Am Tag danach: Das Restaurant Martini wurde vor einem Jahr in Brand gesetzt und mit Hakenkreuzen beschmiert. Täter sind bis heute nicht ausgemacht. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. (Vasil Dinev)

Sie wollen ein Zeichen setzen: Mehrere Gruppen rufen für diesen Sonnabend, 13. Februar, zu einer Demonstration in Syke auf. Darunter das Bündnis „Wir sind mehr!“ im Landkreis Diepholz, das Seebrücke-Bündnis und der Flüchtlingsrat Niedersachsen. Um 11 Uhr wollen sie vom Bahnhof zum Parkplatz des Restaurants Martini an der Nienburger Straße 2 laufen und dort eine Kundgebung abhalten. Das Martini war vor genau einem Jahr in Brand gesetzt „und mit rassistischen und faschistischen Parolen und Symbolen beschmiert“ worden, erinnert Michael Röder von „Wir sind mehr“. Er kritisiert abwiegelnde Stellungnahmen, Rechtsextreme seien auch im Landkreis Diepholz aktiv. Mit der Demonstration wolle das Bündnis ein Zeichen gegen rechten Terror setzen.

Weiter fordert das Bündnis eine Aufklärung der Brandanschläge im Bremer Umland. Seit 2018 waren davon mehrere Gastronomie-Betriebe in Bremervörde, Ganderkesee, Beverstedt, Gnarrenburg oder eben Syke betroffen. Die Betreiber hatten Flucht- beziehungsweise Migrationsgeschichten, wegen der Schmierereien werden rassistische Motive vermutet. „Die Ermittlungen müssen in den Kontext von rechter Gewalt gestellt und die Brandanschläge als Serie betrachtet werden“, sagt Röder.

Im Syker Fall haben die Ermittlungen bisher offenbar noch zu keinem Ergebnis geführt: Die Staatsanwaltschaft Verden hat das Verfahren eingestellt, wie Sprecher Martin Schanz mitteilt. „Ein anfänglicher Tatverdacht gegen einen 31-Jährigen konnte durch die Ermittlungen nicht bestätigt werden“, sagt er. Die ausgewerteten Aufzeichnungen einer Überwachungskamera hätten den Anfangsverdacht gegen den Beschuldigten nicht erhärten lassen.

Im Zuge der Ermittlungen seien auch Parallelen zu den Brandstiftungen in Gnarrenburg und Ganderkesee geprüft worden. „Belastbare Übereinstimmungen an den Tatorten, die darauf hindeuten, dass die Brände einem oder mehreren identischen Tätern zugeordnet werden könnten, haben sich dabei nicht ergeben“, führt Schanz weiter aus.

Bürgermeisterin enttäuscht

Im Syker Rathaus reagiert Bürgermeisterin Suse Laue ernüchtert auf das Ergebnis, von dem sie erst durch die Anfrage unserer Zeitung erfahren habe: „Jemand hat den Brand gelegt. Es wäre wichtig, dass der Täter gefunden und verurteilt wird.“

Wie es mit dem Gebäude an der Nienburger Straße weitergehen soll, ist indes noch nicht abschließend geklärt. „Der Eigentümer hat am Mittwoch einen Bauantrag eingereicht“, erklärt Laue. Demnach soll an dem Standort eine Wohneinheit entstehen. Ob im Untergeschoss erneut Gewerbe angesiedelt wird, sei nicht endgültig entschieden.

Einer ersten Einschätzung zufolge wäre der Baukörper in der eingereichten Form genehmigungsfähig, Erschließung und Versorgung müssten jedoch noch geklärt werden, sagt Thomas Kuchem, Erster Stadtrat und Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft Syke. Er könne sich durchaus vorstellen, dass hier auch wieder Gewerbe Platz findet. „Die Lage an der Bundesstraße 6 ist attraktiv, und es gibt genug Parkplätze auf der Rückseite“, sagt er.

Der bisherige Betreiber des Martini wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung nicht äußern. Auch der Eigentümer ließ Kontaktversuche unbeantwortet.

Thomas Gissing, Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz, bestätigt derweil, dass es von Seiten der Staatsanwaltschaft keine Ermittlungsaufträge mehr gibt. „Es sind noch nicht alle Spuren ausgewertet“, merkt er an. Mit neuen Hinweisen könnten die Ermittlungen jedoch wieder aufgenommen werden.