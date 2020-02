Suse Laue würde gerne noch mehr gleichzeitig anpacken. (Vasil Dinev)

Frau Laue, zum neuen Jahr ist es hierzulande Brauch, einen guten Vorsatz zu fassen. Welche guten Vorsätze hat die Stadt Syke für 2020 gefasst?

Suse Laue: (lacht) Das ist keine leichte Frage! Guter Vorsatz für die Stadt ist, dass wir uns im Rahmen der Haushaltsansätze bewegen. Das ist immer die Marschrichtung. Wir sind da natürlich bemüht, das einzuhalten. Oftmals gelingt uns das, aber in Zeiten steigender Baukosten muss das auch immer wieder kritisch hinterfragt werden. Ansonsten steht das Jahr unter dem Zeichen, dass wir das Hallenbad beplanen. Die Planungen sind ausgeschrieben, da haben wir bald die Vergabe. Das Gleiche passiert auch für die Grundschule Heiligenfelde. Das sind unsere großen Maßnahmen.

Und welche Themen werden noch wichtig?

Die andere Sache ist, dass wir uns in diesem Jahr mit der Politik, aber auch mit Bürgern zusammensetzen, um einen Blick auf die Entwicklung der Stadt zu werfen. Da geht es einmal um das Thema Mobilität, ganz konkret die Mobilität im ländlichen Raum. Da gibt es Modelle, die zu diskutieren sind.

Das andere große Thema, das es zu besprechen gilt, ist die bauliche Entwicklung der Stadt. Wie viel Bebauung wollen wir noch hier in Syke? Was ist uns noch möglich? Was ist mit weiteren Baugebieten? Wollen wir uns noch welche leisten? Können wir uns noch welche leisten?

Hinzu kommt das Onlinezugangsgesetz. Da müssen wir zunächst eruieren, was fällt unter das Onlinezugangsgesetz? Was passiert da? Eins davon ist zum Beispiel, dass viele Dinge, die momentan noch im Bürgerbüro erledigt werden, künftig auch online durch die Bürgerinnen und Bürger erledigt werden können sollen. Sie müssen es nicht, aber sie sollen es können.

Ein Thema, das bleibt, ist zudem das Klima. Ich denke, beim Thema Klimaanpassung sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Dennoch kann man sicherlich noch mehr machen. Das Klimaschutzkonzept wird erstellt, auch etwas, wo wir dann in Diskussion gehen werden. Wir sind alle aufgefordert, unser Verhalten zu ändern – die Stadt, aber auch die Bürgerinnen und Bürger. Und da müssen wir im Rahmen eines Konzeptes ausmachen, wo Handlungsfelder sind und das dann auch umsetzen.

Und welche Vorsätze hätte die Stadt fassen müssen? Wo gibt es noch Baustellen, die angepackt werden müssen?

Das ist ja mehr so Wunschdenken. Was würden sie machen, wenn sie ganz viel Geld zur Verfügung hätten? Wenn ich nichts durch Kredite finanzieren müsste, wenn ich so viel Personal hätte, dass wir ganz viel stemmen könnten, dann würde ich die Grundschulen Barrien und Heiligenfelde zeitgleich umbauen. Das müssen wir jetzt versetzt machen. Dann gibt es eine Feuerwehr in Heiligenfelde, die gebaut werden möchte, die Sanierung des Hallenbades, mehr Fahrradwege, anders angelegte Fahrradwege, Barrierefreiheit. Wenn wir viel mehr Geld hätten, wäre es toll, wenn wir viele Maßnahmen einfach gleichzeitig umsetzen könnten.

Dabei sind gerade in Sachen Bau 2019 viele Projekte in Bewegung gekommen. Vieles soll dieses Jahr umgesetzt werden. War es das dann erstmal wieder mit der Bautätigkeit, oder passiert da noch mehr?

Es läuft ja noch das Verfahren für das Baugebiet Lerchenfeld II, wir haben das Hallenbadareal, und angedacht ist noch die Erschließung eines Baugebiets in Heiligenfelde. Dann können wir uns eigentlich nur noch über Lückenschluss unterhalten, über Baulücken, die noch gefüllt werden können. Und da werden wir uns auch darüber unterhalten müssen, wie viel bezahlbarer Wohnraum in den Baugebieten etabliert werden soll.

Bei den Diskussionen um Baupläne im Rat fiel immer wieder auf, dass da zwei Sichtweisen aufeinander prallen: die ökonomische und die ökologische. Wie ist diese Zwickmühle zu lösen?

Im Hinblick auf das Hallenbadareal haben wir schon einen großen Abstand geschaffen im Hinblick auf den Hohlweg. Ich denke, das ist schon ein Weg in die richtige Richtung. Aber zu sagen, wir machen da gar keine Bebauung, ist eben auch nicht der richtige Weg. Da kann es eine sachte Entwicklung geben. Lasst uns lieber gucken, dass wir nicht in den Flächenfraß nach außen kommen. Es ist immer so, dass wir Veränderungen unterworfen sind. Das Bild der Stadt ändert sich, da muss man dann eben sehen, wie es sich verändert. Wir sind ja auch dabei, in der Innenstadt durch Veränderungssperren beziehungsweise durch Bebauungspläne andere Regeln für die Bebauung aufzustellen. Wir wissen, dass die alten B-Pläne sehr frei waren. Dass man vieles bauen konnte, da sind wir dabei, das zu ändern. Und ich denke, das ist dann der richtige Weg, und den sollten wir weiter beschreiten.

