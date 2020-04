Der Schaden dürfte in Hunderttausende gehen. (Ralf Michel)

Nach dem Brand eines Seniorenheims in Syke im Kreis Diepholz sucht die Polizei weiter nach der Brandursache. Ermittler gingen am Donnerstagnachmittag erstmals über die Brandstätte, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer war am Mittwochnachmittag nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr in der Küche ausgebrochen. Die über 60 Einwohnerinnen und Einwohner des Heims wurden rasch in Sicherheit gebracht. Nur einige wenige mussten wegen leichter Rauchvergiftungen behandelt werden.

Für die Nacht wurden die Heimbewohner auf das Krankenhaus Bassum und ein Heim in Bruchhausen-Vilsen verteilt, das auf die Aufnahme von Coronavirus-Patienten vorbereitet war. Nun sollten bis zum Wochenende Lösungen für ihren Verbleib gefunden werden, sagte eine Sprecherin des Landeskreises. „Die Einrichtung ist unbewohnbar“, sagte sie über das zerstörte Seniorenheim in Syke. Zwar wollten einige der alten Menschen zu ihren Familien. Wegen des geltenden Aufnahmestopps werde es dann aber schwierig mit einer Rückkehr in ein Heim.

Zum Schaden an der Einrichtung in Syke gab es noch keine offiziellen Angaben, er dürfte aber in die Hunderttausende Euro gehen. Das Feuer hatte schnell um sich gegriffen. Nach Berichten von Augenzeugen hatte auch Dachstuhl des Gebäudes in Flammen gestanden.