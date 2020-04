Kundenberatung auf Abstand muss auch in der Buchhandlung Böhnert bei Beate Solleder (l.) und Esther Werner sein.

Landkreis Diepholz. Beate Solleder ist kaum zu erkennen mit ihrem Mundschutz. Die Filialleiterin der Buchhandlung Böhnert in Bruchhausen-Vilsen ist vorbereitet. Vorbereitet auf den Ansturm, den es doch geben muss, wenn ein Geschäft nach fünf Wochen Corona-Schließung wieder öffnet. In der Tat war Solleder für den ersten Tag zufrieden. „Es ist super angelaufen. Und alle Kunden waren sehr diszipliniert.“

Das heißt in der Buchhandlung Böhnert: Hände desinfizieren, den Laden nur mit einem Böhnert-Einaufskorb betreten, Abstand halten. Erschwerte Bedingungen für die Kunden. „Die waren trotzdem alle froh, dass wir wieder aufhaben“, sagt Beate Solleder. Seit dem 17. März mussten die Literatur-Junkies ohne regalfrische Ware auskommen. Nun gut, nicht ganz. „Wir haben ein Online-Angebot“, so die Filialleiterin im Luftkurort. Und diese wurde auch noch erweitert um eine telefonische Bestell-Hotline. Notnägel.

„Im Trüben gefischt“

Entsprechend froh waren Beate Solleder und ihre Kollegin Esther Werner, dass es am Montag endlich weiterging. „Wir haben anfangs ja überhaupt nicht überblicken können, wie weitreichend die Einschränkungen werden würden“, erinnert sich die Filialleiterin. „Wir haben im Trüben gefischt, das war auch für den Chef nicht schön.“ Vom 17. März bis zum 20. April waren immer mal wieder zwei Angestellte im Geschäft, checkten E-Mails, räumten auf. Das alles unter Kurzarbeitsbedingungen. Wenig zu tun. Was sie denn dann getan habe in diesen fünf Wochen? Solleder schmunzelt und antwortet mit einem Wort: „Gelesen.“

Schräg gegenüber auf der anderen Seite der Bahnhofstraße liegt die Parfümerie Rook. Hier fragt eine Kundin nach Fußpflege. Diese Dienstleistung dürfe sie zurzeit noch nicht anbieten, antwortet die Angestellte. Auch Kundin Nummer 16 an diesem Tag müsse sie eine Absage erteilen. „Wir haben striktes Kabinenverbot.“ Düfte verkaufen dürfe sie allerdings. Aber: keine Selbstbedienung, keine Proben. „Disziplin ist wichtig“, sagt die Kurzarbeiterin, das teile sie auch der Kundschaft mit. Sie sei froh, wieder in Kontakt mit den Kunden zu kommen. Aber: „Ich gehöre zur Risikogruppe und will auch gesund bleiben.“

Das ist auch bei Annegret Tollkötter von Papier und Tinte in Bassum der Fall. Zwar freut sich die Asthmatikerin auf der einen Seite, dass endlich wieder Menschen in das Geschäft am Lindenmarkt kommen, aber „wie wird sich das Verhalten entwickeln? Ich sehe das zwiespältig“, gibt die Inhaberin zu. Zwar sei Montag sowieso ein starker Tag, aber der Lindenmarkt-Parkplatz ist voll von Menschen und Autos. Einige halten sich nicht an die Abstands- und Kontaktsperren-Regel. „Man muss das konsequent verinnerlichen“, findet sie. Maximal 25 Leute dürfen in das Geschäft, Desinfektionsmittel steht bereit, Mitarbeiter dürfen Mundschutz tragen. „Wir hoffen auf die Vernunft der Leute“, betont Tollkötter, die sich darüber freut, dass Kunden ihr bereits gesagt hätten, es sei schön, dass das Geschäft wieder geöffnet habe.

Bei Meyer Moden in der Syker Hauptstraße steht direkt neben der Eingangstür ein kleiner Tisch mit Desinfektionsmittel für die Hände der Kunden. Inhaber Dieter Meyer ist „sehr froh“, dass er sein Geschäft unter Auflagen wieder öffnen darf. Miete, Gehälter, Nebenkosten – das alles musste er seit dem 17. März bezahlen. Und das ohne Einkünfte. Sie hätten diese Zeit ohne große Probleme hinter sich gebracht, sagt er. Auch ohne Verkauf übers Internet. „Wir ziehen die Menschen hier richtig an. Das geht nicht online.“ Die Kundschaft sei froh, dass es nun weitergehe. „Schon am Freitag – da hatten wir ein Meeting mit sechs Leuten – fragten einige, ob wir wieder geöffnet hätten. Seit Montag ist es so weit.“

Die Boutique Lieblingsteil in der Stuhrer Landstraße in Stuhr war trotz geschlossener Türen stets aktiv: „Wir haben ja unsere ganze Ware bereits im Voraus bezahlt und versucht, sie über Facebook und Instagram zu verkaufen“, sagt Inhaberin Birte Kehl. Dennoch sei sie sehr froh darüber, dass ihr 80 Quadratmeter großes Geschäft nun wieder geöffnet ist: „Dass Baumärkte öffnen und wir keine ein bis zwei Personen in den Laden lassen durften, hat mir schon zu schaffen gemacht“. Am ersten Tag seien ihre Kunden sehr vorsichtig gewesen und hielten stets den nötigen Abstand. Um die Hygienemaßnahmen zu sichern, sind genügend Desinfektionsmittel im Geschäft vorhanden, sagt Kehl.

Kaum etwas von der Krise mitbekommen hat das Elektrogeschäft Hengemühle am Brinkumer Moor in Brinkum. „Wir konnten die Dienstleistungen per Telefon annehmen“, betont Inhaberin Gerda Hengemühle, die dennoch glücklich ist, dass nun wieder Kunden den 50 Quadratmeter großen Laden betreten können. Sollte ein Pärchen vorbeikommen, sind natürlich auch zwei Personen zugelassen, betont Hengemühle.

Zufrieden mit dem ersten Tag zeigte sich Stefan Weidler, Inhaber der Kirchweyher Kinderboutique Streetfashion am Handelsweg: „Wir sind schon sehr erleichtert, dass wir nach vier Wochen wieder öffnen dürfen. Das Geschäft wird sehr gut angenommen. Ich hoffe nicht, dass es nur ein erster Ansturm ist und bin froh, dass uns die Leute nicht vergessen haben.“ Die Kunden haben auch hier stets die Distanz gehalten, sagt Weidler, der nun endlich wieder alle Hände voll zu tun hat.