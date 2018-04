Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Carsten Müller nehmen den intimen Moment des Lesens auf. (Bärbel Rädisch)

Syke. Er ist Wiederholungstäter. Nein, mit Kriminalität hat das nichts zu tun. Das würde Carsten Wilm Müller, Professor für Verkehrswesen und Städteplanung an der Hochschule Bremen, der angehende Bauingenieure schult, auch schlecht zu Gesicht stehen. Aber Gesicht ist ein gutes Stichwort. Müller fotografierte Männer und Frauen, während sie ein Buch lasen. Einige derjenigen, die sich von ihm ablichten ließen, waren am Montag auch zur Eröffnung der Foto-Ausstellung „Bücher, die meine Welt bewegen“ in die Stadtbibliothek Syke gekommen. Müller hatte Bücherfreunde gebeten, wie schon einmal zuvor, sich lesend, seinem Blick durch das Objektiv zu stellen. 15 Bereitwillige, mehr Frauen als Männer, trauten sich vor die Linse und setzten sich in den großen gelben Sessel, der in der Stadtbücherei steht.

„Ich fotografiere seit 1985, und es ist ein reines Hobby“, erklärt der Syker auf Nachfrage. Im bestuhlten Eingangsbereich der Bücherei hängen seine Schwarz-Weiß-Aufnahmen. „Bei diesen Fotos habe ich versucht, Augenblicke festzuhalten, in denen der Leser oder die Leserin zeigen, der Text steht im Mittelpunkt, nicht das fotografiert werden. Es ist ein Moment, in dem sie gefesselt sind von dem, was sie gerade lesen. Es sind für mich die aussagekräftigeren, als die Farbfotos, die für mich sozusagen die ,Barockfassade' meiner Bemühungen zeigen.“ Diese, mehr in Szene gesetzten Darstellungen der Personen, sind im hinteren Bereich zu sehen und zeigen die Aspiranten lachend das Cover des von ihnen ausgewählten Buchs präsentierend. Es könnten durchaus Werbefotos für den jeweiligen Autor, Verlag oder eine Lesung sein.

Warum dies oder jenes Buch

„Waren bei meiner ersten Ausstellung noch Erklärungen auf kleinen Tafeln neben den Fotos platziert, haben Bibliotheksleiterin Jutta Behrens und ich uns dieses Mal entschlossen, eine Mappe zu erstellen, in der jeder meiner Fotografierten, sich mit Namen und Alter vorstellt und sich zu seinem Buch äußert“, sagt Müller. „Was hat ihn oder sie zu diesem literarischen Werk bewogen, gibt es eine besondere Geschichte dazu? Das herauszufinden war für mich zusätzlich spannend.“

Bis auf eine 19-Jährige sind fast alle porträtierten Leser älter als 60 Jahre. „Stoner“ von John Williams gefiel Anette Seevers, weil die Lebensgeschichte des Protagonisten sie bewegte. Eckhard Schörken begeisterte sich als Kind schon für „Komm in meine Zeitung“ und ist deswegen Journalist geworden. Ein Druckfehler in der Zeitung macht einen kleinen Jungen zum Gespött der Leute. Mit „Draußen nur Kännchen“ von Asfa-Wossen Asserate favorisierte Ingrid Renneke den Roman des afghanischen Autors, der in Deutschland studierte und seine große Zuneigung für unser Land, wie sie schreibt, in diesem Buch dokumentiert. Almuth Ernst fand in der Geschichte „Der Elefant, der das Glück vergaß“ von Ajahn Brahm Antworten, ihr eigenes Leben betreffend.

Mit 13 Jahren hörte Ulrich Hofrichter im Radio die Hörspiele „Die neun Schneider“ von Dorothy Leigh Sayers. Danach erlag er der Faszination von Detektivgeschichten und Kriminalfällen und las alles von Sayers, Agatha Christie oder Arthur Conan Doyle. Seine Examensarbeit an der Universität Oldenburg trug später den Titel „Die Anfänge der Deutschen Detektivliteratur.“ Spannend ist es, die Mappe durchzublättern und einen Blick auf das entsprechend Foto zu werfen. Hat der Fotograf das Wesen vom Leser zum Buch getroffen? Macht das Foto Lust, selbst das Buch zu lesen? Die Ausstellung ist täglich, außer dienstags, zu den Öffnungszeiten der Bücherei ab 10 Uhr zu sehen.