Krimi-Meister: Klaus-Peter Wolf bot nicht nur eine Lesung, sondern auch Klönschnack. (Kako)

Syke. Dass er Schriftsteller würde, war Klaus-Peter Wolf, der am Freitag im Rahmen der Syker Literaturwoche im Saal der Sparkasse las, im ersten Anlauf vorgegeben. Nur in Sprechblasen hatte er den gezeichneten Figuren die Worte in den Mund gelegt, jedoch fand sein zwölfseitiges Werk sofort einen Leser und vor allem einen Käufer! Schon da ging es um den Kampf gegen das Böse. Sein achtjähriger Banknachbar Johannes kaufte es ihm für zehn Pfennige ab. Die Fortsetzung entlohnte der dann mangels Bargeld damit, eine Woche lang Klaus-Peters Hausaufgaben zu machen. Böses spielt nach wie vor eine Rolle im Leben des Autors, so auch im inzwischen zwölften Band „Ostfriesenfluch“. Ein Vorgänger wird derzeit verfilmt.

„Wir leben von Mord und Totschlag“, bekennt Wolf freimütig. Er wohnt mit seiner Frau, Liedermacherin und Autorin von Bilder- und Jugendbüchern, Bettina Göschl, seit 2003 im ostfriesischen Norden. Hier lässt Wolf auch Kommissarin Ann-Kathrin Klaasen ihre Mordfälle lösen. Millionenfach gingen seine im Fischer-Verlag erschienenen Krimis inzwischen über den Ladentisch, sind übersetzt in 24 Sprachen. Hunderte Lesungen begeisterten seine Fans. Auch im Hörbuch, von ihm gelesen, erleben die Käufer die Figuren hautnah und protestieren sogar, wenn eine einmal rausgeschrieben wird. Kommissarin Klaasen vom K 1 in Aurich hat Wolf praktischerweise in seiner Stadt angesiedelt und auch noch in der gleichen Straße in Norden.

Sie ist keine coole Perfektionistin, vermasselt auch mal was. Mit dem Kollegen Rupert hat sie es nicht leicht. „Der hat als einziger meines Personals einen Fan-Club“, erfährt das Syker Publikum. Fast eine halbe Stunde plaudert Wolf erst einmal. „Die Clubmitglieder lassen sogar Tassen, Saunatücher oder T-Shirts mit Ruperts Sprüchen bedrucken, wie etwa: Bin ich ein Barhocker? Muss ich mit jedem Arsch klarkommen?“ Verschmitzt grinsend fährt er fort: „Auf Einladung eines Lehrers in die Schweiz, um dessen Berufsschülern neben elitärer Literatur vielleicht mit meinen Krimis Leselust zu wecken, ergab es sich, dass meine folgenden Romane mit der Karte Ostfrieslands und Orten der jeweiligen Handlung bestückt sind. Einer der Schweizer Lehrer hatte das ,Ost' nämlich wörtlich genommen und gedacht, es sei das Gebiet der ehemaligen DDR."

"Soll ich denn jetzt auch was vorlesen?“, seine Frage, nachdem er sich mit Blick in die dicht besetzten Reihen wohl daran zu erinnern scheint, worauf das Publikum gespannt ist. Schiebt aber noch nach: „Der Verlag hatte mir bei der Vorlage meines ersten Krimis geraten, die Morde nach New York oder London zu verlegen, und mich K.P. Woolfe, zu nennen, natürlich englisch ausgesprochen. Krimischreiber kämen aus Schweden oder Amerika. Deutsche würden nicht gelesen. Bei meiner ersten Lesung in Leer stand dann auch der Ort für die Anzahl der Gekommenen: Es waren sieben! Telefonisch zitierte der Buchhändler noch seine Schwiegermutter her, bekam ich zufällig mit.“ Dabei lacht er schallend.

Per Hand schreibt er seine Romane mit Füller in eine Kladde, wie er verrät. Unglaublich bei seiner Produktivität. „Man schenkt mir Kladden oder neulich schickte mir die Witwe den Füller ihres Mannes. Er sei zu Lebzeiten Fan meiner Bücher gewesen.“ Jetzt blättert Wolf im Buch. „Der Einfall zu ,Ostfriesenfluch' kam mir übrigens in einem Café“, plaudert er weiter. „Ein Vater wartete mit zwei kleinen Kindern augenscheinlich auf die Mama. Es dauerte ziemlich lange, und er musste die Kleinen bei Laune halten. Sie kam und kam nicht. Die Mutter könnte entführt worden sein, dachte ich, und so hatte ich den Anfang für diesen Fall.“ Dann setzt er die Brille auf, liest, und es wird gleich spannend.

Kann die Nackte im Rapsfeld ihrem Verfolger entkommen? Hilft ihr ein vorbeikommender Autofahrer? Bleibt der kleine Sohn einer zweiten Entführten am Leben? Wird Kommissar Ruperts Striptease bei einem Junggesellinnen-Abschied Folgen haben? Wolfs Stil zu lesen, ist eine Mischung aus Slapstick und dem Versuch, die Neugier der Zuhörer zu wecken. Man hat den Eindruck, als läse er seinen Text zum ersten Mal, erschrecke bei Grausamkeiten, oder freue sich wie Bolle über witzige Szenen.

„Wir kaufen die Bücher und gönnen uns die Hörbücher“, meint ein Leser, während der Autor am Verkaufstisch nach der Lesung Buch um Buch signiert. Sein Blick schweift zwischendurch umher, als präge er sich Gesichter ein. „Für Marion, bitte“, sagt eine dunkelhaarige Käuferin. Wolf schaut sie an, zögert bevor er schwungvoll den Stift ansetzt, schaut sie nochmal an. Wird sie in seinem nächsten Krimi vorkommen? Alles ist möglich bei K.P. Wolf.