Den zweiten Band „Luftkrieg in der Region – Zeitzeugenberichte und Archiveinblicke“ stellten die Autoren und Verleger gemeinsam mit Zeitzeugen im Syker Kreismuseum vor. (Dinev)

Landkreis Diepholz. Aufbauend auf dem Erfolg ihres ersten Bandes „Luftkrieg in der Region“ stellten Ulf Kaak und Jürgen Kuhlmann gemeinsam mit Verleger Edgar Fischer nunmehr den zweiten Band selben Titels im Syker Kreismuseum vor. Untertitel: „Zeitzeugenberichte und Archiveinblicke aus dem Landkreis Grafschaft Hoya“. Einige dieser Zeitzeugen waren dabei und konnten manches aus eigener Erfahrung noch einmal beitragen – wie auch Henning Scherf, der 1943 als Fünfjähriger den ersten Bombenangriff in Bremen erlebte. Oder Wilfried Wichmann, der Kuhlmann erzählt hatte, dass er wieder ruhig schlafen könne, seitdem er endlich mal über seine Kriegserfahrungen geredet hatte.

Autor Kaak betont, dass es ein Anliegen gewesen sei, beide Bände mit den vielen Fotos und noch mehr Texten in eine lesbare Form zu bringen, „also Lesebücher zu schaffen“ .Darin geht es um Flugzeugabstürze während des Zweiten Weltkrieges. Die Quelle für alle vertiefte Forschungen dazu bildete eine kleine schwarz-graue Kladde des Syker Polizisten Otto Meierdierks. Darin hatte der in zeitlich chronologischer Abfolge stichwortartig die Luftkriegsereignisse im damaligen Landkreis Grafschaft Hoya notiert. Basierend auf diesem nicht lückenlosen Zeitdokument recherchierten Kaak und Kuhlmann die deutschen und alliierten Flugzeugabstürze in diesem Gebiet während des Krieges.

Recherchiert hatten die beiden mehr als 172 Ereignisse, die sich während der Kriegsjahre im Altkreis Grafschaft Hoya zugetragen haben. Kaak hatte dazu Archivforschung betrieben, zumeist überregional, Kuhlmann eher regional bei Interviews mit Zeitzeugen. Mit sehr vielen Zeitzeugen, die er in aufwendiger Arbeit in Bassum, Syke, Twistringen, Schwarme, Martfeld, Harpstedt, Riede, Schweringen oder Asendorf aufgespürt hatte.

Er sei häufig losgefahren zu einem Absturzgebiet, habe am ersten Hof in einem Dorf angehalten und auf Plattdeutsch – das sei schon meist ein Türöffner gewesen – mal gefragt, ob man denn noch jemanden kenne, der den Krieg erlebt habe. Da ist man ins Gespräch gekommen, es gab häufig Kaffee dazu und so nach und nach fand er dann tatsächlich manche älteren Herrschaften. „Kilometer und Zeit dafür seien dahingestellt“, äußert er schmunzelnd beim Bericht über seine Detektivarbeit.

Ulf Kaak befasste sich mit Archivarbeit, Stadt- und Gemeindearchive gaben Auskunft, aber auch Aufzeichnungen der damaligen Militärbehörden. Außerdem ergänzten Archive und Museen rund um den Globus viele dieser Ereignisse zu einem vollständigen Bild. Da sei man auch immer mal wieder auf Widersprüche gestoßen zwischen Augenzeugenberichten und staatlichen Archiven. Denn immerhin ist ja das subjektive Erleben oft etwas anderes als offizielle Geschichtsschreibung. Scherf betont: „Es sind keine Fake-News produziert worden, alles ist sehr authentisch.“ Und Kaak sagt: „Selbst in amtlichen und historischen Archiven stolperten wir vielfach über Ungereimtheiten, zumal die Nachrichtenlage seitens der deutschen Luftwaffe äußerst dünn ist.“

Claus-Dieter Lösche, Vorsitzender des Kreisheimatbundes Landkreis Diepholz, betont, dass es immer wieder wichtig sei, solche Publikationen herauszugeben. Denn „es zeigt, was historische Ereignisse mit Menschen machen ... und das Wesen der Menschen offenbaren, die besser im Dunkeln geblieben wären.“ Der einstige Bremer Bürgermeister Scherf betont, wie wichtig diese Erinnerungsarbeit sei, „damit das nie wieder passiert, das dient der Friedenssicherung“. Im Kreismuseum wird zurzeit eine zum Buch passende Ausstellung konzipiert, die möglicherweise im Frühjahr gezeigt werde.

Beide Bände sind zum Preis von 24,90 Euro erhältlich in den Geschäftsstellen der Kreiszeitung, bei Buchhandlung Schüttert, im Kreismuseum oder per E-Mail unter info@schuettert.de.