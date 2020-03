Das Haus ist unbewohnbar, Vater Denis, Mutter Oksana, Tim und Lika Geringer wollen den Menschen danken, die ihnen nach dem Brand geholfen haben. (Vasil Dinev)

Bassum. Die ersten zwei, drei Tage habe sie nur geweint, sagt Oksana Geringer. Alles ist weg. Möbel, Klamotten und das Dach über dem Kopf. Vor wenigen Tagen hat die Doppelhaushälfte, in der Geringer mit ihrer Familie gewohnt hatte, gebrannt. Ein Feuer, das im Carport ausgebrochen war, griff auf das Haus über. „Es hat plötzlich geknallt, dann hat es sofort geklingelt und wir sind raus“, erinnert sich Geringer. Ein Passant lief gerade am Haus entlang, als der Knall losging. Dann rückten auch schon Feuerwehr und Polizei an. Nachbarn hatten den Brand gesehen und gehandelt. Das Haus ist unbewohnbar. Vor drei Wochen hat die Familie noch das Kinderzimmer renoviert. Neue Tapeten, neuer Fußboden, neuer Kleiderschrank. „Es war gerade fertig, die Kinder haben auch fleißig mitgeholfen“, sagt Oksana Geringer und fügt hinzu: „Wir hatten Glück im Unglück. Uns ist nichts weiter passiert.“

Jetzt, rund eineinhalb Wochen später, laufen bei Geringer wieder die Tränen über die Wangen – diesmal sind es aber Freudentränen. „Ich bin so unglaublich gerührt. Wie soll ich allen danken?“, fragt sie sich. Denn das, was sie und ihre Familie in den Tagen nach dem Brand erlebt haben, das kann Geringer kaum beschreiben. Eine Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft ist über sie hereingebrochen. „Wir standen erst einmal unter Schock und wussten nicht, was wir machen sollen“, erzählt die Bassumerin. Abends, wenige Stunden nach dem Feuer, kamen ihre Eltern und brachten drei große Tüten voller Kinderbekleidung.

Am nächsten Morgen meldete sich Familie Kriegel. Geringers Kinder spielen beide beim TSV Bassum Handball, Heike Kriegel ist die Trainerin. Ihr Mann Jens und dessen Bruder Andreas Kriegel gehört ein Haus, das eigentlich im kommenden Jahr renoviert werden sollte. Die Familie wurde gefragt, ob sie vorerst dort wohnen möchte. „Die Hauptsache war, dass wir ein Dach über dem Kopf haben“, sagt Geringer. Nach einem Treffen vor Ort, ging es schon an die Kleinigkeiten, damit die vierköpfige Familie einziehen konnte. „Wir haben Betten und eine Küche. Kleiderschränke kommen bald. Alles andere ist unwichtig“, findet sie. Auch die ersten Nächte hat die Familie bereits im Haus hinter sich. „Die Menschen haben ihr eigenes Leben und wenig Zeit und nehmen sich für uns welche“, kann es Geringer kaum glauben.

Sie selbst ist überwältigt davon, wie viele Menschen ihre Hilfe angeboten haben. „Am liebsten würde ich es der ganzen Welt sagen, wie dankbar ich bin. Es sind so nette und liebe Menschen“, schwärmt sie. Sie kann gar nicht alle Leute aufzählen, die sie unterstützt haben. So halfen Eltern aus der Kita, Lehrer aus der Schule, Arbeitskollegen, Familie, Freunde, Bekannte – alle haben sich angeboten und sich bei den Geringers gemeldet. Selbst ein Spendenkonto wurde eingerichtet. Auch auf ihre Anfragen in sozialen Netzwerken reagierten die unterschiedlichsten Menschen, auch Fremde. So konnte Geringer Betten innerhalb von eineinhalb Stunden organisieren. „Wir werden immer gefragt: 'Was braucht ihr noch?'“, erzählt sie.

Für Oksana Geringer ist die Sache klar: „Wir sind versorgt und zur Ruhe gekommen und es wird ja wieder.“ Jetzt steht ein Container vor dem Haus der Familie in Bassum. Drinnen wird gearbeitet, denn das Gebäude ist zwar noch unbewohnbar, aber in etwa einem Jahr wollen die Vier wieder einziehen. „Noch ist das eine große Baustelle“, gibt sie zu. Vor allem das Obergeschoss gleicht einem Rohbau, da die Feuerwehr versuchte, ein Übergreifen auf die zweite Haushälfte zu verhindern. „Wir hatten viel Löschwasser überall“, sagt sie und schmunzelt. Ihren Humor hat sie beim Brand nicht verloren.