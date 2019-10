Der Kirchenraum fasst zahlreiche Menschen, die nicht nur zu den Gottesdiensten kommen, sondern sich auch Konzerte anhören. (Fotos: Michael Braunschädel)

Bassum. Inmitten des Stiftsgeländes auf dem Hügel ragt die Kirche St. Mauritius und St. Viktor hervor. „Es ist ein imposantes Gebäude und ein Anziehungspunkt für viele Menschen. So war es auch schon immer“, sagt Pastorin Ines-Maria Kuschmann über die Stiftskirche in Bassum. Sie ist heute weit mehr als ein Ort für Gottesdienste.

Im Laufe des 13. Jahrhunderts gebaut, hat der Backsteinbau bis ins 21. Jahrhundert überdauert, obwohl es immer wieder Brände und Neugestaltungen gegeben hat. „Sie hat einiges erlebt“, sagt Kuschmann und lässt den Blick durch den Kirchenraum schweifen. Die Säulen etwa zeigen, dass immer wieder Erneuerungen über die Zeit notwendig gewesen waren. 1328 stürzten die Gewölbe, ein Teil der südlichen Mauern des Langschiffs und das Westwerk ein. Bei der bislang letzten großen Renovierung von 2002 bis 2012 wurden die Malereien, die auch heute noch im Altarraum zu sehen sind, freigelegt. „Überall, wo gekalkt wurde, befindet sich Malerei“, sagt Kuschmann über die Decken und Wände der Stiftskirche.

Diese wurden in den 1960er-Jahren überarbeitet. „Das würde man heute nicht mehr so machen“, sagt die Pastorin, für die die Kirche mehr ist als nur ein Gotteshaus. „Die Kirche ist der Mittelpunkt des Ortes. Man kann ihn nicht übersehen und irgendwie leuchtet sie auch. Abends wird sie besonders angestrahlt“, schwärmt Kuschmann vom Gebäude, das sich ursprünglich in der Hand des Stifts befand.

Um 1230 soll das Stift Bassum mit dem Bau begonnen haben. „Die Stiftskirche hat einen besonderen Ausgangspunkt, weil sie ja kein Kirchengebäude ist, das für eine Kirchengemeinde gebaut wurde, sondern ist aus dem geschichtlichen Ensemble des Stifts hervorgegangen“, berichtet Kuschmann. Das ist wohl auch der Grund, warum das Gebäude für die Zeit so groß geworden ist. „Die Damen, die in das Stift eintreten wollten, mussten adelig sein. Und deren Väter mussten Geld mitbringen, damit die Frauen aufgenommen wurden“, erzählt Kuschmann über die Praxis vor einigen Jahrhunderten. Das hat sich mittlerweile geändert. Frauen müssen nicht mehr adelig sein. Auch die Kirche befindet sich nun in der Obhut der evangelischen Landeskirche Hannover – seit 87 Jahren. Seitdem stellt nicht mehr das Stift die Prediger.

„Wir feiern viele unterschiedliche Gottesdienste und haben viele Mitarbeiter und Ehrenamtliche, die versuchen, Leben in die Kirche zu bringen“, freut sich die Pastorin. So seien immer wieder Gottesdienste dabei, die auch Vereine, wie etwa jüngst der der Landfrauen, mitgestalten – oder „Jazz und Luther“ mit School House Sven oder ökumenische Gottesdienste. Hinzukommen Konfirmationen, Jubel-Konfirmationen, Einschulungsgottesdienste, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen. „Die Verbindung der Menschen ist da und schafft Heimat“, weiß Kuschmann.

Gleichzeitig öffnet sich auch die Kirche immer wieder. „Die Kirche ist nun eingebettet in den Reisegarten, wo die Menschen hier spazieren können. Und auch die Kapelle der Stille und die offene Kirche sprechen Menschen an“, freut sich Kuschmann darüber, dass neue Angebote angenommen werden. „Wir müssen den Menschen ein Stückchen entgegenkommen. Wo kann ich Bedürfnisse erreichen? Es ist nicht immer der Gottesdienst am Sonntag, sondern auch mal ein freies Angebot wie die Kapelle“, sagt die Pastorin. Gerade da Menschen nicht mehr einen Standardrhythmus hätten, falle Kirche oftmals hinten herunter, „weil die Leute viele Möglichkeiten haben, sich den Tag zu vertreiben. Wir können dabei helfen, Antworten zu finden auf die unbeantwortbaren Fragen des Lebens“, soll die Kirche laut Kuschmann auch Orientierung geben und Werte vermitteln. Denn: „Was mache ich, wenn meine eigenen Antworten nicht ausreichen? Dieses Suchen, das bleibt. Die Bibel und die Kirche haben schon immer versucht, Antworten zu geben.“

Gleichzeitig finden in der Stiftskirche auch zahlreiche Konzerte statt. Von Chören, Bands und einzelnen Künstlern, die die Akustik des Backsteinbaus ausnutzen. „Eigentlich sind solche Kirchen nicht zum Sprechen gebaut, sondern zum Singen und Meditieren“, verrät Kuschmann. Dass die Stiftskirche dahingehend besonders ist, hat sich herumgesprochen: „Hier werden auch CDs von renommierten Künstlern aufgenommen. Dann darf hier nichts anderes stattfinden. Sie hat einfach eine herausragende Akustik“, schwärmt Kuschmann, die 2012 das erste Mal vor Ort war. Sie selbst war sofort vom Stiftshügel begeistert. Als sie ihr Amt angetreten hat, war sie die erste offizielle Pastorin in der Stiftskirche – Katja Hedel war vertretungsweise in Bassum aktiv. „Es ist schon spannend, weil mir das immer mal wieder gesagt wird. Und dabei haben wir schon einige Jahrzehnte Frauenordination. Es passt wunderbar zur Stiftsidee, weil es ein reines Damenstift geblieben ist“, sagt sie.

Für sie ist insbesondere die Zeit zwischen Erntedank und dem Lichterfest besonders. „Es ist eine sehr, sehr dichte Zeit durch die zahlreichen Veranstaltungen. Ohne Frage ist Ostern das wichtigste Fest, aber die Intensität und Begegnungen von Erntedank bis Weihnachten sind toll“, schwärmt sie. Vielleicht liege das auch an der Jahreszeit, weil die Menschen Wärme und Licht suchten und „draußen nicht so viel zu tun haben“, fügt sie hinzu. Das Ende bildet dabei das Lichterfest im Januar. „Wir tauchen die Kirche in ein Lichtermeer und lassen die Säulen anstrahlen. Mit Musik haben wir eine schöne Stimmung“, sagt Kuschmann. Ein Empfang nach dem Fest soll als Dankeschön für die Ehrenamtlichen gedacht sein. Sie versichert: „Dann gehen 200 Einladungen raus. Ohne die Ehrenamtlichen und Mitarbeiter geht das auch alles gar nicht.“