Am Landgericht Verden muss sich der 28-jährige Schwede verantworten. (Björn Hake)

Der Schwede hat Heimweh. Er weiß aber auch, dass er dringend etwas gegen seine Drogensucht unternehmen muss. Dass ihm eine Behandlung in Deutschland etwas bringen werde, bezweifelt er. Er brauche seine Familie, seine Freunde, eben soziale Kontakte, sagte der 28-Jährige am Dienstag im Prozess vor dem Verdener Landgericht, und solange er diese nicht habe, werde eine Therapie „wahrscheinlich nicht funktionieren“. Was ihm wegen der angeklagten Taten an Strafe blüht, steht noch nicht fest. Der einstige Berufssoldat der schwedischen Armee, dessen Militärlaufbahn offenbar in Folge von Verurteilungen wegen Betäubungsmitteldelikten ein vorzeitiges Ende fand, muss sich, wie berichtet, wegen des Imports von rund einem Kilogramm „Koks“ aus den Niederlanden verantworten. Er war am 6. Juli 2020 auf der Rückfahrt Richtung Rostock, wo er die Fähre nach Trelleborg nehmen wollte, in eine Zollkontrolle geraten und auf dem Autohof in Stuhr festgenommen worden. Ihm wird auch vorgeworfen, das Kokain im Verkaufswert von etwa 50.000 Euro beschafft zu haben, um es gewinnbringend weiterzuverkaufen. Dies bestreitet er jedoch.

Im Prozess vor der zweiten großen Strafkammer war von Beginn an Thema, ob seine Unterbringung in einer Entzugsklinik in Betracht komme, also im sogenannten Maßregelvollzug. Davon riet der psychiatrische Sachverständige am dritten Verhandlungstag allerdings ab. Zwar lägen bei dem Angeklagten klar die Voraussetzungen dafür vor, erklärte Psychiater Marc Schröder aus Hannover. Erfolgsaussichten seien aber „zu verneinen“. Das Problem seien besonders die mangelnden Deutschkenntnisse des Mannes. Und nur mit Englisch wäre eine Therapie wohl auch nicht zu bewältigen, so Schröder. Der Schwede ließ dazu über die Dolmetscherin mitteilen, an seinem guten Willen, Deutsch zu lernen, habe es ihm während des bisherigen Aufenthalts in der Untersuchungshaft nicht gefehlt. Jedoch seien die angebotenen Kurse ausgebucht gewesen.

Der Gutachter hat bei dem 28-Jährigen vor allem Kokainabhängigkeit und zusätzlich den schädlichen Konsum von Cannabis, Amphetamin, Alkohol und Beruhigungsmitteln diagnostiziert. Darüber hinaus sei von „pathologischem Spielen“ auszugehen sowie von ADHS, das wahrscheinlich schon in der Kindheit bestanden habe. Vermutlich habe der Angeklagte in späteren Jahren festgestellt, dass das Kokain in dieser Hinsicht beruhigend wirke und seine Konzentration fördere. Darin könnte letztlich die Ursache der Drogensucht liegen.

Im Gutachten, das auch eine Zusammenfassung der bewegten Biografie des 28-Jährigen umfasste, war auch von mehreren Suizidversuchen die Rede. Trotz der Einnahme mehrerer Substanzen war die Einsichtsfähigkeit des Angeklagten im relevanten Tatzeitraum nach Angaben des Sachverständigen nicht eingeschränkt. Aus seiner Sicht, sagte Schröder, habe der 28-Jährige als voll schuldfähig zu gelten.

In Schweden ist der Angeklagte bereits zwei Mal, 2018 und 2019, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden, jeweils in zwei minderschweren Fällen. Er kam beide Male mit Geldstrafen davon. Dies dürfte im aktuellen deutschen Strafverfahren wohl nicht so sein. Ein Urteil könnte bereits beim Fortsetzungstermin am 27. Januar verkündet werden.