Gelungener Auftritt: Die Kinder haben unter anderem das Lied "Losing my Way" von Justin Timberlake gesungen. (Janina Rahnn)

Syke. „Klasse! Wir singen.“ Dieser Titel hätte am Donnerstagabend im Syker Theater kaum treffender sein können. Mehr als 140 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Am Lindhof und des Gymnasiums Syke gestalteten ein gemeinsames Konzert und feierten damit im vollbesetzten Saal eine gelungene Premiere. „Singen ist pädagogisch wertvoll“, urteilte Jan Ziemann, der Schulleiter des Gymnasiums.

„Die Kleinen haben den Saal ganz schön gerockt“, ergänzte Ziemann, der zusammen mit der Grundschul-Rektorin Ursula Buchwald-Wachendorf zwischenzeitlich das Konzert moderierte. Solch ein Konzert stärke das Selbstbewusstsein, fanden beide. Eltern und Großeltern, aber auch Geschwisterkinder verfolgten die Auftritte mit Begeisterung und sparten an diesem frühen Abend nicht mit Applaus. Sie klatschten mit, trampelten vor Freude auf den Fußboden und hielten die Show mit Handy und Digitalkamera für den Familiengebrauch fest – als Video oder Foto.

Bei der gemeinsamen Generalprobe hatten sich noch einige kranke Grundschulkinder eine Auszeit genommen, doch beim Konzert selbst wollten sie unbedingt dabei sein. Den Chor, den Dorothee Stoffregen und Marcel Hakkel leiten, gibt es seit fünf Jahren. Eine CD wurde auch schon aufgenommen. „Wir singen viele altbewährte Evergreens. Es sind auch englische und plattdeutsche Texte dabei. Obwohl wir immer wieder starke Viertklässler verlieren, ist das Repertoire immer dasselbe“, erklärte Hakkel.

„Passt auf, dass das Gefühl stimmt und die Emotion da ist“, gab Chorleiterin Jutta Röscher ihren Sängerinnen und Sängern mit auf den Weg, die sich je nach Geschlecht einheitlich – graues Hemd beziehungsweise bordeaux-farbiges Oberteil – gekleidet hatten. Begleitete Rolf Stünkel die jüngeren Mädchen und Jungen wieder einmal am Flügel und unterstützte auch beim gemeinsamen Gesang, so übernahmen beim gymnasialen Auftritt abwechselnd Tilman Matzen, Bjarne Dänekas, Tabea Schröder und Frauke Brandt diesen Part.

„Arrangements entsprangen deren Feder“, lobte die Chorleiterin. Gesungen wurde unter anderem aus den Bereichen Gospel, Musical und Pop sogar drei- bis vierstimmig. „Bei uns sind übrigens einige Jugendliche dabei, die früher im Grundschulchor gesungen haben, es ist schon ein Großprojekt mit mehr als 140 Teilnehmern“, gab Jutta Röscher zu bedenken.

Justin Timberlake singt sonst dieses Lied, nunmehr war „Losing My Way“ von den jungen Sängerinnen und Sängern zu hören, die mit internationalen Begrüßungsvarianten wie „Welcome“ und „Buenos Dias“ das Publikum begrüßt hatten. „Singen steckt an, Singen macht Spaß, weil es jeder kann“, so klang es aus mehr als 140 Kehlen bei einem Song, mit dem die Zuhörer auf eine musikalische Reise geschickt wurden. Mit Einleitungen auf Arabisch bis Russisch ging es hinüber zu einem Integrationslied. „Wir sind Kinder einer Welt“, sagen die Schüler, und der ungeteilte Beifall war ihnen sicher. Mit „Sonne und Regen, barfuß im Park, spielen wir Kinder…“ wurde musikalisch präsentiert, was den jungen Leuten Spaß macht.

„Ick heff mol en Hamborger Veermaster sehn, to my hoodah, to my hoodah, de Masten so scheef as den Schipper sien Been“, kam von den Grundschulkindern als Ohrwurm herüber, der nicht nur den jungen Leuten, sondern auch den erwachsenen Zuhörern besonders gefiel. Schunkelnd wurde der Refrain „Bring back, bring back“ beim Klassiker „My Bonnie is over the ocean, my Bonnie is over the sea“ gesungen. Der Chor des Gymnasiums, der schon viel Erfahrung mit Auftritten hat, startete mit „Get Lucky“ von Daft Punk ins eigene Programm. „Wir proben freitagnachmittags, wenn andere schon im Wochenende sind. Wenn es dann keinem Spaß macht…“, ließ die Chorleiterin durchblicken, dass die Mitglieder mit Begeisterung dabei sind.

„Habt ihr schon Mal?“, fragten die Sängerinnen und Sänger beider Chöre musikalisch, ließen das „Schallala“ folgen und streckten einen Arm in die Höhe. Das Kinderlied „Zwei kleine Wölfe gehn des Nachts im Dunkeln, man hört den einen zu dem andern munkeln“, wurde auswendig gesungen. Zum Mitmachen angeregt wurden die Besucher auch, und zwar mit „Jeder kann singen“.

Mit fünf Titeln glänzten anschließend die Mitglieder des Gymnasial-Chores. Von „New Chance“ mit Gitarrenbegleitung bis hin zu „Happy Ending“ und „Say Something“ reichte die Liedpalette, wobei die beiden letzten Songs zu den Titeln zählen, die der Chor des Syker Gymnasiums am morgigen Sonntag beim Chorwettbewerb „Sing mit“ in Bruchhausen-Vilsen präsentieren wird. Es war also eine Generalprobe, die hier beim Konzert mit den Grundschülern absolviert wurde. „Es bleiben Lieder als Ohrwürmer im Kopf“, erklärte Ursula Buchwald-Wachendorf in Bezug auf die wöchentlichen Chorproben der Grundschüler am Mittwoch. Ob es am Donnerstag denn wohl auch vielen Besuchern bei einigen Liedern der beiden Gruppen ebenso ergangen ist?