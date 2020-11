Osterfeuer gelten als Brauchtumsfeuer und unterliegen damit keinen speziellen Vorschriften. Doch in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen nimmt die Anzahl überhand, darum will man nun eine Regelung schaffen. (Björn Hake)

Bruchhausen-Vilsen. Wie geht es weiter mit den Osterfeuern in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Sozialausschuss am Montagabend im Forum des örtlichen Schulzentrums. Das Ergebnis? Offen. Aber das Gremium war sich darüber einig, dass die Gemeinden zuerst darüber beraten sollen und die Ergebnisse aus dem Flecken Bruchhausen-Vilsen sowie aus Asendorf, Martfeld und Schwarme in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses besprochen werden sollen. Der Beschluss des Samtgemeinderates soll schließlich in der ersten Sitzung des Jahres 2021 gefasst werden.

Wo liegt das Problem? Warum wird an der Verordnung zur Regelung der Brauchtumsfeuer gearbeitet? „Das Abbrennen von Brauchtumsfeuern unterliegt keinen spezifischen abfallrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften“, heißt es in der Beschlussvorlage. Aber: Oft genug werde ungeeignetes Brennmaterial benutzt. Da stehe dann die Abfallbeseitigung an erster Stelle und nicht das Brauchtum. Solche Rechtsverletzungen gelte es zukünftig zu verhindern. Ebenso konkrete Gefahren für Menschen, Tiere und die Umwelt.

Laut Beschlussvorschlag hat die Zahl der Osterfeuer in den vergangenen Jahren wieder erheblich zugenommen. 2005 loderten an 93 Orten der Samtgemeinde die Flammen, dann kam die Anmeldepflicht. 2013 waren es nur noch 44, inzwischen ist die Zahl der Osterfeuer wieder auf 75 emporgeschnellt. Damit hätten auch die Probleme und Beschwerden zugenommen, heißt es weiter. Eine Verordnung soll nun Klarheit schaffen. So wurde es bereits in der Gemeinde Weyhe gemacht.

Private Feuer von Einzelpersonen oder im kleineren privaten Umfeld sollen nicht unter diese Verordnung fallen. Sie dürfen also nicht mehr als Brauchtumsfeuer abgebrannt werden. „Private Feuer werden entfallen“, bestätigte Ordnungsamtsleiter Volker Kammann. Denn: „75 Osterfeuer kann die Verwaltung mit ihren Mitteln nicht begleiten.“ Weniger Feuer also. „Es wird seitens der Verwaltung damit gerechnet, dass zukünftig voraussichtlich 23 Brauchtumsfeuer nach der Verordnung rechtlich einwandfrei angezeigt werden könnten“, so die Vermutung aus der Beschlussvorlage. 23 Brauchtumsfeuer für 23 Ortschaften in der Samtgemeinde.

Klaus Masemann (UWG) setzte dagegen, dass es einen Druck gebe, das Brennmaterial loszuwerden. Gerade in seinem Wohnort Schwarme, der nur aus einer Ortschaft bestehe, sei es schwierig, diese Regelung umzusetzen. „Dann wäre der Haufen so groß wie die Turnhalle in Broksen“, vermutete er. Er plädierte für eine „machbare Lösung“, Baumschnitt und andere brennbare Gartenabfälle loszuwerden. Sollte Schwarme künftig mit einem Osterfeuer auskommen müssen, könne er sich das Echo aus der Bevölkerung schon vorstellen: „Die machen uns das Osterfeuer kaputt.“

Volker Kammann berichtete in der Montagssitzung hingegen über „bröckelnde Akzeptanz aufgrund von Umweltbedenken“ und vermutete, der „Druck, stärker zu reglementieren“ werde größer werden. Hildegard Grieb hieb in die gleiche Kerbe. Sie erinnerte daran, die Klimaziele nicht aus den Augen zu verlieren. „Man kann so nicht weitermachen“, mahnte die Grünen-Politikerin und fragte: „Was kann man mit der ganzen Energie anfangen?“

Reinhard Thöle (SPD) riet, die Gemeinden an der Diskussion zu beteiligen. Er sah in den Gemeinden Schwarme (ein Osterfeuer) und Martfeld (drei) auch ein Problem. Lediglich Vereine oder Organisationen sollten die Genehmigung erhalten ein Brauchtumsfeuer abzubrennen, keine Privatpersonen. Am allerwichtigsten fand er aber: „Kein Schnellschuss. Den wird uns die Bevölkerung um die Ohren hauen.“

Frank Tecklenborg als Ortsbrandmeister Schwarmes erinnerte noch daran, dass die Feuer nicht zu groß werden dürften, „sonst ist das für die Feuerwehr ja gar nicht mehr leistbar“. Er sprach sich für eine Obergrenze von 100 Quadratmetern aus. „Soll es größer werden, sollten sich die Organisatoren mit der Feuerwehr absprechen“, erklärte der Sozialdemokrat.