Liebevoll restauriert: Viele schöne Häuser zieren die Straßen Süstedts; die herbstlich belaubten Bäume runden den Anblick ab. (Vasil Dinev)

Alles hat seine Geschichte, so auch das das Dorf Süstedt mit ländlichem Flair im nördlichen Landkreis Diepholz. In der Chronik „800 Jahre Süstedt“ sind entsprechend vielerlei Daten aufzufinden. Sie wurde vom Kultur- und Heimatverein Süster Kring auf den Weg gebracht (wir berichteten). Winfried Metzner hatte recherchiert und dafür eine grundlegende digitale Datenbank angelegt. Ersichtlich wird dadurch, dass selbst der 30-jährige Krieg 1625 nicht spurlos an den Ortsansässigen vorbeiging: Aufgrund der sich einlagernden Kompanie mit 124 schwerbewaffneten Reitern sowie deren Gesinde waren „die armen Leute dazu gezwungen, was dieselben begehret“, herauszugeben.

Mit eigenem Straßennamen: Die Glocke in der Schule stammt aus dem Jahr 1708. (Vasil Dinev)

Doch über die Historie Süstedts insgesamt ist viel mehr bekannt. Im Mittelalter wurde der Ort erstmals als „Sustide“ im Jahr 1211 dokumentiert. Die Originalurkunde über den Verkauf der Liegenschaften von Graf Moritz zu Oldenburg an die Äbtissin Beatrix des Klosters zu Bassum belegt die Nennung. Um 1400 war Süstedt (wie auch Freudenburg und Bruchhausen-Vilsen) der Niedergrafschaft Hoya zugehörig. Im weiteren Wechsel der Herrschaftsverhältnisse und nach der Einrichtung der Vogteien folgte deren Umwandlung in Amtsbezirke. „Süstedt gehörte bis zum Mai 1884 zum Amt Altbruchhausen“, aber bald darauf zum Kreis Hoya, ab 1932 zum Kreis Grafschaft Hoya. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand infolge der niedersächsischen Gemeindereformen die Gemeinde Süstedt. Sie umfasste Uenzen, Ochtmannien und Süstedt. Ihr Status änderte sich vor vier Jahren, nicht zuletzt zum Unmut mancher Süstedter. Süste, so der plattdeutsche Name, ist seither mit mehr als 1500 Einwohnern Ortsteil des Fleckens Bruchhausen-Vilsen.

Nah am Wasser gebaut: Diese Holzbrücke führt über den Süstedter Bach. (Vasil Dinev)

Daneben gibt die Chronik Auskunft über die „Gemarkung Süstedt“. Im 18. Jahrhundert war sie im Nordosten vom Moor begrenzt. Doch weitgehend umschlossen sie Äcker, die auf beiden Seiten der heutigen Dorfstraße bewirtschaftet wurden. Leinenanbau und Verarbeitung nahmen einen relevanten Stellenwert ein. Der Waldbestand entsprach ungefähr dem heutigen: „nur wenig größer.“ Das Süstedter Holz ist noch vorhanden. Zudem gab es zusätzliche Flächen Bruchwald und kleine Wäldchen.

Ein echter Hingucker: Die Noltesche Wassermühle öffnet viermal jährlich zu Mühlentagen ihre Türen. (Vasil Dinev)

Zu den Anfängen der Schule im Dorf heißt es: 1708 wurde die Glocke in die Schule gebracht. Einem der damaligen Lehrer, Christian Gärtner, ist ein Schülerverzeichnis zu verdanken: 32 Jungen und 26 Mädchen besuchten 1760 die Süstedter Schule. Weitere Daten sind bekannt: 1831 erfolgte der Neubau des Schulhauses. 1905 wurde aus der zweizügigen Schule eine dreizügige. In den Kriegsjahren 1942/43 wurde aufgrund des Lehrermangels nur jeden zweiten Tag unterrichtet. In der Schulchronik von Albrecht Lindhorst war bereits von der Grippe-Epidemie 1953 berichtet worden, woraus eine vorübergehende Schulschließung resultierte. Eine Neugliederung der bisherigen Zwergschulen führte 1968 zur Kooperation von Uenzen, Süstedt und Wachendorf. In Süstedt wurde noch bis 1976 unterrichtet. Das sehr ansprechend restaurierte Schulgebäude, ein Fachwerkbau, steht nach wie vor mit seinem Glockenturm im Ortskern.

Für die Öffentlichkeit zugänglich

Im ländlichen Süstedt vermitteln liebevoll restaurierte Gebäude die Ortsverbundenheit der Einwohner. Am Süstedter Bach gelegen, begegnet einem etwa die Noltesche Wassermühle inklusive Mühlenteich und Scheune, des Weiteren der 2019 wieder errichtete alte Speicher. Die Mühle, erstmalig im Brandkataster von 1754 als Schleifmühle aufgezeichnet, wurde später als Ölmühle dokumentiert. Zu ihrer Geschichte gehört, dass die Erweiterung um einen Kornmahlgang zur Mehlherstellung amtlich untersagt wurde. Nach einem Neubau (konkrete Daten sind nicht nachweisbar) erfolgte zunächst eine gewerbliche Nutzung bis zum Brand von 1953. Danach nutzte sie Müller Gustav Nolte bis 1996 privat. Das tatkräftige Engagement des Süster Kring ermöglichte die festliche Neueröffnung der Mühle im September 1999.

Steinerner Hinweis: Im Jahre 2011 feierte Süstedt sein 800-jähriges Bestehen – dafür wurde eine Chronik erstellt. (Vasil Dinev)

Seither kann sie für Hochzeiten gebucht werden und steht an vier Mühlentagen im Jahr Besuchern offen. Auch Vorführungen des Kornmahlens zählen zum Angebot. Zudem konnte die Scheune nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten 2007 eingeweiht werden. Sie ist mit den Scheunenkonzerten über die Region hinaus bekannt geworden. Viele Wege führen nach Süstedt. Sogar der Triebwagen „Kaffkieker“, der die historische Klein-Bahn-Linie befährt, hält am hiesigen Bahnhof.