Der Vorsitzende und sein Team: Ewald Jahn (rechts) trifft sich mehrmals im Monat mit den Tierpflegern Timon Franz (von links), Carolin Meineke, Maik Otto und den Vorstandsmitgliedern Marc Schumacher sowie Annette Abhau. Im Hintergrund ist das neueste Projekt, die Haustieranlage, zu erkennen. (Jonas Kako)

Bassum. Jeden Abend ist er in den Tierpark gefahren, um abzuschließen. 24 Jahre lang hat Ewald Jahn sich abends noch mal auf den Weg in den Park gemacht. Das muss der mittlerweile 68-jährige Bassumer nicht mehr. „Seit zwei Jahren geht das elektrisch“, sagt Jahn. Doch weniger ist er indes nicht im Petermoor, schließlich ist er seit rund einem Jahr der neue Vorsitzende des Fördervereins. „Es hat sich angeboten, ich wohne nur drei Minuten mit Fahrrad entfernt“, erzählt Jahn.

Aber auch generell stellte sich die Frage für den Anhänger des Tierparks nicht, als der Posten vakant wurde. „Ich bin einer, der nicht berufstätig ist“, nennt der 68-Jährige einen Vorteil, der für ihn sprach. Auf der Jahreshauptversammlung im April vergangenen Jahres wurde er zum neuen Vorsitzenden gewählt. Dass er gewählt wird, das war schon im Vorfeld klar. „Wir haben uns vorher zusammengesetzt und überlegt, wie es weitergehen soll“, erinnert sich Jahn. Daher war die Wahl für ihn keine Überraschung. Auch die Vorstandsarbeit ist für ihn alles andere als Neuland, ist er schließlich seit fast 30 Jahren im Vorstand als Rechnungsführer aktiv. Doch Ewald Jahn will sich nicht herausstellen, sondern ist lieber Erster unter Gleichen. Denn mit ihm kümmern sich auch Annette Abhau und Marc Schumacher im Vorstand und Maik Otto, Carolin Meineke und Timon Franz als Tierpfleger um die Tiere.

Während seiner Zeit hatte Jahn immer wieder mit Bauprojekten zu tun, die im Tierpark Petermoor verwirklicht wurden. So wurden etwa Futterhäuser für die Tiere angeschafft. Gerade laufen die Bauarbeiten an einer Haustieranlage. „Man sieht schon etwas“, macht Jahn neugierig unter anderem auf das kleine Fachwerkhaus, das bald verschiedene Hühnerrassen beherbergen soll. Denn gerade die Einzigartigkeit des Parks mache ihn „überregional attraktiv“. Am Wochenende sehe er immer zahlreiche Autos mit Kennzeichen aus den Landkreisen Nienburg, Rotenburg oder Verden, und auch Menschen aus Delmenhorst kämen nach Bassum, um sich die Tiere anzuschauen. „Und das soll so erhalten bleiben“, versichert der ehemalige Biologielehrer, der zudem Musik und Sport studiert hat. Da er an der direkt angrenzenden Schule arbeitete, war für ihn der Tierpark ein wichtiges Ziel: „Wir wollen auch in Zukunft Unterricht an und mit Tieren ermöglichen“, ist für Jahn die Umgebung des Parks genau das Richtige für Kita-Kinder und Schüler.

Mit der neuen Haustieranlage sollen die Besucherinnen und Besucher nun Enten, Gänse, Hühner, Ziegen und Kaninchen im Park finden. Trotz der eisigen Temperaturen peilt Jahn weiterhin eine Eröffnung um Ostern an. „Das war immer das Bestreben. Wir arbeiten mit hiesigen Handwerkern zusammen. Die Fachleute stehen alle in ihren Startlöchern“, weiß Jahn, der weiß, dass es trotz der Absprachen unter den Firmen auch immer einen geben muss, der anschiebt. „Von selbst läuft's nicht. Oft ist ein bisschen Sand im Getriebe“, erzählt der 68-Jährige.

Jahn ist mit Leib und Seele für den Tierpark im Einsatz. Selbst an Weihnachten, als er gerade zu Tisch saß. Eine tote Ziege lag in einem Gehege. Eine Totgeburt, wie sich herausstellte. „Ich war natürlich dankbar für den Hinweis.“ Gleichwohl sind das die weniger schönen Dinge, die er mit den Tieren erlebt. Umso mehr freut es ihn, dass der Bassumer Tierpark immer wieder zahlreiche Menschen anlockt. „Das Schönste ist der Dank. Man bekommt so viel Rückmeldung“, weiß er auch, dass das nicht selbstverständlich ist. Ebenso wie die Spenden, die sie für die Erhaltung sammeln.

Um das möglichst effektiv zu machen, trifft sich der Vorstand regelmäßig mit den Tierpflegern für einen Rundgang durch den Park. „Sie haben noch mal einen anderen Blickwinkel und sehen Dinge mit anderen Augen“, ist Ewald Jahn dankbar für die zusätzliche Erfahrung der Pfleger. Denn beim Rundgang schauen sie, wo noch Handlungsbedarf besteht. Tiere in den Park holen oder bauliche Veränderungen. Für größere Projekte trifft sich der Vorstand zweimal im Jahr mit dem Bassumer Bauamt und Bürgermeister Christian Porsch. Jahn ist überzeugt: „Es soll ein Ort der Entspannung für die Menschen sein. Auch für Bassum ist es schön, so einen Park zu haben.“