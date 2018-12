Er strahlt im neuen Glanze: Die Syker Künstlerin Liane Gerull hat den Bären des SYKER KURIER wieder auf Vordermann gebracht. (Micha Bustian)

Syke. Freitag gegen 12 Uhr. Munteres Kindergequatsche vor der Redaktion des SYKER KURIER. Eine Kindergruppe ist auf dem Weg zurück von der Oldenburgischen Landesbank zurück in die Grundschule oder den Kindergarten. Doch es geht kein Weg vorbei an dem glänzend blauen Bären vor der Tür der Geschäftsstelle im Erdgeschoss. Alle Augen links, kein Kind, das so vorbeigeht. Frei nach Marius Müller-Westernhagen: „Er ist wieder hier, in seinem Revier.“

Sie sind selten geworden, die aus Kunststoff hergestellten Exemplare der Gattung Ursus arctos. Nur hier und da lauert noch einer der Verwandten von Winnie Pooh vor den Geschäften an der Hauptstraße. 80 Stück gab es einmal von ihnen. Matthias Radeck, Kunstlehrer am Syker Gymnasium, ist der geistige Vater der Syker Bären. Er hatte die Salzsauparade in Lüneburg gesehen und schlug seiner Klasse, der 10f/l, vor, ein ähnliches Projekt mit Bären auf die Beine zu stellen. 35 Exemplare waren es schließlich, die die Schülerinnen und Schüler verzieren durften, den Rest teilten sich Künstler wie Andree Arndt, Verena Schaible und eben Liane Gerull.

„Ich hatte damals vier Bären abbekommen“, erinnert sich die Künstlerin an die Zeit vor der Bären-Parade vom 16. Juni bis zum 19. Oktober 2001. Den Paradebär, der mit einer Flagge auf dem Rücken vorangeht, den Hache-Waschbär mit einer eingebauten Wäschetrommel, die bärige Braut Bärbel in Spitze, Satin und Tülle sowie den dazu gehörenden Bräutigam Bärtram. Die standen in gleicher Reihenfolge schließlich vor den Geschäften Bon Bon, Elektro Wehrle und Nesemann. Und was es alles gab: einen Rocker mit schwarzer Lederkluft und Nieten, den Kunibär mit Kettenhemd und Ritterhelm, den Küh-Bär-Libre mit Rindsgesicht und schwarz-weißem Fell, O-bär-lix mit rotem Schnauzbart und weiß-blau gestreifter Hose, den Wäschebär mit Büstenhalter im Maul oder Bär-Anch-Amun, der mit der Totenmaske des legendären ägyptischen Pharaonen bestückt wurde. Geschäfte, Geldhäuser und Privatmenschen sponserten die Herstellung der Bären.

Liane Gerull erinnert sich, dass die Bären in Polen gegossen wurden. Nach der Parade seien viele der auf Rollen stehenden Vierbeiner privat versteigert worden. So muss auch der SYKER KURIER an seinen Käpt'n Blaubär gekommen sein. Seit 2002 steht er nun vor der Geschäftsstelle. Bei Wind und Wetter. Und hat Schaden genommen. Sicher auch von den zahlreichen Klettertouren, die kleine Kinder auf seinem Rücken unternommen hat. „Es sah bald so aus, als hätte er Herpes an der Schnauze“, sagte Liane Gerull. Da packte sie das Erbarmen: Sie enterte die Geschäftsstelle und fragte, ob sie den Bären renovieren sollte. Zehn bis fünfzehn Stunden Arbeit habe sie in die Ausbesserungsarbeiten gesteckt, erklärt die Syker Künstlerin. Schleifen, ausbessern, zwei Grundierungen, blaue Farbe darüber, beschriften und schließlich: Klarlack. Jetzt glitzert und glänzt er wieder. Und bringt Lütte dazu, Rast zu machen und ihm ein Küsschen auf die Nasenspitze zu geben.

Wer seinen Bären aufgefrischt haben möchte, kann sich bei Liane Gerull melden. Sie ist telefonisch unter 0 42 42 / 93 07 30 erreichbar.