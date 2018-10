Sonja Augustin und ihre Fortnite-Tanzgruppe: Von den 15 Teilnehmern sind 13 männlich. (Braunschädel)

Fortnite – das ist das momentan in der Konsolenwelt wohl am meisten gehypte Spiel überhaupt. Ein Strategiespiel, bei dem es darum geht, als letzter Überlebender auf einem immer kleiner werdenden Spielfeld zu bestehen. Wer gewinnt, der erhält freischaltbare Dinge wie Kostüme für seinen Charakter oder flotte Tänze, um die Gegner zu verspotten. Und diese sind derzeit durch den Hype um Fortnite der letzte Schrei im Tanzbereich. Sonja Augustin von der gleichnamigen Tanzschule in der Hachestadt und begegnet dieser enormen Nachfrage mit einem Fortnite-Dancing-Angebot. Und es kommt an: Gerade tanzen im Vier-Wochen-Takt Kinder, vornehmlich Jungen, im Alter von sechs bis zwölf Jahren bei und mit ihr. Immer mittwochs für eine Stunde von 16 bis 17 Uhr.

Erste Tanzschule für Fortnite-Dance

„Ich habe überlegt, wie ich diese Zielgruppe mal erreichen kann – also noch sehr jung und männlich“, erzählt Augustin. Ihre Veranstaltungskauffrau Mariella Küper sei dann beim Recherchieren auf den angesagten Fortnite-Tanz gestoßen. „So kam das zustande.“ Zuerst war Augustin nach eigener Angabe die Erste überhaupt, die so etwas angeboten hat. Doch dann wären noch weitere Tanz-Kollegen auf diesen Zug aufgesprungen. „In Wien läuft es wie Sau, und in Berlin werden die Tanzschulen auch von Kindern eingerannt, die das machen wollen“, erzählt sie begeistert. Sie selbst würde zwar kein Fortnite am Computer spielen, aber die Tänze haben es ihr jetzt auch angetan.

Wer sich in letzter Zeit vielleicht schon mal aufmerksamer umgeguckt hat, der hat eventuell auch entdeckt, dass Kinder in genau dieser Altersspanne frei auf der Straße den Dancemove "Floss" aufführen. Einfach, weil es Spaß macht. Doch diese Armwechselbewegung mit gleichzeitiger Beteiligung der Hüfte ist gar nicht so leicht. Deshalb macht es durchaus Sinn, sich diesen Schritt mit frischem Namen professionell anzueignen. So frisch klingen auch die Namen der anderen Tanzfiguren. Da wäre zum Beispiel noch das "Discofieber" der "Hype, "Groove Jam" oder der "Loser". Der Loser, das klingt etwas gemein. Ganz ehrlich: Ist es auch. Dort werden die Beine auseinandergezogen wie bei einer Marionette, und an die Stirn wird ein L gehalten. Die Kinder haben Spaß dabei.

Alena und Hannah, beide zwölf Jahre alt und die einzigen Mädchen sowie ältesten Kursteilnehmerinnen, haben auch schon beim jüngsten Fortnite-Dance vor vier Wochen mitgemacht. Dieser war auch der bisher erste Termin. Sie sind daher schon geübt und erzählen ziemlich aus dem Häuschen: „Wir haben die Fortnite-Dances schon bei Youtube gesehen. Sonst sind wir hier in der Tanzschule beim Hip-Hop. Das hier hat uns jetzt aber auch angesprochen.“ Neuzugänge sind laut Sonja Augustin jedenfalls willkommen. In die Tanzfolgen kommt man gut und leicht hinein. Die Musik ist übrigens eine richtige Computer-Musik: mit einprägender Melodie, aber ohne Gesang.

Sonja Augustin steht vorne und moderiert das Ganze mit Motivationssätzen wie „Jungs und Mädels, wollt ihr starten?“ und „Na, wer will was?“ Die jungen Tänzerinnen und Tänzer haben Laune. Ob nun aber „Floss“ oder der „Loser“ oder „Discofieber“ der beste Dancemove ist, darüber müssen sie sich noch einig werden.