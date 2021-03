Syke. Die Stadt Syke hat mit Corona-Schnelltests für ihre Mitarbeiter begonnen. Jeden Montag und Mittwoch haben die städtischen Angestellten die Möglichkeit, sich im Jugendhaus Syke auf das Virus testen zu lassen. Vor der Arbeit, sodass sie im Fall der Fälle gar nicht mehr zu ihrer Arbeitsstelle fahren und dort eventuell Kollegen oder zu betreuende Kinder anstecken.

Im Jugendhaus ist um kurz vor 7 Uhr nicht viel los. Es herrscht Stille. An der „Corona-Frust-Wand“ hängen Blätter mit selbstgemalten Bildern, Tags und Sprüchen gegen genau diesen Frust. Der Billardtisch ist mit einer schwarzen Platte abgedeckt, darauf liegen eine Schachtel mit Einmalhandschuhen, Zettel für die Kontaktdaten und ein Corona-Schnelltest. Sandra Wittrock von der Stadtverwaltung und Rainer Schröder, Hausmeister im Rathaus und im Jugendhaus, plaudern mit einer Getesteten, während sie auf das Ergebnis warten. Das Gesprächsthema? Corona – und was es mit den Menschen macht.

Diese Lösung kommt dann in den Schnelltest, in dem Stoffe aufgetragen sind, die mit dem Coronavirus reagieren oder – im Idealfall – eben nicht. (Vasil Dinev)

Wittrock und Schröder gehören zu den insgesamt zehn städtischen Mitarbeitern, die sich freiwillig für das Durchführen der Schnelltests gemeldet haben. Als Arbeitgeber ist die Stadt verpflichtet, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zum Testen einzuräumen. Ob diese das Angebot annehmen, ist freiwillig. Gemeinsam mit Mitarbeitern aus Twistringen wurden die Verwaltungsangestellte und der Hausmeister eigens dafür vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) geschult. Während Schröder als gelernter Altenpfleger und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr bereits Erfahrung in medizinischer Hinsicht aufzuweisen hat, ist das für Sandra Wittrock ein völlig neues Tätigkeitsfeld. „Wenn mir jemand vor anderthalb Jahren erzählt hätte, dass ich so etwas mal mache, hätte ich ihn für verrückt erklärt“, sagt sie. Auch das ist ein Nebeneffekt der Corona-Pandemie: eine steile Lernkurve in Bereichen, mit denen man vorher nie zu tun hatte.

Mittlerweile ist die Verwaltungsangestellte auch zuständig für die Beschaffung von Hilfsmitteln für die Corona-Zeit – Masken, Desinfektionsmittel, Antigenkittel, Visiere, Einmalhandschuhe und auch die Schnelltests. Darüber hinaus erstellt sie Hygienekonzepte für städtische Einrichtungen oder auch die Feuerwehren. Angesichts einer Vielzahl von Verordnungen und Erlassen, die tagtäglich zum Umgang mit Corona in der Stadtverwaltung eintrudeln, keine leichte Aufgabe. Denn binnen Stunden könne sich manchmal schon wieder alles ändern. „Aber wir passen uns immer wieder den Gegebenheiten an.“

Mit einem Wattestäbchen entnimmt Rainer Schröder für den Corona-Schnelltest einen Tropfen Speichel aus dem Rachen. (Vasil Dinev)

Das gilt auch für die Schnelltests. Das Angebot gelte jetzt „erstmal bis auf Widerruf“. Jeden Montag und Mittwochmorgen zwischen sechs und acht Uhr sind Sandra Wittrock und Rainer Schröder für ihre Kollegen da. „Damit es nicht zur Staubildung kommt“, wie die Verwaltungsangestellte sagt, werden vorab Terminzeiträume an die Interessierten vergeben. Noch sei der Andrang beim Testen ein wenig verhalten, hat Sandra Wittrock festgestellt. Aber das sei normal, wenn etwas noch unbekannt sei. „Da werden jetzt erstmal einige 'vorgeschickt', und wenn sich herumgesprochen hat, dass das nicht so schlimm ist, werden es mehr“, ist sie überzeugt. „Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn alle das Angebot annehmen“, sagt Rainer Schröder. 180 wären es dann insgesamt für die Stadt Syke. Wobei die Mitarbeiter in den größeren Kindertagesstätten in ihren jeweiligen Einrichtungen selbst testen.

Und wie läuft so ein Test nun ab? Ein bisschen fühlt man sich wie in einem Film. Vom Hals bis zu den Waden ist Rainer Schröder in einen Antigenkittel gehüllt, im klassischen Klinik-Blaugrün. Über Mund und Nase trägt er eine FFP2-Maske. Zusätzlich schützt ein Visier seine Augen, als er näher tritt, um mit einem Wattestäbchen tief im Rachen Speichel zu sammeln. „Man muss bis hinter das Zäpfchen gehen“, erklärt er. „Weil sich die Viren erst dort vermehren.“ Anfänglich spürt man ein leichtes Druckgefühl, ungewohnt, aber nicht unerträglich. Ehe der Würgereflex in vollem Umfang einsetzen kann, ist er schon fertig.

Ein Set des Corona-Schnelltests besteht aus einem Wattestäbchen, einer Pipette und dem Test. (Vasil Dinev)

Das Stäbchen mit dem Tropfen Speichel kommt in ein Röhrchen mit einer Kupferträgerlösung. „Weil Speichel allein zu dickflüssig ist“, erläutert Sandra Wittrock. Er würde sich nicht richtig verteilen, denn die Lösung muss mit einer Pipette in den Schnelltest eingefüllt werden, ein kleines viereckiges Kästchen mit Sichtfenster. Darin liegt ein Vlies, auf dem Stoffe aufgetragen sind, die auf das Coronavirus reagieren. Ein Kontrollstreifen verrät, ob der Test richtig durchgeführt wurde. „Im Grunde genommen dasselbe Prinzip wie bei einem Schwangerschaftstest“, sagt Sandra Wittrock mit einem Lachen.

Und genau wie bei einem Schwangerschaftstest signalisiert ein zweiter Streifen: positiv. „Teste ich hier jemand positiv, muss dieser sofort nach Hause und sich bei seinem Hausarzt melden“, sagt Rainer Schröder. Dort erfolgt dann ein weiterer Test, bei dem ein Labor den Speichel testet. Denn trotz allem bleibt eine Fehlerquote von zehn Prozent. Beruhigend, so eine der Probandinnen an diesem ersten Morgen, sei es dennoch.