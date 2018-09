In seiner "Bauernhaus-Bibel" hat Heinz Riepshoff natürlich auch den abgebildeten Hof aus Wahnebergen erwähnt. (Björn Hake)

Landkreise Verden/Diepholz. Nein, Heinz Riepshoff ist kein Architekt. Wenn er fotografiert, mit dem Zollstock misst, auf Millimeterpapier im Maßstab 1:50 jeden Holznagel einzeichnet und mit dem Hohlbohrer Proben für dendrochronologische Untersuchungen nimmt, könnte ein Außenstehender aber schnell diesen Eindruck gewinnen. Und im nächsten Schritt zu der Erkenntnis gelangen, dass der Verdener auf dem Gebiet der Denkmalpflege wesentlich mehr Expertise besitzt als so mancher Studierter.

Wer kennt schließlich sonst schon sämtliche Bezirkskonservatoren des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege persönlich? Genau, ein gelernter Schriftsetzer wie Heinz Riepshoff, der "vom Bauernhausbesitzer zum Bauernhausberater und vom Bauernhausberater zum Bauernhausforscher" geworden ist. So treffend formulierte es nämlich Verdens Landrat Peter Bohlmann, als er Riepshoff am Freitag das Bundesverdienstkreuz verlieh. Dass bei der kleinen Feierstunde im Dörverdener Kulturgut Ehmken Hoff auch Erster Kreisrat Wolfram van Lessen (Diepholz) dabei war, zeigt einmal mehr, wie verwurzelt der Wahl-Verdener ("Meine Frau kommt aus Dörverden") noch immer mit seiner alten Heimat Syke ist.

In der Tat, Riepshoff, der Jung aus der Syker Hauptstraße, lebt zwar schon seit 1991 in der Allerstadt, arbeitet aber vornehmlich von seinem Büro im Kutscherhaus des Syker Vorwerks aus. Dort hat nämlich das Bauernhausarchiv für die früheren Grafschaften Hoya und Diepholz seinen Sitz, die in den heutigen Landkreisen Diepholz, Nienburg, Verden und Oldenburg aufgegangen sind. Als Teil des Syker Kreismuseums wird das Archiv in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Bauernhaus (IGB) betrieben. Ja, Riepshoff, der immer in einer Druckerei statt in einem Architekturbüro arbeitete, versteht die IGB als seinen Beruf und nicht etwa nur als bloßes Hobby. Wenn jemand in diesem Zusammenhang auch nur das Wort Hobby in den Mund nimmt, kann der sonst doch so umgängliche Syker Jung richtig ungestüm werden: "Ich kümmere mich schließlich leicht und locker 40 Stunden in der Woche um die IGB."

Seit 1983 bekleidet er ununterbrochen verschiedene Vorstandsposten innerhalb der 1973 von Julius H.W. Kraft in Kirchseelte gegründeten Interessengemeinschaft. Nachdem sich die Interessengemeinschaft von ihrer Keimzelle im Nordwesten aus immer weiter über das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt hatte, wurde Riepshoff irgendwann Landesbeauftragter für Niedersachsen sowie Mitglied im erweiterten Bundesvorstand.

Was viele nicht wissen – der frisch gebackene Träger des Bundesverdienstkreuzes, hat früher sogar einmal eine Zeit lang als Entwicklungshelfer in Ghana gearbeitet. Wie hat er es denn eigentlich geschafft, dem Stammeshäuptling eine Audienz bei Bremens damaligem Bürgermeister Henning Scherf zu verschaffen? "Die Scherfs kenne ich schon lange. Ich sehe sie doch immer von meinem Fenster im Kutscherhaus, wenn sie wieder einmal das alte Zuhause von Luise Scherf besuchen. Ihr Vater war doch früher Oberkreisdirektor (OKD) des Altkreises Grafschaft Hoya." Was viele auch nicht wissen oder vielleicht sogar verdrängt haben – die Diskussion um den Abriss mehrerer alter Fachwerkhäuser rund um die Verdener Commerzbank ist 1996/1997 zu einem wahren Politikum in der Allerstadt geworden. "Gut anderthalb Jahre haben wir damals für den Erhalt gekämpft", erinnert sich der zweifache Vater noch wie heute an die Petition von einst.

Riepshoff, den Peter Bohlmann in seiner Rede als "Mann mit Kopf und Hand" bezeichnete, hat unzählige Fachaufsätze und Bücher geschrieben. Sein jüngstes Werk "Das Bauernhaus" ist so etwas wie sein Lebenswerk, das Best-of aus seinem "lebendigen Archiv". In seinem Syker Büro sind feinsäuberlich über 6000 historische Gebäude samt Geschichte und Besitzerfolge dokumentiert. Der Geehrte hat den Ehmken Hoff (1544) in Dörverden sowie das Häuslingshaus in Langwedel akribisch untersucht – und das alles mit dem Ziel, die historische Bausubstanz auf dem Land zu erhalten. Was verbirgt sich denn nun also unter dem geheimnisvollen Begriff Dendrochronologie? Ganz einfach: Ein Verfahren zur Bestimmung des Alters historischer Gebäude mithilfe der Jahresringe gefundener Holzreste. Riepshoff selbst zählt inzwischen übrigens 72 Jahresringe.