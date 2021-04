Der These "Demokratie ist eine Frage der Balance" stellen sich Gerhard Thiel (von links), Elsa Töbelmann, Henning Greve-Töbelmann, Fritz Vehring und Künstler Mirsad Herenda im Syker Europa-Garten. (TAMMO ERNST)

Der tatsächliche Geburtstag ist erst in etlichen Monaten. Anfang Dezember, genauer gesagt am neunten Tag des Monats, ist es 75 Jahre her, dass der damalige Landrat Wilhelm Heile und der Fabrikant Wilhelm Hermes aus Mönchengladbach in Syke die Europa-Union Deutschlands aus der Taufe hoben. Ein Bürgerverein, der sich die Unterstützung eines föderalen und demokratischen Europas auf die Fahnen geschrieben hat. Ein entsprechender Festakt zu diesem Tag ist bereits in Vorbereitung wie der heutige Vorsitzende der EUD im Landkreis Diepholz, Gerhard Thiel, verrät. Ob es eine weitere fröhlich-bunte Geburtstagsfeier für Groß und Klein, Jung und Alt geben kann, ist aber abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie. Sollte es möglich sein, käme dafür jedoch nur ein Ort in Frage: der Europa-Garten in Sykes Mitte. Auch er feiert in diesem Jahr Geburtstag.

Denn vor 15 Jahren, zum 60. Geburtstag der Europa-Union, wurde damit begonnen, ein ehemaliges Überflutungsgebiet der Hache umzugestalten. Auf Anregung der Europa-Union und in Kooperation mit der Stadt Syke planten und gestalteten ihn die Künstler Fritz Vehring, Elsa Töbelmann, Henning Greve-Töbelmann und Andreas Frömberg. „Ziel war es, damit eine bleibende Erinnerung an die europäische Entwicklung zu schaffen“, erinnert Gerhard Thiel an die Intention. Und so finden sich inmitten von Bäumen, Rasen, Büschen und Gehölzen immer wieder Hinweise auf die Entwicklung der EU. So sind etwa die Namen der zwölf Gründerstaaten auf Platten in den Gehweg eingelassen, Edelstahlstelen weisen in neun Etappen den Weg von der Schuman-Erklärung über das Schengen-Abkommen bis hin zum Vertrag von Lissabon - und an einer Litfaßsäule sind Steine mit allen Mitgliedsländern und ihrer Autokennzeichen eingelassen.

Alles hat eine Bedeutung

Jedes Objekt, jede Gestaltung hat dabei eine Bedeutung. „Alles spricht für etwas“, sagt Fritz Vehring. So haben sich Kunst und Natur zu einem Gesamtkunstwerk verbunden, das gern von Jung und Alt genutzt wird. Ganz so, wie die Schöpfer es sich vorgestellt haben. „Das Amphitheater etwa“, sagt Fritz Vehring beim Spaziergang durch den Park und zeigt auf die halbrunden Sitzbänke an der Hache, „ist eine Reminiszenz an Griechenland, das Mutterland der Demokratie.“ Der Platz, wo der Pavillon steht, in dem bei schönem Wetter und in Nicht-Pandemie-Zeiten Konzerte stattfinden, spiegelt hingegen den Gedanken einer Agora, eines Platzes, an dem alle zusammenkommen, wider.

Stück für Stück, Stein auf Stein: Fritz Vehring zeigt die Säule, auf der die Namen der Mitgliedsländer der EU verzeichnet sind. (TAMMO ERNST)

Davor wölbt sich eine Brücke über Gräser auf einer Nasswiese, Sinnbild der Verbindung - von Natur und Kunst, Kulturen und Menschen, von Unterschieden und Gegensätzen. „Europa besteht ja auch aus verschiedenen Menschen, Regionen und Landschaften“, findet Künstler Henning Greve-Töbelmann dieses Symbol sehr passend für die Aussage des Gartens. In die Stufen, die zur Brücke führen, sind die Zeilen von Friedrich Schillers Gedicht „Ode an die Freude“ eingraviert, zu denen Beethoven seine 9. Sinfonie komponierte - heute die Europa-Hymne. Und davor weisen Trittsteine den Weg durchs „Sternenlabyrinth“. Ausgewählt wurde dafür das Sternbild des Großen Bären, „weil Syke die Bärentatze im Wappen hat“, erläutert Vehring. Er hätte gerne noch einen Sternenhimmel darüber gehabt, doch bisher fehlte dafür das Geld.

Stelen aus Edelstahl markieren bedeutsame Daten in der Geschichte der EU. (TAMMO ERNST)

Doch der Europa-Garten ist ohnehin kein abgeschlossenes Projekt. So wie die EU wächst und sich ändert, so ist auch der Garten einem steten Wandel unterworfen. Es ist ein „Entwicklungsprozess“ hieß es bereits im Konzept. Dem sind die Macher treu geblieben. Platz haben darin nicht nur Besucher von nah und fern, sondern auch Wünsche und Ideen für das „Europäische Haus“. So steht oberhalb des Teiches, in dem die zwölf Sterne der Europa-Fahne schwimmen und aus dem ab und zu Kai-Uwe sein Köpfchen reckt, ein runder Tisch. Gestaltet wurde er von Elsa Töbelmann. Eingelassen in den Rand sind Worte von Jimi Hendrix, die daran erinnern sollen, dass die Europäische Union nicht nur eine wirtschaftliche Zweckgemeinschaft ist, sondern auch ein Friedensprojekt: „Wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, wird die Welt Frieden finden.“

Daher freuen sich die Künstler, wenn der Garten genutzt und besucht wird - auch ohne Geburtstagsparty. Und zu entdecken, so Fritz Vehring, gibt es dort so einiges. „Hier könnte man Unterricht machen“, ist er überzeugt.

Weitere Informationen zur Europa-Union im Landkreis Diepholz sowie zum Europa-Garten in Syke finden sich im Internet unter www.europa-union-diepholz.de.