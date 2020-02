Noch reicht der Platz für die Lütten in der Kita Arche Noah in Nordwohlde. Doch das ändert sich mit der Fertigstellung des neuen Baugebiets am Ortsrand. Daher laufen die Gespräche über eine Erweiterung bereits eineinhalb Jahre zuvor. (Vasil Dinev)

Bassum-Nordwohlde. Dass die Kita Arche Noah in Nordwohlde mehr Platz braucht, ist allein beim Anblick des Neubaugebietes am Ortsausgang erkennbar. Die Maschinen bearbeiten gerade den Boden, damit es bald mit den ersten Grundsteinlegungen losgehen kann. Bei rund 40 Bauplätzen, die bald in Nordwohlde entstehen, stellt sich die Frage: Was passiert mit den Kindern? Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko bestätigt nun auf Nachfrage: „Die Stadt beschäftigt sich laufend mit der Kita-Planung.“ Für Nordwohlde heißt das konkret, dass zwei zusätzliche Gruppen für das Kita-Jahr 2021/2022 in den Blick genommen wurden und die Gespräche für eine Erweiterung laufen.

Voraussichtlich wird es eine Gruppe für Kinder unter drei Jahren mit 15 Plätzen und eine Gruppe für Kinder älter als drei Jahren mit 25 Plätzen geben. „Wir brauchen überall Kita-Plätze“, berichtet Lyko. In Bramstedt etwa ist man mit den Planungen schon weiter, wird beispielsweise die Krippe in das derzeitige Gebäude der Feuerwehr ziehen (wir berichteten), da das Baugebiet „Dorfstraße II“ gerade bebaut wird und „Dorfstraße III“ seinen Schatten voraus wirft. Damit man im Ort an der Bundesstraße 51 auch so gut aufgestellt sein wird, befindet sich die Stadt derzeit in den Gesprächen mit dem Evangelischen Kitaverband Syke-Hoya, der die Kita Arche Noah betreibt, und dem Investor Wilken Früchtenicht aus Nordwohlde. „Wir haben mit beiden sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht“, schwärmt Lyko von den Gesprächspartnern. Auch vom Kitaverband und Früchtenicht gebe es positive Signale.

Das kann Früchtenicht bestätigen. „Die Vorzeichnung ist gemacht. Nun prüft die Stadt die zu erwartenden Kita-Zahlen, um zu sehen, wie hoch der Druck wirklich ist“, sagt der Investor, der auch für den jüngsten Erweiterungsbau als Bauherr tätig war. Das Gebäude wurde im vergangenen Jahr eingeweiht und bietet auf 150 Quadratmetern 15 Kindern mehr Platz. Für Früchtenicht muss schließlich gewährleistet werden, dass das Gebäude auch genutzt wird und der Bedarf da ist. Geht es nach dem betriebswirtschaftlichen Geschäftsführer des evangelischen Kita-Verbands Syke-Hoya, Helmut Meyer, dann sollte das kein Problem sein. „Wegen des Baugebiets sehe ich den Bedarf. Die Herausforderung besteht eigentlich beim Architekten“, sagt er. Denn vom Flur sollen alle Gruppenräume erreichbar sein. „Wir wollen das so wie ein Gebäude erscheinen lassen“, kündigt Meyer an. Gleichzeitig habe man den fertigen Plan in der Tasche und sei sich einig. Auch hinsichtlich der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht sich Meyer keine Sorgen. „Zwar herrscht auch bei uns Fachkräftemangel bei den Erziehern, aber da, wo etwas Neues entsteht, haben wir dann keine Schwierigkeiten“, freut er sich. Keine Sorgen machen müssen sich Eltern für das kommende Kita-Jahr, das im August startet. „Wir gehen davon aus, dass wir für das Jahr 2020/2021 mit den Plätzen noch auskommen. Aber wir haben einen Notnagel“, versichert Lyko. Dieser sieht eine Nachmittagsgruppe vor, die er gerne vermeiden möchte. „So etwas ist bei Eltern nicht wirklich beliebt“, weiß der Erste Stadtrat.

Hinsichtlich der Grundschule macht er sich ebenfalls keine Sorgen. Wenn die ersten Häuser gebaut und die Menschen eingezogen sind, wird es dort auch wieder voller. „Es gibt auch Eltern, die nicht ihr erstes Kind dort kriegen. Bei der Schule habe ich aber keine Bedenken“, spricht Lyko von einer guten Auslastung – auch in Zukunft. Im Vergleich zu Bramstedt sei die Situation dort nicht so angespannt. Ob das auch in einigen Jahren so sein wird, das weiß auch der Erste Stadtrat nicht. „Wir werden sehen“, sagt Lyko, der um die gute Lage und Anbindung des Ortes weiß. Denn nicht nur die 19 Grundstücke des ersten Bauabschnitts des neuen Wohngebietes sind mittlerweile verkauft, auch der Großteil der übrigen 23 ist reserviert beziehungsweise schon verkauft. „In Nordwohlde geht es hoch her“, sagt Lyko. Allerdings betont er gleichzeitig, dass in Bassum nicht nur noch Baugebiete aus dem Boden sprießen werden. „Wir müssen sehen, was Bassum verkraften kann.“