Bassum. Erwachsen werden – Kinder und Jugendliche können es meist gar nicht abwarten, bis es soweit ist. Klingt in der Theorie ja auch gut. Erwachsen sein und damit auch erwachsen zu handeln, ist aber in der Praxis manchmal gar nicht so leicht. Wie das geht, sollte das Lions-Quest-Lebenskompetenz- und Präventionsprogramm „Erwachsen handeln“ an Lehrkräfte vermitteln. In dem Workshop der Service-Institution Lions-International, das vom 24. bis 26. Oktober in der Freudenburg Bassum stattgefunden hat, erarbeiteten die Teilnehmer Sozialkompetenz und Demokratieverständnis, um beides später an ihre Schüler weitergeben zu können. Das Seminar zielte dabei darauf ab, dass Lehrer einen großen Einfluss auf ihre Schüler haben. Und es bot mehr als 100 ausgearbeitete Lehreinheiten, die in den Unterricht übernommen werden können.

„Ich bin jetzt angefüllt mit Ideen für den Lehralltag“, sagte Ulla Fisser-Blomer, Lehrerin an der Oberschule in Verden, im Anschluss an das Seminar und erzählt weiter: „Wir haben über Entscheidungsprozesse gesprochen. Das lässt sich hervorragend in den Politikunterricht implementieren.“ Ein weiteres Thema seien auch Vorurteile und der Umgang mit ihnen gewesen. „Das passt zum Fach Werte und Normen und auch zu Geografie und Geschichte.“ Außerdem könne sie die Methoden zur Gruppenbildung und Moderation, die sie erworben hätte, gut gebrauchen.

Ursula Reimers vom Lions-Club Syke-Hunte-Weser ist Beauftragte für die Lions-Quest. Sie meint: "Das Seminar steht auf der grünen Liste der Prävention der Bundesrepublik." Und fügt dann hinzu: "Dort sind Programme gelistet, die es zum Ziel haben Gewalt, Kriminalität sowie Sucht- und anderen Problemverhaltensweisen von jungen Menschen vorzubeugen.

Auch Volker Stromann weiß nach dem Seminar, was er zu tun hat, um seine Oberschüler zum Demokratieverständnis und zu politischer Partizipation zu erziehen. Er ist an einer Schule in Werlte beschäftigt. „Ich habe das Seminar auch schon mal in Lingen besucht. Aber die Auffrischung in Bassum hat sich gelohnt“, sagt er.

Neben „Erwachsen handeln“ bieten die Lions auch noch die Programme „Erwachsen werden“ und „Zukunft in Vielfalt“ an. Bei Letzterem sollen die interkulturellen Kompetenzen gefördert werden. Beim „Erwachsen werden“ geht es um die Resilienz. Heißt: die psychische Widerstandskraft. Jugendliche von zehn bis 14 Jahren sollen dadurch Konsequenzen und Gefahren einschätzen können. Zudem sollen sie im Nachhinein besser erkennen, was ihnen selbst gut tut. Reimers betont noch: „Aber nicht nur für Lehrer lohnen sich die Workshops, auch für andere soziale Berufe sind sie geeignet.“

Wer sich für die Teilnahme interessiert oder einfach nur Fragen dazu stellen möchte, meldet sich bei der Programmreferentin Ingeborg Vollbrandt unter der Telefonnummer 06 11 / 9 91 54 81.