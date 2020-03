Ole Gröger (von links), Pastorin Sandra Kopmann und Bjarne Altenburg wollen die Jugendarbeit in Bassum neu beleben. Ein Highlight ist auf jeden Fall die Church-Night, bei der die Teilnehmer in der Stiftskirche übernachten. (Michael Braunschädel)

Bassum. „Wir haben richtig Bock.“ Eine gute Grundlage für den Anfang. Noch besser: Die ersten Ideen und größeren Aktionen stehen schon fest, genau so wie die Kennlerntreffen. Das Beste: Die Treffen sind unverbindlich und sollen Spaß machen. Was noch fehlt, sind Kinder und Jugendliche, die auch Bock haben, sich regelmäßig in einer Jugendgruppe zu treffen. „Wir wollen den Rahmen bieten, und dann können wir das anbieten, worauf die Leute Lust haben“, sagt Bjarne Altenburg. Er will mit neun anderen Gruppenleitern, sogenannten Teamern, neue Gruppen ins Leben rufen, bei denen Kinder von acht bis elf Jahren und Jugendliche von elf bis 17 Jahren regelmäßig einmal im Monat treffen und Aktionen starten. Altenburg sitzt mit Mit-Teamer Ole Gröger und Pastorin Sandra Kopmann im Jugendraum der evangelischen Kirche in Bassum. An der einen Wand steht neuerdings ein gespendetes Sofa, auf der anderen Seite ein Kicker. Das sind nicht die ersten und einzigen Umgestaltungsarbeiten im Gemeindehaus. Es bewegt sich etwas in der Jugendarbeit in Bassum. Das ist übrigens auch der Grund, warum Altenburg und Co. ihre Aktionen planen. Denn schon seit Jahren gibt es einfach keine Jugendgruppe in Bassum. Dabei lag es nicht an den Ideen. „Wir haben richtig viele, aber noch keine Gruppe an der Hand“, sagt Altenburg. Klar, die „Entschieden für Christus“-Gruppe oder musikalische Gruppen bestehen seit Jahren. Aber eine offene Gruppe mit Aktionen fehlt bislang.

Und das wollen die Jugendlichen nun ändern. „Es soll unverbindlich sein. Wir freuen uns natürlich, wenn jemand immer dabei ist“, sagt Altenburg grinsend. Dabei sollen es keine Treffen sein, bei denen man nur sitzt und schnackt – Man soll zum Beispiel etwas unternehmen, Spiele spielen, an Ferienfreizeiten teilnehmen. Es mangelt nicht an Ideen, so soll der erste Abend bei den Älteren mit einem Essen beginnen, damit man sich erst einmal kennenlernt. „Was können wir anbieten?“, sammeln die Teamer dann laut Altenburg Vorschläge. Für die Jüngeren (acht bis elf Jahre) soll es beim Kennenlernen und Spielen bleiben, die erste größere Fahrt am Anfang geht zum Freizeitpark Ketteler Hof nach Halten in Nordrhein-Westfalen. Außerdem bieten die Jugendlichen die Church-Night („Die ist immer ausgebucht“) an, bei der die Teilnehmer in der Stiftskirche übernachten, und im September soll es zur Jugendherberge an den Alfsee gehen. Die gute Nachricht für alle Eltern: „Wir haben alle eine Juleica (Jugendleitercard, Anmerkung der Redaktion)“, versichert Altenburg. Mehr wollen die Teamer um Altenburg und Gröger an Aktionen nicht vorgeben. Für alles Weitere haben die Jugendlichen eine eigene Website erstellt. Unter jugend.kirche-bassum.de gibt es nicht nur sämtliche Informationen. Dort kann man sich auch registrieren und sich für eine Aktion, einen Tagesausflug oder Freizeiten anmelden.

Die regelmäßigen Treffen finden einmal im Monat donnerstags statt. „Die Leute sollen sagen, auf was sie Bock haben“, sind und bleiben die Gruppenleiter flexibel. Die Organisatoren, die sich auch gern vergrößern würden, waren schon im Konfirmations-Unterricht der evangelischen Kirche in Bassum aktiv. Da die Aktionen im Zuge des Unterrichts aber eher begrenzt sind, soll nun die Jugendarbeit belebt werden. Altenburg betont: „Das Thema Gott ist zwar dabei, es liegt aber kein Fokus darauf.“



Das erste Kennlerntreffen für Kinder im Alter von acht bis elf Jahren findet am Donnerstag, 12. März, ab 17 Uhr im Jugendraum (1. Obergeschoss) im Gemeindehaus, Am Kirchhof 4, statt. Die Jugendlichen (elf bis 17 Jahre) sind dann eine Woche später, am Donnerstag, 19. März, ab 17 Uhr im selben Raum an der Reihe.