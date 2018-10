Für ein tolerantes Weltbild: Die Organisatoren des Festivals Turn Up 4 Tolerance mögen’s gerne bunt. (FR)

Bruchhausen-Vilsen. Für Vielfalt, Toleranz und ein empathisches Miteinander steht die Arbeitsgemeinschaft (AG) Schule ohne Rassismus des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen. Um diesem Lebensmotto mehr Gewicht zu verleihen, haben die Gymnasiasten bereits 2017 ein hochkarätiges Musikfestival für Jugendliche und Junggebliebene organisiert. Der Name: Turn Up 4 Tolerance. Jetzt soll es eine zweite Auflage geben. Der Termin: 26. Januar 2019. Der Ort: die Mensahalle Bruchhausen-Vilsen. „Wir sind total glücklich, dass wir das erneut machen können“, kommentiert Finia Osterholz, eine der Organisatorinnen. „Nachdem im letzten Jahr fast die gesamten ehemaligen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Abitur gemacht hatten, war unklar, ob wir so ein Event überhaupt wieder auf die Beine stellen können.“

Nun: Ganz offensichtlich können sie. 18 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen sechs bis zwölf haben sich zusammengefunden, um an der Verwirklichung der Konzertidee zu arbeiten. Am 20. Mai hatten die Stuhrer Band Lenna, die Bremer Combo Faakmarwin und die Düsseldorfer Punkrocker Rogers immerhin 300 Besucher in die Mensa des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen gelockt. Auf einen ähnlichen Erfolg hoffen die Organisatoren rund um den betreuenden Lehrer Tim Schöning am 26. Januar naturgemäß auch.

Teilnehmende Musikgruppen nannten die Veranstalter noch nicht. Aber die Basis für attraktive Engagements steht. Nachdem die Samtgemeinde ihre Unterstützung schnell zusagte, wurden zahlreiche Sponsoren aus dem regionalen Umfeld gefunden, lässt die AG wissen. Besonders stolz ist das Schülerteam darauf, dass ein Antrag auf Förderung durch den Landschaftsverband Weser-Hunte bewilligt wurde. „Ich freue mich sehr, dass das Engagement für demokratische Werte und ein vielfältiges Miteinander dadurch eine besondere Würdigung erfährt“, findet der Politik- und Wirtschaftslehrer Tim Schöning. Durch diese Unterstützung sei es möglich, qualitativ hochwertige Bands für das Konzert zu gewinnen und dabei gleichzeitig einen schülerfreundlichen Eintrittspreis zu gewährleisten. Der soll im Vorverkauf und an der Abendkasse fünf Euro betragen. „Das ist uns wichtig, weil wir möglichst viele junge Leute mit unserer Botschaft erreichen wollen“, betont Leonard Bröker, ein weiteres Mitglied des Organisationskomitees.

Das Konzert soll ein Zeichen der Offenheit und des Mitgefühls sein. Ausgrenzenden Ideologien oder rassistischen Pauschalisierungen soll damit ganz klar und eutlich die rote Karte gezeigt werden. „Ich finde es heftig, wie sehr bei vielen Menschen in letzter Zeit der Hass auf bestimmte Bevölkerungsgruppen zugenommen hat“, wundert sich Leonard Bröker. „Mit einer Veranstaltung wie Turn Up 4 Tolerance wollen wir zeigen, dass die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen kein Ort für rechtsextreme und fremdenfeindliche Umtriebe ist, sondern vor Ort eine Toleranz gelebt wird, die das Miteinander der hier lebenden Menschen trägt und bereichert.“

Offenheit und die Chance auf positive Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse seien dafür der Schlüssel. Gerade weil rechtsextreme Gruppierungen auch darauf zielen, für Jugendliche und junge Heranwachsende eine „Erlebniswelt Rechtsextremismus“ zu erschaffen, sei es wichtig, dass es Freizeitangebote gibt, die vom Geiste der freiheitlich-demokratischen Grundordnung getragen werden und ihre Werte vermitteln. Das Konzertmotto Turn Up 4 Tolerance soll auch als Appell an alle verstanden werden, sich nicht teilnahmslos ins Private zurückzuziehen, sondern sich aktiv und intensiv für die Demokratie einzusetzen.

In den nächsten Monaten werden nun die weiteren Vorbereitungen getroffen. „Das wird noch ein Haufen Arbeit“, weiß Michelle Kestner aus der gymnasialen Arbeitsgemeinschaft gegen Rassismus, „aber wir sind alle total motiviert und können kaum erwarten, dass endlich Januar ist.“