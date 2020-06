Auf einem Spielplatz Barnstorf wurde ein Messer gefunden. (ARNO BURGI)

Im Bremer Umland wurde erneut ein Messer auf einem Spielplatz entdeckt. Wie die Polizei berichtet, fand eine Mitarbeiterin eines Kindergartens in Barnstorf ein Küchenmesser in einem Spielhaus im Außenbereich des Kindergartens.

Die Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass es einen Zusammenhang mit den bereits bekannten Fällen in Weyhe und Bremen gibt. Eine Gefährdung für die spielenden Kinder bestand nicht, so die Ermittler. Trotzdem kündigte die Polizei an, die Spielplätze in der Gemeinde Barnstorf verstärkt zu kontrollieren.