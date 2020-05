Andree Meyers (vorne rechts) Auto wird nicht das einzige auf der Wiese bei der Freudenburg bleiben. Am Pfingstwochenende sollen knapp 220 Wagen in Bassum Platz finden. Die Wirtegemeinschaft um Johannes Bak (von links), Kirsten Windhorst, Meyer und Martin Freye hat sich einiges ausgedacht. (Michael Braunschädel)

Ein leichter Wind weht über die Wiese. Mehr oder weniger ist die Freudenburg auf der anderen Seite des Klosterbachs zu erkennen. Der Frühling sorgt dafür, dass man das alte Fachwerkhaus nur noch erahnen kann. „Dieser Platz hier ist ideal“, sagt Andree Meyer. Der Inhaber des Gasthauses Zur Post in Neubruchhausen ist derweil nicht allein gekommen. Mit ihm stehen Johannes Bak, Kirsten Windhorst und Martin Freye von der Bassumer Wirtegemeinschaft auf dem Parkplatz, wo sonst die Autos für das Bassum-Open-Air parken. Das wird auch am Pfingstwochenende der Fall sein, denn vom 30. Mai bis zum 1. Juni veranstaltet die Wirtegemeinschaft die Bassumer Drive-in-Party. Eine was?

Windhorst zeigt einen Plan von der Wiese, der zeigt: 225 Autos haben Platz. Bei der Drive-in-Party kommen die Besucher mit ihrem Auto statt zu Fuß oder mit dem Rad. In ihrem Wagen parken sie dann in einem der vorgegebenen Plätze („Wir ziehen Bänder und stellen Stangen auf“) und stellen den Motor ab. Am Sonnabend und Sonntag, 30. und 31. Mai, steigt die Party ab 20 Uhr. Während das Motto am Sonnabend „Rave On Wheel“ (mit Timo Maas, Joe Metzenmacher, Strichkot und Micha Z.) lautet, kommen Sonntag die Fans von 80er-, 90er- und 00er-Jahre-Musik auf ihre Kosten. Dann legt DJ Toddy auf und sorgt dafür, dass die Bremsen glühen. Die Musik kommt von der Bühne, Lautsprecher bringen die Party auch zum letzten Wagen. „Wir hatten erst überlegt, das über einen UKW-Sender zu machen, aber die Zeit war zu knapp, um eine Frequenz zu beantragen“, erzählt Meyer.

Mit Maske zur Toilette

Die Zeit über bleiben die Besucher in ihren Autos, „man kann aber den Wagen verlassen, um zur Toilette zu gehen. Mit Maske natürlich“, betont Meyer. So soll ein Toilettenwagen bereitstehen. Falls dieser nicht ausreichen sollte, könnten auch die stillen Örtchen in der Freudenburg genutzt werden. Auf dem Trockenen sitzen die Partygäste derweil nicht. So wird es beim Eintritt schon ein kleines Paket mit Getränken und einer Kleinigkeit zum Snacken geben, „eine Grundversorgung“, wie Meyer grinsend sagt. Während der Auto-Party laufen Mitarbeiter durch die Reihen – auch Bratwurst und Pommes kann man sich bestellen. Der Montag, 1. Juni, ist übrigens für die Familien reserviert. Wieder legt DJ Toddy auf – diesmal ab 17 Uhr. Unterstützung bekommt er von Markus Becker („Das rote Pferd“). „Wenn der Vorverkauf gut läuft, dann machen wir ab 12 Uhr einen zweiten Termin“, kündigt Meyer für den Pfingstmontag an.

Mehr zum Thema Nach 28 Jahren Pause Autokino kehrt nach Bruchhausen-Vilsen zurück Nach rund 28 Jahren kehrt ein Autokino nach Bruchhausen-Vilsen zurück. Auf dem Gelände des ... mehr »

Die aktuelle Zeit ist auch für die Wirtegemeinschaft nicht einfach. „Alles fällt aus“, sagt Meyer. So auch das Bassum-Open-Air. Normalerweise bewirten er und seine Kollegen bei dem riesigen Festival die Gäste. Da das nicht mehr möglich ist, wurde überlegt. „Ich habe das Konzept im Fernsehen gesehen, und wir haben gesagt, wir versuchen das“, erzählt der Initiator. Nach einem Anruf bei der Stadt Bassum war das Gelände bei der Freudenburg schnell ausgemacht. „Wir haben hier weniger Anwohner als am Bahnhof, Toiletten, Strom und Wasser sind vorhanden“, nennt Meyer die Vorteile. Am Wochenende müssen sich die Besucher beeilen, denn getreu dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gibt es keine Platzreservierungen für die Autos.

Allerdings sollten sich Cabrio-Fahrer oder Menschen mit einem Kleintransporter eher bei jemand anderem ins Auto setzen, denn beides (Cabrio ist nicht geschlossen, Transporter zu hoch) dürfen nicht aufs Gelände. „Wir finden, das ist eine tolle Idee. Eigentlich wäre an diesem Wochenende ja das Schützenfest. Jetzt feiern wir, wenn auch ein bisschen anders“, sagt Andree Meyer und ergänzt: „Wir hoffen, dass wir bald wieder auf der anderen Seite der Freudenburg bewirten können.“

Karten gibt es nur im Vorverkauf, der am Sonnabend, 23. Mai, startet. Entweder per E-Mail an info@kohlparty.de, beim Bassumer Eck (Bremer Straße 31, Bassum), in der Domschänke Twistringen (Kirchstraße 15), im Gasthaus Freye (Osterbinde 6, Bassum) sowie beim Gasthaus Zur Post (Hauptstraße 16, Neubruchhausen). Für Sonnabend und Sonntag kosten die Karten 22 Euro pro Person, für die Familien-Party werden zehn Euro pro Insasse fällig. Einlass ist jeweils eine Stunde früher. Ach ja: Falls das Auto mal liegenbleiben sollte, hilft das Autohaus Cubic in Bassum und sorgt für Starthilfe.