Auch durch ökologische Maßnahmen, wie Dachbegrünungen, keine Steingärten und Ähnliches?

Zum Beispiel. Genau. Das ist ja etwas, was beim Hallenbadgelände auch schon passiert. Zudem sind wir dabei, bei der Energieversorgung neue Wege auszuloten. Das machen wir entweder mit der Bürgerenergie über Photovoltaik oder andere Anlagen. Wenn das möglich ist, wäre das eine tolle Lösung für das Hallenbadareal. Wir sind zudem mit der Avacon im Gespräch, im Quartier eine andere Energieversorgung prüfen zu lassen, dort eben nicht nur herkömmliche Quellen zu nutzen, sondern auch regenerative Energie oder auch Erdwärme.

Hintergrund vieler ökologischer Bedenken ist das generelle Wachstum der Stadt. Vielen ist es zu viel, geht zu schnell. Und Sie sprachen bereits davon, mit der Politik und den Bürgern auch ins Gespräch zu gehen, wie Syke sich weiterentwickeln soll. Fehlt der Stadt ein generelles Stadtentwicklungskonzept?

Für die Innenstadt haben wir ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erstellt. Das wollten wir auch haben, um Fördermittel beantragen zu können. Wegen einer Pattsituation im Rat haben wir das leider nicht umsetzen können.

Wir entwickeln aber eines für die Bahnhofstraße, und sonst sind wir dabei, durch das Aufstellen von B-Plänen das Stadtbild zu verändern beziehungsweise Regeln aufzustellen. Und wie gesagt werden wir uns damit befassen, wie viel denn überhaupt noch passieren soll. Das ist immer ein Spagat. Da gibt es immer diejenigen, die sagen, wir sind Ackerbürgerstadt, das muss noch erkennbar sein. Das Problem ist aber auch, dass die kaum noch zu erhalten sind. Es gibt Häuser, die gut erhalten sind. Darin ist immer investiert worden. Aber es gibt auch Häuser, da ist das nicht der Fall. Und dann ist eben die Frage, wenn die dann weg müssen, was entsteht dann, und wie soll es entstehen. Auch darüber müssen wir uns unterhalten.

Als wir das ISEK für die Innenstadt aufgestellt haben, gab es bereits eine Beteiligung der Bürger. Ihre Ideen sind im Bebauungsplan für das Gängeviertel enthalten. Auf der anderen Seite der Hauptstraße haben wir eine Veränderungssperre gesetzt und einen B-Plan aufgestellt, damit sich das ähnlich entwickelt. Da war schon ein großer Beteiligungsprozess, um zu sagen, wie sollte es stattdessen aussehen?

Das heißt, Bürger die Bescheid wissen, dass da was passiert, können sich einbringen und dann wird das auch aufgenommen?

Natürlich. Wir sind ja auch dankbar, wenn das passiert. Sicherlich können wir nicht alle Ideen aufnehmen. Man muss immer abwägen, ob das mit dem Recht übereinstimmt. Es gibt aber auch Dinge, die selbstverständlich aufgenommen werden. Da sind wir ja auch offen.

Dazu gehören auch die Pläne, die Hauptstraße anderweitig zu gestalten, zum Beispiel durch den Umzug der Stadtbibliothek. Wie ist der Stand der Planung?

Der Stand ist, dass es da Ideen gibt. Wir hatten auch schon Angebote oder haben Angebote. Wir wollen damit in diesem Jahr mit der Politik in die konkrete Diskussion gehen. Der Umzug der Bibliothek hat dabei mehrere Aspekte. Zum einen hat das Rathaus zu wenig Platz. Insofern würden wir uns freuen, wenn wir den Raum gewinnen würden. Und die Idee, die sich dahinter verbirgt, ist die, dass die Bürger alle Dinge, die sie im Rathaus zu erledigen haben, im Parterre erledigen können, also dass dieser Bürgerbereich größer wird. Die andere Idee ist, dass wenn eine Bibliothek in die Innenstadt, namentlich die Hauptstraße kommt, dass sich dort mehr Menschen aufhalten.

Für 2019 wurde erstmals ein eigenes Budget für Kultur und das City-Marketing im Haushalt bereitgestellt. Hat sich das bewährt?

Für mich ziehe ich eine sehr positive Bilanz. Ich habe mich sehr gefreut, dass uns diese Möglichkeit eingeräumt worden ist. Ich denke, davon profitieren alle. Auch für diejenigen, die im Kulturbereich Veranstaltungen planen, ist das eine verlässliche Größe. So bereichert dieses Budget unser Angebot, und für die Kulturschaffenden ist es eine gute Stütze, dass es da einen Topf gibt. Im Bereich des Stadtmarketings ist es auch eine Positionierung der Politik zu sagen: Uns ist Stadtmarketing wichtig. Das darf ja nicht bei Lippenbekenntnissen enden, da müssen Taten folgen. Und wenn wir ein bestimmtes Budget haben, ist das ein Bekenntnis, dass es wichtig ist, dass man Syke stark macht, dass man Syke mit Veranstaltungen stark macht, dass es eine attraktive Stadt bleibt, dass wir was tun in der Innenstadt, für die Stadt. Und da bin ich froh, dass wir das fortsetzen.

Zur Person

Suse Laue

ist Bürgermeisterin der Stadt Syke. Am 22. September 2013 löste die Juristin als erste hauptamtliche Bürgermeisterin Harald Behrens ab.