Oliver Launer hat seinen Hut in den Ring um den Bürgermeisterposten in Bassum geworfen. (Frank Thomas Koch)

Bassum. Nun ist die Katze aus dem Sack: Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder Gerüchte gegeben hat, macht Oliver Launer nun reinen Tisch. „Ich werde im nächsten Jahr für das Bürgermeisteramt kandidieren“, sagt der 58 Jahre alte Bassumer. Damit steht der erste Kandidat für die kommende Kommunalwahl im nächsten Jahr in Bassum fest.

Für ihn sei die Entscheidung nach und nach gekommen. „Das war wie ein Schneeball“, gibt er zu. Denn politisch interessiert war er schon immer, die Geschicke in seiner Heimatstadt hat er trotz seines Wohnortes in der Bremer Neustadt immer wieder und weiter verfolgt. „Und manchmal mit dem Kopf geschüttelt“, gibt er zu. Dass er nun seinen Hut in den Ring geworfen hat, hat allerdings mehrere Gründe. Vor allem bemängelt Launer an der derzeitigen Stadtführung die Mutlosigkeit. „Mich stört einfach die Lethargie in der Stadt, bei der Verwaltung und bei der Politik“, nennt er als einen Grund für seine Kandidatur. Denn gerade angesichts zahlreicher Projekte, die bereits seit Jahren oder sogar Jahrzehnten geplant seien, fehle dann am Ende die Umsetzung. „Zwar kann man Dinge aussetzen, aber das ist nicht förderlich“, findet Launer, der für das Amt des Bürgermeisters seinen Job im Bremer Senat als Fischereireferent aufgeben will. „Es ist genau das, was ich möchte. Bassum ist eine wunderbare Stadt, aber das Potenzial wird nicht ausgereizt“, sagt er.

Hinzu kommt die unglaubliche Welle der Solidarität der Bassumer, die ihn angesichts des ausgefallenen Bassum-Open-Airs erreicht hat. Denn anstatt die Karten zurückzugeben, hätten viele Bassumer ihre Karten behalten. „Die Resonanz der Bürger in diesem Jahr, auch bei der Weinbar“ sind laut Launer ebenfalls Gründe, warum er jetzt den Schritt wagen wird, als Bürgermeister zu kandidieren.

Er selbst bezeichnet sich als leidenschaftlichen Bassumer, der nach 25 Jahren in der Neustadt wieder zurück in seinen Geburtsort gezogen ist. „Ich bin durch meinen Job viel durch Deutschland gefahren und habe immer wieder gemerkt, wie gut ich es in Bassum habe“, sagt der Fischereireferent des Bremer Senats. Denn obwohl er seit seinem 18. Lebensjahr nicht mehr in der Lindenstadt wohnte, blieb er dieser weiterhin verbunden. Durch das BOA hat er wieder „Fuß gefasst und viele alte Kontakte aufleben lassen“, wie er schildert. Viele hätten ihm gesagt, er solle in die Politik gehen, weil er etwas für die Stadt tue. Launer merkt: „Es lohnt sich, etwas für Bassum zu machen.“

Und genau dieser Mut müsse seiner Meinung nach in die Politik fließen. „Man muss ein Risiko eingehen und etwas riskieren“, findet er. Als Beispiel nennt er die Bewerbung um das Zentralklinikum zu Beginn des Jahres. „Man muss sich präsentieren und zeigen, was man hat. Das ist wie eine Bewerbung für Olympia“, ist er überzeugt. Dass die Lindenstadt am Ende nicht mal unter den ersten drei Plätzen landete, wundert ihn.

Durch seine Arbeit im Senat habe er 38 Jahre Erfahrungen in der Verwaltung, durch das BOA kann er auf einen privatwirtschaftlichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, und er habe den Mut, etwas auszuprobieren und etwas anzugehen. „Es kann nicht alles klappen, das ist klar. Es war auch nicht jedes Konzert beim Open-Air erfolgreich. Aber man macht was“, betont Launer, der übrigens parteilos an den Start gehen wird. „Ich kenne aus der Verwaltung, dass manches lange dauern kann, aber man kann nicht nur herumeiern“, fordert er.

Oliver Launer betont: „Ich habe immer eine klare Meinung. Wenn die Mehrheit gegen mich ist, dann ist das in Ordnung.“ Für ihn ist der Dialog entscheidend, denn durch professionellen Austausch untereinander können Ideen entwickelt werden – auch bei Meinungsverschiedenheiten. „Reibung erzeugt Energie, und daraus werden Ideen. Man kann keinen Investor abweisen, nur weil man etwas persönlich gegen ihn hat“, sagt Launer, der zunächst nur seine Bürgermeister-Kandidatur bekanntgeben will. Für die Zeit nach dem Jahreswechsel könne er sich Fragestunden vorstellen und natürlich Podiumsdiskussionen. Launer ist optimistisch angesichts der Wahl im kommenden Jahr: „Wir haben eine gute Verwaltung, die muss motiviert werden und ein Team sein. Ich möchte mit Bassum leben und als Bürgermeister mitreißen können.“