pflanzenwelt verschwunden“, erzählt die Künstlerin aus Bürstel ganz nachdenklich.

Zum Thema „Jahreszeiten“ fertigten Kursteilnehmer Lichtbringer für die dunkle Zeit im Jahr. Beschäftigt wurde sich mit den Polarlichtern. Das Experimentieren mit Farben hat den Mädchen und Jungen besonderen Spaß gemacht. „Auf der Leinwand wurden die Reaktionen verschiedener Farbmischungen beobachtet“, nennt Anke Nesemann ein anderes Beispiel. „Dieses Arbeiten stärkt das Selbstbewusstsein. Die Kinder werden in ihren eigenen Anlagen gefördert. Es ist ein gutes soziales Miteinander. Es wird gegenseitig gefördert, sauber gemacht und auch aufgeräumt“, gibt Anke Nesemann einen Einblick in das Umfeld im Werkraum. Die Mädchen und Jungen sind im Alter von sechs bis zwölf Jahren. „Die Kinder sollen sich besser ein Bild von sich und der Welt zu machen", fügt sie an.

Neue Montagskurse, bei denen noch Plätze frei sind, gibt es vom 9. April bis 25. Juni, 13. August bis 24. September und vom 15. Oktober bis 10. Dezember. Auch jeweils am Freitag vom 17. August bis 28. September sowie vom 19. Oktober bis 14. Dezember – jeweils von 15 bis 17 Uhr – kann noch an den Kursen unter dem Motto „Experimentelles Gestalten – Kunst für Kinder“ im Werkraum des Kindermuseums teilgenommen werden. Dabei geht die Leiterin auf verschiedene Persönlichkeiten, Charaktere und Temperamente ein. So werden die Kinder in ihren eigenen Anlagen herausgelockt und weiterentwickelt – ohne Druck auszuüben, ohne Leistungsstress.

Das gemeinsame Entdecken und Experimentierten mit verschieden Materialien soll mehr sein als eine festgelegte schulische Kunstpädagogik. Anke Nesemann: „Die Ideen mit den Erfahrungen meiner freiberuflichen Tätigkeit als Malerin und Bildhauerin kann in den Räumen und auf dem Außengelände den Kindern optimal erlebbar gemacht werden.“ Stärken und Schwächen werden gemeinsam entdeckt und mit unterschiedlichen Methoden und Materialien ausgelotet.

Anmeldungen zu den Kursen im Kindermuseum sind bei Anke Nesemann unter Telefon 01 77 / 5 61 36 04 möglich. Auf diesem Weg können auch nähere Informationen abgefragt werden. Pro Termin sind sechs Euro zu bezahlen. Interessantes ist außerdem auf der Internetseite www.anke-nesemann.de zu finden.