Syke. Das interkulturelle Erzähl-Café des Vereins rund ums Syker Rathaus hat einen Zweck. Der Vereinsvorsitzende Johannes Huljus erklärt ihn wie folgt: "Wir wollen Menschen vorstellen, die in einem anderen Land etwas Positives bewirkt haben." Nun, da sind Rena Ziegler und Johann Heiner Herholz sicher an der richtigen Adresse. Auch wenn ihre gute Tat "nur" vier Familien aus Eritrea betrifft. Was die Beiden im Nordostafrikanischen Land erlebt haben, erzählen sie am Donnerstag, 31. Mai, ab 19.30 Uhr im Spieker des Cafés Alte Posthalterei, Waldstraße 3 in Syke.

Johann Heiner Herholz ist Gründungsmitglied der Initiative Willkommen in Bassum (WIB). In dieser Funktion betreut er gemeinsam mit seiner Ehefrau Rena Ziegler vier junge Erwachsene aus Eritrea. "Wir wollten verstehen können, warum die Vier geflüchtet sind", begründet Ziegler diese außergewöhnliche Reise. "Die können nämlich nicht zurück. Sie sehen ihre Eltern nicht wieder." Denn in der Tat ist Eritrea keine wirkliche Demokratie. Seit der Revolution und der Unabhängigkeit von Äthiopien 1993 regiert Präsident Isayas Afewerki quasi alleine. "Es ist eine Diktatur", stellt Ziegler klar. Es gebe ein Parlament, "aber das tagt nie". Die Gold- und Mineralienvorkommen würden von einer kanadischen Firma ausgebeutet.

Nach der Revolution habe es in der ehemaligen italienischen Kolonie Bestrebungen gegeben, eine Verfassung zu erstellen. "Das wurde aber nie umgesetzt", erklärt Johann Heiner Herholz. Entsprechend wenig Rechte hat die Bevölkerung. Alle Männer müssen zum Militär, sodass sämtliche Arbeit an den Frauen hängen bleibt. Ein kleines Stück Land, eine Hütte, ein Esel, ein paar Hühner – das war's für die meisten Eritreer auch schon an persönlichem Besitz. "Bei Gesprächen in der Öffentlichkeit wird meistens nur geflüstert, weil überall Spitzel lauern könnten", berichtet Rena Ziegler. "Das ist wie in der DDR." Weil die jungen Menschen dort keine Perspektive für sich sehen, fliehen noch immer 5000 von ihnen monatlich in umliegende Länder wie Sudan, Libyen oder gar Israel.

Die Bevölkerung allerdings sei trotz Hunger und trotz Armut "lieb, freundlich und zugewandt", hat Johann Heiner Herholz in den zwei Woche in Eritrea bemerkt. Und großzügig. Der Vater von Andit, einer der jungen Eritreer, die Herholz und Ziegler betreuen, hatte zum Besuch in Eritreas Hauptstadt Asmara zehn Eier und einen Hahn mitgebracht. "Das konnten wir natürlich nicht annehmen", sagt Herholz.

Drei von vier Elternpaaren haben sie in Eritrea getroffen. Für alle hatten sie Fotobücher von ihren Kindern mitgebracht. Die Familie von Teklit, vier Stunden zu Fuß unterwegs, um Rena Ziegler und Johann Heiner Herholz zu treffen, konnten es kaum fassen, ihren Sohn wiederzusehen, küssten jedes einzelne Bild. "Das war schon rührend", so Ziegler. Lediglich die Mutter von Mussie konnten Ziegler und Herholz nicht zu besuchen. Sie wohnt zu weit Weg von der Hauptstadt, hatte keine Möglichkeit dorthin zu gelangen. Und Touristen dürfen da auch nicht frei reisen.

Dafür ging es bei Rena Ziegler und Johann Heiner Herholz sogar noch ganz gut. Kein Reisebüro würde Eritrea in den Katalogen führen, der gewählte Anbieter habe es immerhin geschafft, Ziegler und Herholz einen deutschsprachigen Begleiter an die Seite zu stellen.

"Die Jungs hängen sehr an ihren Familien, haben großes Heimweh", weiß Rena Ziegler. Doch Hoffnungen auf ein baldiges Wiedersehen könne sie ihnen nicht machen. "Wir sagen ihnen immer, sie sollen einen Beruf lernen, damit sie ihre Eltern unterstützen können, wenn sie irgendwann einmal zurückkehren können."