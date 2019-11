Juchee: Sepp Mattlschweiger und seine Volksmusikband sorgten beim Hüttenwirt für Stimmung. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Eine mehr als 100 Jahre alte Handharmonika ziert den Eingangsbereich des Gasthauses Zum Hüttenwirt in Scholen in Bruchhausen-Vilsen. „Mit ihr hat mein Opa nach dem Zweiten Weltkrieg die Gäste im Gasthaus unterhalten und für gute Stimmung gesorgt, die damals alle Leute so sehr nötig hatten“, ist Hüttenwirt Hermann Heimbucher auch heute davon überzeugt, „dass Musik sich positiv auf die Stimmung auswirkt, die die Menschen auch jetzt so gut gebrauchen können.“

Heimbucher, selbst Musiker und Leiter der Wesertaler Musikanten, hatte am vergangenen Wochenende zu zwei Konzerten mit der Volksmusikband Juchee aus der österreichischen Steiermark geladen. Ihr Bandleader ist kein geringerer als Sepp Mattlschweiger, bekannt durch die Fernsehsendung „Musikantenstadl“ und als Tourneeleiter des Volksmusik-Duos Marianne und Michael.

„Es war ein ganz persönlicher Wunsch von mir, Sepp Mattlschweiger in diesem Jahr nach Bruchhausen-Vilsen zu holen“, sagte Heimbucher. „Da ist zum einen die musikalische Ausrichtung der oberkrainischen Musik und zum anderen mein 30-jähriges Jubiläum als Gastwirt“, freute sich der rührige Gastwirt sichtlich über die Verpflichtung, die er nebenbei als das Beste nennt, was die österreichische Volksmusik zu bieten hat.

So brachte das steirische Quintett das Publikum auch schnell in Stimmung. Die gekonnte Moderation von Sepp Mattlschweiger – er moderiert die Sendung „Folx-TV“ im österreichischen Fernsehen, in der auch Hermann Heimbucher 2017 schon zu Gast war – trug ein Wesentliches dazu bei. Neben den Bandmitgliedern Erich Reinisch, Patrick Jöbstl, Wolfgang Matzhold und Helmut Hofer, begrüßte er den neu dazu gestoßenen Nico Fischer. „Mein angehender Schwiegersohn, wozu aber die künftige Schwiegermama noch ihr Einverständnis geben muss“, witzelte Mattlschweiger.

Das knapp drei Stunden andauernde Konzert füllte sich mit Liedern wie „Lass die Tränen....“, „Sirenenpolka“, „Die schwindelige Harmonika“, „Ein Musikant hat kein Zuhause“, „Komm mit nach Oberkrain“ oder dem Trompetensolo „Die Silberfäden“. Natürlich gehörten dazu auch die Ohrwürmer „Es ist so schön, ein Musikant zu sein“, das „Kufsteinlied“ und ein „Prosit der Gemütlichkeit“ zum Programm

„Hast Du schon wieder die Bayern bei dir im Hause?“ Immer wieder muss sich Hermann Heimbucher kleine Seitenhiebe aus der Bevölkerung gefallen lassen. „Es ist eben nicht die Bayernmusik“, stellt Heimbucher klar. "Die oberkrainische Volksmusik unterscheidet sich zu bayrischen Klängen nicht nur klangtechnisch, sie ist auch präziser“, weiß er zu berichten. „Hinzu kommen die vielen menschlichen Geschichten, die mich mit dieser Musik verbinden. So ist zum Beispiel die Familie von Saso Avsenik, genau wie meine, auch eine Gastwirtsfamilie. Sie leitet im slowenischen Begunje, genau wie meine Familie, in der vierten Generation ein Gasthaus“, sind ihm auch die menschlichen Begegnungen mit den Musikern wichtig.

Das Publikum indes war von den Konzerten der Volksmusikgruppe „Juchee“ vollends begeistert und forderte mehrere Zugaben. „Ich möchte mit meinen Veranstaltungen den Menschen Spaß und Unterhaltung bieten“, erklärt Heimbucher seinen Einsatz zum Erhalt der Volksmusik. Die alte Harmonika im Eingangsbereich seiner „Hütte, nur ohne Berge“ wird auch 2020 zahlreiche Freunde volkstümlicher Musik begrüßen dürfen.