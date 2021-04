Hoch die Pfote: Nicole Stege und Bakiri von Himmelwald sind ein eingespieltes Team. (Vasil Dinev)

Syke-Heiligenfelde. „Aus-Zeit“, das klingt nach Entspannung – und genau das steht im Mittelpunkt der Therapieangebote in Nicole Steges Praxis in Heiligenfelde. Hier kann man sich mit diversen Verfahren in die Entspannungsübungen einlassen, mit Progressiver Muskelentspannung oder Autogenem Training. Das solle in vielen Bereichen hilfreich sein, sagt Stege. So nennt sie etwa Spannungskopfschmerzen, Schlafstörungen, chronische Schmerzen oder Rheuma, Tinnitus oder Nervosität, Aggressionen, Konzentrationsstörungen, Alltagsstress sowie Erschöpfungszustände und Ängste. Einen ganz besonderen Zweig ihrer Angebote sind Stunden mit ihrem Hund.

Die examinierte Krankenschwester erklärt: „In Fortbildungen habe ich mich weitergebildet zur Entspannungstherapeutin und -pädagogin und außerdem Entspannungstrainerin für Hunde und deren Halter.“ So kann die 43-Jährige mit ihrem Hund Bakiri vom Himmelwald für Erwachsene und Kinder ein breit gefächertes Angebot machen, um individuellen Wünschen und Vorstellungen gerecht zu werden.

Konkret nennt sich das „hundgestützte Gesundheitsförderung“, bei dem ihr siebenjähriger Elo (eine deutsche Hunderasse, die nach Steges Annahme eine Mischung aus Bobtail und Chow Chow sein könnte) eine tragende Rolle spielt. Sie erklärt, dass der Name „Elo“ dem Markenschutz unterliege; die Zucht der Rasse werde von der Elo-Zucht- und Forschungsgemeinschaft betreut. Diese sei nicht dem VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen) angeschlossen. „Das tut aber dem Wesen des Hundes keinen Abbruch, er ist einfach bestens geeignet für unsere therapeutisch-pädagogische Arbeit“, sagt sie. Insbesondere gelte das für Zeiten mit Kindern und Jugendlichen, denn der Vierbeiner möge besonders gern mit diesen jüngeren Menschen spielen. Diese motiviere er durch Spiele und Tricks bei Bewegungs- und Koordinationsübungen.

Stege schreibt dazu auf ihrer Internetseite: "Feinmotorik, Rücksichtnahme, Verantwortungsbewusstsein und viele Fähigkeiten mehr könnten durch die Versorgung und das Spielen mit einem Hund positiv gestärkt werden. Wir besprechen vorab die Vorstellungen und unsere Möglichkeiten der Therapiebegleithundeinsätze und passen uns den individuellen Bedürfnissen an.“ Unterstützt durch die Anwesenheit und Berührungen eines Hundes werde das Wohlbefinden verbessert, die Entwicklungs- und Heilungsprozesse gefördert, emotionale Blockaden gelöst, die Lebensfreude erhöht und die Kommunikation gefördert. Außerdem verbessere das die Selbstwahrnehmung, die Konzentration werde gefördert und eine Steigerung des Selbstwertgefühls erreicht.

„Damals, als ich den Welpen bekam - mein Sohn wollte unbedingt einen Hund - merkte ich mehr und mehr, dass Bakiri klug ist, gern Tricks lernt und besonders gern mit Kindern spielt. Da kam dann die Idee, die Therapie-Begleithundausbildung zu machen“, erzählt Stege. Mittlerweile werden sie beide immer besser und sensibler, und damit das so bleibe, besuchen sie regelmäßig diese Institution: „Wir müssen halt Rückmeldungen von anderen bekommen, ob wir als Team noch funktionieren.“

Vor ein paar Jahren galt die Hündin auch als sogenannter Lesehund. „Da haben ängstliche Kinder, die sich nicht trauen, laut in der Klasse vorzulesen, die Möglichkeit bekommen, einfach mal Bakiri vorzulesen - das hat sie sehr entspannt, denn der Hund meckert ja nicht bei Fehlern.“ Das nehme den Druck raus aus dem Geschehen, sogar, wenn er bei Entspannungsübungen nur ruhig daneben liege. Bekannt sind Ergebnisse wie die Förderung des Selbstbewusstseins, Reduktion von Angst, Trost und Beruhigung oder sogar die Umwertung von Ereignissen schon länger. Damit das bei Bakiri so bleibt, hat sie einen sehr geregelten Terminplan, nicht mehr als maximal therapeutische Treffen drei in der Woche. Da kann es allerdings auch vorkommen, dass jetzt wieder - mit den derzeitigen Coronabestimmungen - mal in einer Turnhalle mit Bakiri einfach nur getobt werden kann. Gut fürs Wohlbefinden ist das sicherlich.