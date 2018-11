Schnippchenjäger: Bastian Sick kämpft am 2. März in Bruchhausen-Vilsen für die deutsche Sprache. (bastiansick.de/Till Gläser)

Bruchhausen-Vilsen. Wenn er hört, dass „die Uhr vom Nachbarn“ kaputt ist, klappen sich ihm die Fußnägel hoch. Bastian Sick ist bereits im Jahre 2004 von der Deutschen Sprachwelt zum „Sprachwahrer des Jahres“ gewählt worden. So ein falsch angewandter Fall trifft ihn hart, denn es ist „die Uhr des Nachbarn“. Sicks bekanntestes Werk heißt deshalb auch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“. Der 53-Jährige weist immer wieder humorvoll auf die weidlich genutzten Fallstricke der deutschen Sprache hin. So auch am Sonnabend, 2. März, ab 20 Uhr im Forum des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen, Auf der Loge 5.

Bastian Sick ist ein vielfach ausgezeichneter Wortspieler. Er ist Ehrenmitglied im Verein Deutsche Sprache, besitzt seit 2006 eine Guinness-Urkunde für den Weltrekord über „The largest language lesson being taught at the Kölnarena in Cologne, Germany“. Übersetzt: Er hat die größte Deutschstunde der Welt gehalten. Vor 15 000 Schülern, Verzeihung: Besuchern. Bereits 2010 hatte er vier Millionen Bücher verkauft. Erstaunlich. Denn eigentlich hat der gebürtige Lübecker einen Magister Artium in den Fächern Geschichtswissenschaft und Romanistik.

Größte Deutschstunde der Welt

Auf seiner eigenen Internetseite allerdings nennt der in Ratekau aufgewachsene Sick Deutsch als eines seiner schulischen Lieblingsfächer. Und schon während seines Studiums war er unter anderem für den Hamburger Carlsen-Verlag als Korrektor und Übersetzer tätig. Das schien genau sein Ding zu sein. Sick heuerte 1995 beim Spiegel-Verlag an, arbeitete dort im Fotoarchiv, ehe er 1999 in die Redaktion von Spiegel Online wechselte. Dort wurde er 2003 mit seiner Kolumne Zwiebelfisch bekannt, in der er auf unterhaltsame Weise Zweifelsfälle der Grammatik, der Rechtschreibung, der Zeichensetzung und des Stils behandelte. Es folgten je sechs Bände von „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ und „Happy Aua“. Aus letztgenannter Reihe hat er auch das Programm „Schlagen Sie dem Teufel ein Schnäppchen“ entwickelt, das in Bruchhausen-Vilsen für Amüsement sorgen soll.

In den Luftkurort bringt er laut Angaben von Rabea Barz vom Tourismus-Service einen „Mix aus unterhaltsamem Kabarett und stilvoller Lesung“ mit. Der Bestsellerautor mische gekonnt Stand-Up Comedy, Einbeziehung des Publikums und Vermittlung von Allgemeinwissen mit der Herkunft vieler unserer Wörter. Hinzu kommen ausgesuchte Quizfragen aus dem neuen Buch „Wie gut ist Ihr Deutsch?“, deren Antworten einige Überraschungen bereithalten. Es geht um aktuelle Trends in der Orthografie, um Anglizismen und das immer jämmerlichere Deutsch in den Medien. Sick sinniert über den Genitiv, über die zahlreichen jiddischen Wörter im Deutschen und präsentiert seine sogar in Schulbüchern gedruckte „Ode an den Konjunktiv“.

Bastian Sick hat bereits mit bekannten Größen wie Jürgen Rüttgers, Frank Plasberg, Frank Rost, Cordula Stratmann und Annette Frier zusammengearbeitet. Der Norddeutsche, der mittlerweile in einem kleinen Ort an der Ostsee lebt, hatte zwischenzeitlich vom WDR eine eigene Fernsehshow erhalten, in der er mit Künstlern wie Jochen Busse, Konrad Beikircher und Susanne Pätzold in einer halben Stunde Kurioses aus dem deutschen Sprachalltag vorstellte. Und davon gibt es wirklich genug. Sicks sprachlicher Eifer brachte ihn sogar nach Kanada, Ungarn, Spanien, Portugal, Italien, England und Ägypten. Wie das? Auf Einladung des Goethe-Instituts. 2008 unternahm er sogar eine Südamerika-Tournee durch sechs Länder.

Tickets gibt es im Bremer Pressehaus an der Martinistraße 43 und allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER. Die Preise variieren zwischen 20 und 22 Euro, ermäßigt zwischen 18 und 20 Euro. Ermäßigt sind Schüler, Studenten, Rentner und Arbeitslose mit entsprechendem Nachweis. Rollstuhlfahrer zahlen 22 Euro, die Begleitperson ist frei. Achtung: Die Anzahl der Rollstuhlplätze ist begrenzt.