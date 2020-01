Einige Szenen bei "Fehler im System" erinnerten an die gute, alte Palim-Palim-Zeit von Dieter Hallervorden, der die künstlerische Leitung innehat. (Michael Galian)

Syke. Mit Komödien ist das ja so eine Sache: Nahezu immer geht es um zwischenmenschliche Verwicklungen, und allzu oft gleiten die skurrilen Situationen vom spaßig-unterhaltsamen ins Klamaukhaft-Banale ab. Beim Stück „Fehler im System“ im Syker Theater gelang die Gratwanderung am Mittwochabend aber. Zudem waren die Themen Fluch und Segen der künstlichen Intelligenz (KI) und Transsexualität erfrischend aktuell.

Es ging um Emma, die sich bei partnercook.com einen Haushaltsroboter bestellt hatte. Der glich ihrem frisch geschassten Freund Oliver aufs Haar. Oliver 4.0 übertraf alle Erwartungen – im Schlafzimmer und in der Küche. „Ich kann kochen, Gassi gehen und Sex mit Emma haben.“ Allerdings zeigte er Gefühle, die Grenzen zwischen Maschine und Mensch verschwammen, ein Systemfehler mit Folgen. Erwartungsgemäß wurde das Stück nicht allzu tiefgreifend – das muss eine Komödie aber auch nicht bieten.

Ansonsten gab es natürlich die üblichen Zutaten: ein paar Anreize zum gesellschaftlichen Nachdenken, etwas Botschaft, Liebe, Witze und Verwechslungen, ein bisschen Anrüchiges, ein Mann in Frauenkleidern mit lasziven Bewegungen, eine grazile attraktive Dame, ein attraktiver Mann, ein überdrehter Handwerker in schräger Kleidung. Das Ensemble zeigte sich spielfreudig und überzeugte komplett.

Ghostbusters lassen grüßen

Der renommierte Tommaso Cacciapuoti war Oliver/4.0. Er wechselte die Rollen und zeigte sowohl den frechen echten Oliver als auch den Roboter mit starrem Blick und mechanischen Bewegungen. Wirklich großes Theater war seine Sprache, als er aufgrund eines Programmfehlers wirre Worten und Fremdsprachen sekundenschnell runterratterte. Das war so gekonnt, dass jeder abstürzende Homecomputer vor Neid erblasst wäre. Die Firma hatte jedoch längst vom Programmfehler gemerkt und schickte den „KI-Catcher“ Chris los. Guido Hammesfahr, nicht nur aus der Kindersendung „Löwenzahn“ bekannt, glänzte in der Rolle und ging im Ghostbusters-Kostüm auf die Jagd, warf oberschlau mit englischen Gar-nicht-so-Fachbegriffen um sich. Er erwischte den echten Oliver, den er flugs mit zur Reparatur nahm. Emma (Jantje Billker) versuchte im Durcheinander, die Situation und ihre Gefühle im Griff zu behalten. Das war gar nicht so einfach, denn da war noch ihr Vater, der auf seine Geschlechtsumwandlung wartete.

Der erneut herrlich schmerzfrei agierende Jürgen Tarrach gab im schwarzen Kleid mit blasslila Tuch, silber glitzernden Schuhen und Perlenkette bis zum Bauchnabel die von Gefühlen übermannte Lea. „Das sind die Hormone“, schluchzte er. Allein wie er minutenlang mit starrem Blick auf dem Sessel saß, war eine Show. Dieter Hallervorden hatte die künstlerische Leitung für dieses erst zwei Jahre alte Stück. Tatsächlich wirkten einige Szenen wie aus seiner Palim-Palim-Zeit. So kniete sich der Techniker vor Oliver hin. Achtung, festhalten jetzt: Er suchte das Kabel. Hahaha, nun ja. Was mit anderer Besetzung leicht hätte schief gehen können, gelang auch dank der starken Akteure. Am Ende wurde Lea aufgrund einer Verwechslung runderneut und eine echte Frau. Oliver 4.0 wurde erst wütend. „Ihr denkt, dass ihr uns im Griff habt. Es ist aber andersherum“, gab er einen Ausblick auf die Gefahren der KI. Im Zwiespalt seiner Gefühle fuhr er sein Betriebssystem herunter. Aus und vorbei war's nicht nur mit der Liebelei, sondern auch mit dem Stück.