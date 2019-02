Harald Göcke (l.) bekommt von Waltraud Varelmann und Willibald Meyer die Unterlagen für die Aktion „Die gute Tat des Monats“ überreicht. (Harald Göcke)

Syke. Der Syker Zahnarzt Harald Göcke sucht ab sofort die „Gute Tat des Monats“. Die Idee hat er nach einem Besuch aus Goldenstedt mit an die Hache gebracht. Jeder Bürger kann eine Einzelperson, eine Gruppe oder einen Verein für eine besondere Tat nominieren. Eine Jury kürt dann den Gewinner. Wie es genau dazu gekommen ist, woraus der Preis besteht und wie Vorschläge eingereicht werden können, verrät Harald Göcke im exklusiven Gespräch mit dem SYKER KURIER.

Eigentlich wollte Harald Göcke bei einem Besuch in Goldenstedt nur die sonntägliche Zeitung durchblättern, als ein Artikel besonders seine Aufmerksamkeit erregte. Von einer „Guten Tat des Monats“ war die Rede. Erbracht von Eva-Maria Stolle, die sich ehrenamtlich im Alten-und-Pflegeheim St. Franziskushaus in Goldenstedt engagiert und dort die Bewohner unterhält. Für diesen Einsatz wurde sie vom Goldenstedter Bürgermeister Willibald Meyer und der dortigen Mehrgenerationenbeauftragten Waltraud Varelmann mit einer Urkunde geehrt. „Ich habe mir den Artikel intensiv durchgelesen und war nur begeistert davon, wie die Stadt das macht“, sagt Harald Göcke, der es begrüßt, die Tageszeitung nicht nur mit negativen Schlagzeilen zu fluten, sondern auch über das Gute in der Gesellschaft zu berichten.

Die „Gute Tat des Jahres“

Bei weiteren Recherchen fand Harald Göcke heraus, dass es die Initiative seit fast zehn Jahren gibt. Der Syker Zahnarzt nahm Kontakt zur berichtenden Redaktion und dem Goldenstedter Bürgermeister auf. „Wir wollten das ja nicht einfach nur kopieren, sondern um Erlaubnis fragen“, begründet Göcke. Der Zahnarzt stieß auf offene Ohren. „Willibald Meyer war sehr begeistert und hat mir sofort einen Termin angeboten, um alles in Ruhe zu besprechen“, erinnert sich Göcke. Bei der Audienz im Rathaus erfuhr Göcke, dass die Ausgezeichneten eine Urkunde, 100 Euro und einen Stadt-Becher bekommen. Jeden Monat können Bürger der Gemeinde eine aus ihrer Sicht gute Tat nominieren. Eine Jury wertet die Einsendungen aus und wählt einen Gewinner. Am Ende des Jahres wird in Goldenstedt zudem „Die gute Tat des Jahres“, bestehend aus allen Gewinnern der Monate, gewählt.

Und genau so soll es auch in Syke ablaufen. Aber nicht irgendwann, sondern ab sofort. „Für mich ist es wichtig, dass man schon jetzt mit einem kompletten Jahr beginnen kann. Das ist auch meinem Streben nach Vollständigkeit geschuldet“, verrät Göcke und lacht. Darum können Bürger aus Syke, Twistringen, Bruchhausen-Vilsen und Bassum noch bis zum 10. Februar ihre Vorschläge für den Januar abgeben. Telefonisch unter 0 42 42 / 93 10 01 oder per E-Mail an DgTdM-syke@web.de. Dabei können sowohl Einzelpersonen, eine Gruppe oder ein Verein vorgeschlagen werden. Wichtig: Wird ein Verein vorgeschlagen, muss die gute Tat über den eigentlichen Vereinszweck hinaus gehen. „Es gibt zum Beispiel einen Verein, der einen Basar mit selbst gemachten Handarbeiten gemacht und den Erlös einer krebskranken Frau für ihre Therapie gespendet hat“, beschreibt Harald Göcke.

Einen Unterschied gibt es dann doch zu Goldenstedt: die Urkunde. Anders als beim Vorbild wird das Symbol kein Tropfen sein, sondern eine stilisierte Welle. „Wir möchten, dass die gute Tat andere zu guten Taten anregt und sich somit das Verhalten als Welle fortträgt“, erklärt der Syker Initiator. Der stieß übrigens auf der Suche nach Sponsoren auch auf reges Interesse und freut sich über die Unterstützung von BMW Cloppenburg, Könenkamp und Eickhoff sowie weiteren.

Am Jahresende wird auch in „Good old Syke“ die „Gute Tat des Jahres“ gewählt. Für Göcke eine Selbstverständlichkeit: „Das machen uns ja ganz viele vor in den Medien. Wir wählen das Tor der Woche und dann des Jahres und so weiter.“ Auf diese Weise könne man immerhin auch das Jahr noch einmal Revue passieren lassen. Was die gute Tat des Jahres wird, liegt aber diesmal nicht in den Händen der Jury. Hier sind sprichwörtlich die Bürger gefragt, der Monat mit den meisten Stimmen macht das Rennen. Der „Gesamtsieger“ staubt nicht nur Ruhm und Ehre ab, sondern auch noch 500 Euro Preisgeld – gestiftet von Harald Göcke Höchstselbst. Mit der Initiative möchte Harald Göcke aber keine Konkurrenz zu Veranstaltungen, wie der Wahl zum Bürger des Jahres oder der Auszeichnung der Ehrenamtler darstellen. „Für solche Preise muss man ja noch mehr geleistet haben. Aber ich möchte gerne die Klippe dahin nach unten brechen und eine Ehrung im kleineren Stil ausschreiben“, verdeutlicht er. Als Nächstes steht eine Vereinsgründung auf Göckes To-Do-Liste. Dadurch soll alles noch offizieller werden. „Das macht es auch den Sponsoren leichter, sich an dieser Sache nachhaltig und über Jahre beteiligen zu können“, sagt er über den „Gemeinnütziger Verein zur Förderung guter Taten“.

Zur Sache

Die gute Tat des Monats

ist ein vom Syker Zahnarzt Harald Göcke und dem SYKER KURIER ausgelobter Preis, der eine besonders gute Tat honoriert. Bürger können per E-Mail an DgTdM-syke@web.de oder telefonisch unter 0 42 42 / 93 10 01 eine Einzelperson, eine Gruppe oder einen Verein vorschlagen. Bei Vereinen ist wichtig, dass sie etwas über ihren normalen Vereinszweck hinausgehendes geleistet haben. Eine Nominierung ist bis zum 10. des Folgemonats möglich. Eine Jury wählt aus allen Einsendungen den Gewinner. Sowohl die Kontaktdaten des Nominierten als auch des Vorschlagenden müssen hinterlegt werden.