Der Troubadour aus München begeisterte in Bassum von der ersten Minute an: Konstantin Wecker. (Jonas Kako)

Bassum. Jeder Stuhl war besetzt am Sonntagabend in der Kulturbühne Bassum, als Konstantin Wecker nach kurzem Gruß am Piano Platz nahm und seine aus dem Jahr 1977 stammende Ballade "Willy" anstimmte. Wecker hat sie nach eigenem Bekunden einem jungen Mann gewidmet, der in einer Münchner Kneipe von braunen Irrläufern erschlagen wurde. Das Lied hatte für Wecker den Durchbruch bedeutet, und zeigt bis heute, wofür der Musiker steht.

Von Beginn an konnte man sich der bayrischen Liedermacher-Legende kaum entziehen, so intensiv war Weckers Sprache, so kraftvoll seine Musik. Der Troubadour aus München begeisterte von der ersten Minute an, ist sich treu geblieben, ein eigener Kopf, ein Mahner, ein Aufrüttler und ein Kämpfer für Gerechtigkeit, Toleranz, Weltfrieden. Er sang, schöpfte aus seiner Schatzkiste an Texten, Gedanken, Erkenntnissen und Melodien, ließ die 180 Besucher teilhaben an seinem Leben.

Dass Wecker in dem kleinen Bassum auftrat, war etwas Besonderes. Doch der Liedermacher hat eine ganz enge Verbindung zu diesem Ort. Er hat dort einige Jahre gelebt, seine Frau kennengelernt. Ein Grund, warum der Erlös des Benefizkonzerts einer in Not geratenen Familie in Bassum und der Obdachlosenhilfe der Inneren Mission in Bremen zugutekommt.

Virtuos auf Klaviatur der Worte

In Textzeilen wie „Meine Lieder und Gedichte sind oft klüger als ich“ zeigte sich deutlich, was ihn charakterisiert. Mit Klassikern wie „Genug ist nicht genug“, "An meine Kinder", "Wenn der Sommer nicht mehr weit ist" oder auch "Der alte Kaiser", ließ er die Stationen seiner nun bereits 50-jährigen Karriere Revue passieren. Doch das Wecker-Konzert war mehr, viel mehr. Er haute nicht nur an seinem Piano in die Tasten, dass es eine Freude war, sondern bewegte sich auch virtuos auf der Klaviatur der Worte.

Gelassen plauderte er über sein Leben, sparte dabei auch die Ausschweifungen früherer Jahre nicht aus. Kaum vorstellbar, dass dieser Mann in dunklem Hemd und dunklem Sakko einst im bodenlangen Nerzmantel durch München stolzierte und mit auffallenden Schlitten angegeben hat. "Peinlich", meinte er rückblickend. Großen Dank empfinde er für seine liebevollen Eltern. Trotzdem sei er mit 13 Jahren von zu Hause ausgerissen, wenn auch nur für zwei Tage: "Ich wollte als freier Dichter leben." Mit 19 Jahren war er das erste Mal im Gefängnis, habe dann Mithäftling "Punkte" in der Nachbarzelle über das "Klotelefon" kennengelernt. Er wurde sein Freund, mit dem er gemeinsam Operetten-Arien sang.

Ungebrochen der politische Wecker, der Flüchtlinge nicht aussperren, sondern aufnehmen will. Konstantin Wecker kann machen was er will, die Wut auf gesellschaftliche und politische Missstände wird ihm weiterhin dazwischenkommen.

Wecker zeigte sich sehr persönlich, Wehmut war da manchmal zu hören, aber nie Verbitterung. Wecker gab sich demütig und altersmilde und natürlich auch nachdenklich. Seitdem bei Mistwetter sein Sohn mit glänzenden Augen gesagt hat: "Papa, es schneit", betrachte er Schneeflocken ganz anders.

Nicht nur für alte Fans

Ein Abend, der nicht nur alte Fans motivierte, auch von weither nach Bassum zu kommen. Sie alle fuhren nicht enttäuscht nach Hause, hatten sie doch einen Sänger erlebt, der es noch kann. Nur wenigen Liedermachern gelingt es auf so eindringliche Weise, mit kleinen Mitteln große Wirkung zu erzielen und Atmosphäre zu schaffen.

Stehende Ovationen des begeisterten Publikums forderten immer wieder Zugaben, die letzte fand unter dem Maulmeerbaum statt. Ein phänomenaler Abend. Wecker ist wichtig, war es schon früher, heute noch mehr.